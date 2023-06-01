虫媒病毒（节肢动物传播病毒）是指由某种吸血节肢动物，主要是昆虫（主要是蚊和虱）以及蛛形纲动物进行传播至脊椎动物和人类的病毒。
马亚罗热
Mayaro 病毒是披膜病毒科中的一种甲病毒。
马亚罗病是由感染马亚罗病毒的蚊子传播的登革热样疾病。它在巴西和玻利维亚很常见，在南美洲热带地区（特立尼达、苏里南、法属圭亚那、巴西、秘鲁、玻利维亚和委内瑞拉）很常见。2014 年特立尼达的病例和 2015 年海地的病例表明，埃及伊蚊有可能传播到美洲其他人口丰富的地区。
预防马雅罗病毒病主要通过避免伊蚊叮咬。没有疫苗可用。
奥罗普切热
奥罗普切病毒是布尼亚病毒的辛波群。
OROV通过库蠓属的巴拉库蠓传播给人类, 这是一种分布于南美洲，中美洲和加勒比海地区的会叮咬人的蠓（小型飞虫）。
oropouche 病毒的传播发生在 2 个周期中：
野生
市区流行
在野生周期中，oropouche的宿主是野生动物（例如灵长类动物，树懒，某些节肢动物）。在城市流行周期中，人类是主要的宿主，感染周期通过蚊媒在人际传播。
OROV已经向巴西的主要城市逼近，一些公共卫生官员认为该病毒在其发生地区具有很大的流行潜力。 世卫组织建议将奥罗普切热纳入其他常见发热性虫媒病毒感染（如基孔肯雅病, 登革热, 黄热病, 寨卡)的临床鉴别诊断 (1)。
在人类中，奥罗普切热类似于登革热，引起急性发热和感染，导致 脑膜炎 和脑膜脑炎。
治疗基本为支持治疗。
预防奥罗普切病毒热包括避免蚊子叮咬。没有疫苗可用。
蜱传脑炎
蜱传脑炎是由具有3种亚型，即欧洲型，西伯利亚型和远东地区型的黄病毒引起的。
森林脑炎通过被感染的坚硬蜱，欧洲的蓖子硬蜱 ，西伯利亚和远东的全沟硬蜱 叮咬，而从法国东部到日本北部的重点地区传播给人类。蜱是传播媒介，同时也是和储存宿主，小型啮齿动物是主要的放大宿主。森林脑炎也可以通过摄入未经高温消毒的、被感染的山羊，绵羊或奶牛来源的乳制品（如牛奶和奶酪）而感染。
病例多见于早春到夏末，这是蜱最活跃的时候。起初主要表现为轻度的流感样症状，多数在数天内消失，然而有些患者出现严重症状，如脑膜炎，脑膜脑炎等。50岁以上人群疾病发病率和严重程度最高。神经系统后遗症的病死率和频率因病毒亚型而异（见美国疾病控制与预防中心 [CDC]： 蜱传脑炎；临床评估和疾病）。
在美国，蜱传脑炎不是全国法定传染病；然而，疾病预防控制中心报告称，2000 年至 2011 年间，前往欧洲和中国的美国旅行者中发生了 5 例蜱传脑炎病例（2）。
同时具备以下情况的旅行者，需怀疑森林脑炎：
在从流行地区抵达后4周内出现非特异性发热性疾病，并发展为神经侵袭性疾病
具有蜱暴露的风险
森林脑炎的诊断通常通过血清学检测血液或CSF中的特异性IgM抗体进行，这通常仅在神经系统表现出现后才出现。 虽然TBE病毒有时可在疾病早期抗体滴度升高之前通过病毒分离或逆转录酶PCR（RT-PCR）在血清中检测到。
与其他病毒性脑膜脑炎一样，以支持治疗为主。
预防蜱传脑炎包括避免蜱虫叮咬。在蜱传脑炎流行的一些地区可以获得疫苗（参见 欧洲疾病预防和控制中心[ECDC]：蜱传脑炎推荐疫苗）。美国为前往有蜱虫暴露风险的流行地区的美国旅行者提供了疫苗（请参阅 美国疾病控制与预防中心：蜱传脑炎疫苗）。
Powassan病毒
在美国，蜱传脑炎主要由波瓦森病毒引起，这是一种与西尼罗河病毒，圣路易斯脑炎和森林脑炎病毒抗原性有关的黄病毒。玻瓦桑病毒感染主要在东北部各州和大湖地区有所报告。加拿大南部和俄罗斯（符拉迪沃斯托克东北部和西伯利亚东南部）也报告了人感染玻瓦桑病毒的病例。
在美国，有两种类型的POWV，都与人类疾病有关：
2型玻瓦桑病毒感染比1型感染更多见，因为I. cookei考克硬蜱很少咬人。
感染蜱传播Powassan virus所需的吸附时间（15分钟）可能比莱姆病所需要的时间要短（24-48小时[3])。
尽管罕见，但自2009年以来，玻瓦桑病毒脑炎的发生似乎在增多。2012年至2021年，美国共报告了202例波瓦桑病毒病感染病例，每年7至43例不等；大多数（189例）是神经系统疾病，导致24例死亡。病例发生在春末至秋季中旬，这期间蜱是最活跃的 (4)。
