蜱传脑炎是由具有3种亚型，即欧洲型，西伯利亚型和远东地区型的黄病毒引起的。

森林脑炎通过被感染的坚硬蜱，欧洲的蓖子硬蜱 ，西伯利亚和远东的全沟硬蜱 叮咬，而从法国东部到日本北部的重点地区传播给人类。蜱是传播媒介，同时也是和储存宿主，小型啮齿动物是主要的放大宿主。森林脑炎也可以通过摄入未经高温消毒的、被感染的山羊，绵羊或奶牛来源的乳制品（如牛奶和奶酪）而感染。

病例多见于早春到夏末，这是蜱最活跃的时候。起初主要表现为轻度的流感样症状，多数在数天内消失，然而有些患者出现严重症状，如脑膜炎，脑膜脑炎等。50岁以上人群疾病发病率和严重程度最高。神经系统后遗症的病死率和频率因病毒亚型而异（见美国疾病控制与预防中心 [CDC]： 蜱传脑炎；临床评估和疾病）。

在美国，蜱传脑炎不是全国法定传染病；然而，疾病预防控制中心报告称，2000 年至 2011 年间，前往欧洲和中国的美国旅行者中发生了 5 例蜱传脑炎病例（2）。

同时具备以下情况的旅行者，需怀疑森林脑炎：

在从流行地区抵达后4周内出现非特异性发热性疾病，并发展为神经侵袭性疾病

具有蜱暴露的风险

森林脑炎的诊断通常通过血清学检测血液或CSF中的特异性IgM抗体进行，这通常仅在神经系统表现出现后才出现。 虽然TBE病毒有时可在疾病早期抗体滴度升高之前通过病毒分离或逆转录酶PCR（RT-PCR）在血清中检测到。

与其他病毒性脑膜脑炎一样，以支持治疗为主。

预防蜱传脑炎包括避免蜱虫叮咬。在蜱传脑炎流行的一些地区可以获得疫苗（参见 欧洲疾病预防和控制中心[ECDC]：蜱传脑炎推荐疫苗）。美国为前往有蜱虫暴露风险的流行地区的美国旅行者提供了疫苗（请参阅 美国疾病控制与预防中心：蜱传脑炎疫苗）。