在报告的Powassan病毒感染病例中，神经系统后遗症很常见，病死率很高（高达10％至15％）。 发表偏倚可能导致这种高发病率和死亡率，因为已知流行地区的血清阳性率比报道的病例多得多，说明无症状感染的发生率更高。
脑炎患者应考虑波瓦桑病毒感染，特别是当患者有蜱虫叮咬史或长时间在户外活动时，或最近去过流行地区时。诊断与森林脑炎相似，血清学检测可检测血清或脑脊液中的玻瓦桑病毒特异性IgM抗体；通过州立公共卫生实验室或CDC对急性期和恢复期血清标本进行中和抗体检测来确认。
目前还没有针对波瓦桑病毒感染的疫苗；蜱传脑炎疫苗针对不同的黄病毒，当其中一种蜱传脑炎疫苗在小鼠身上进行试验时，它没有证明对波瓦桑病毒有保护作用。
有感染风险的人应采取个人防护措施来预防蜱虫叮咬。
其他蜱传病毒
在美国，其他蜱传病毒有
波旁病毒：这种病毒是从堪萨斯州波旁县一名死于多器官衰竭的病人身上分离出来的。美国南部和中西部报告的病例数量有限。
心脏地带病毒：截至 2022 年，美国中西部和南部各州报告了 60 多例心脏地带病毒病（5）。感染这种病毒通常会导致自限性、非特异性发热性疾病，可能伴有白细胞减少症。可能存在血小板减少症，肝转移酶可能升高。一名患者死亡。美国疾病控制与预防中心发现有迹象表明，从得克萨斯州到北卡罗来纳州，从佛罗里达州到缅因州，13个州的鹿、浣熊、郊狼和驼鹿中都有心脏地带病毒的传播。
科罗拉多蜱热病毒:一种Colti病毒导致科罗拉多蜱热科罗拉多蜱热已在美国西部和加拿大海拔 4,000 至 10,000 英尺(1200至3000米)的地区被诊断出，那里是蜱病媒介安氏革螨的所在地。在美国，从 2010 年到 2019 年，总共向 CDC 报告了 59 例病例（6）。它会引起一种非特异性发热性疾病，很少并发脑膜炎或脑炎。比较罕见的时候，它通过输血传播。
加利福尼亚脑炎血清型病毒
加利福尼亚脑炎血清群病毒，包括加利福尼亚脑炎病毒，拉克罗斯病毒和詹姆斯敦峡谷病毒，属于 Bunyaviridae家族。这些病毒通过 伊蚊传播和维系，主要分布于落基山脉，美国东部，加拿大东南部和西欧。
加利福尼亚脑炎血清型病毒症状多见于儿童，包括发热，嗜睡，梗塞，局部神经系统表现以及癫痫样发作，但詹姆斯敦峡谷病毒除外，后者也可能感染成人。颞叶受累可能会类似疱疹性脑炎; 20％的患者出现行为问题或复发性癫痫发作。
尚无有效治疗手段。
鄂木斯克出血热和夸赛纳森林病
裂谷热
裂谷热是由一种白蛉病毒引起的，通过蚊子传播，可通过以下方式传播：
直接或间接与被感染动物的血液和器官等接触(如屠宰或兽医过程)。
吸入感染的气溶胶
摄入感染动物的生奶
感染病毒的伊蚊卵可以携带病毒。那些受感染的卵可以持续数月至数年，当被淹没时，可以孵化并产生具有传播能力的受感染雌蚊。
本病多见于南非，非洲东部和西部，阿拉伯和埃及 (9)。
少数情况下，裂谷热进展至眼部疾病，脑膜脑炎，或者出血（致死率50％）。在人类病例出现之前，牲畜可能会出现大量流产。
目前已有适用于家畜的疫苗，但人类疫苗尚在研制中。
虫媒病毒参考文献
1.World Health Organization: Oropouche virus disease - Peru
2.CDC: Yellow Book: Infectious Diseases Related to Travel: Tickborne Encephalitis
3.Doughty CR, Yawetz S, Lyons J: Emerging causes of arbovirus encephalitis in N America: Powassan, Chikungunya and Zika Viruses.Curr Neurol Neurosci Rep 17:12, 2017.doi 10.1007/s119190-017-724-2
4.CDC: Powassan Virus Statistics and Maps
5.CDC: Heartland virus disease (Heartland) Statistics & Maps
6.CDC: Colorado tick fever (CTF) Statistics & Maps
7.CDC: Omsk Hemorrhagic Fever Signs and Symptoms
8.CDC: Kyasanur Forest Disease Signs and Symptoms
9.CDC: Rift Valley fever Distribution Map