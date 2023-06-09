脾损伤通常是由于腹部钝挫伤而导致。患者会有腹痛，有时可放射至肩部，并有压痛。通过CT或超声检查可进行诊断。治疗措施包括：观察，有时需要手术修复，在极少数情况下，必须行脾切除术。
(参见腹部创伤概述章节.）
脾损伤的病因学
严重的撞击（如机动车碰撞）可损伤脾脏，而穿透伤（如刀伤，枪伤）也可以。暴发型EB病毒感染（传染性单核细胞增多症或移植后EB病毒介导的假性淋巴瘤）可以造成脾脏肿大，此时极小的创伤即可诱发破裂，甚至发生自发性破裂。脾损伤可有包膜下血肿，小的包膜撕裂伤，较深的脾实质撕裂伤，挤压伤，及蒂撕裂伤。
分级
脾损伤可根据严重程度分为5个等级。
脾损伤的分级
分级
外伤
1
包膜下血肿<表面积的10％
裂伤深度<1cm
2
包膜下血肿占表面积的10～50％，实质内血肿<5cm
裂伤深度1-3cm，不累及小梁血管
3
包膜下血肿占表面积的比例 > 50%，实质内血肿≥5cm，任何扩大或血肿破裂
裂伤深度> 3 cm或累及小梁血管
4
裂伤累及节段或脾门血管，阻断血供占脾血供的比例> 25%
5
脾脏彻底破裂
脾门血管损伤，完全阻断脾脏血供
脾损伤的病理生理学
脾脏损伤的主要直接后果是出血并进入腹腔。出血量可大可小，这取决于损伤的性质和程度。许多小撕裂伤，特别是儿童，可自行停止出血。更大的损伤可有大量出血，常引起失血性休克。脾血肿有时会破裂，虽然可发生于损伤后的数小时乃至数月，但常见于最初几天内。
脾损伤的症状和体征
大出血的临床表现包括失血性休克，腹痛，腹部膨胀，临床表现通常很明显。较小的出血可导致左上腹疼痛，有时可放射至左肩部。若患者出现不明原因的左上腹疼痛，尤其是如果有血容量不足或休克的证据，应询问最近的外伤史。对于左侧肋骨骨折的病人，高度警惕脾损伤。
经验与提示
脾损伤的诊断
影像学（CT或超声检查）
对状况稳定的患者，通过CT可确诊脾损伤；对于状态不稳定的患者，通过床旁超声检查或剖腹探查可确诊。
脾损伤的治疗
观察
血管栓塞术
有时需要手术修复或脾脏切除
在过去，任何脾损伤的治疗方法均为脾切除。然而，脾切除术应尽可能避免，尤其对于儿童、老人和血液系统恶性肿瘤患者，以避免造成对细菌感染的终身易感性，增加了脾切除术后凶险性脓毒症的风险。最常见的病原体为肺炎链球菌（Streptococcus pneumoniae），但也有其它荚膜细菌，如奈瑟菌（Neisseria）和嗜血杆菌（Haemophilus）
目前，大多数低级别和许多高级别的脾损伤都可以通过非手术治疗，即使是55岁以上的患者。 血流动力学稳定且没有其他剖腹手术指征（如空腔脏器穿孔）的患者可以通过监测生命体征、连续的腹部检查和血细胞比容 (Hct)水平监测而进行观察。 输血需求与非手术治疗并不矛盾，尤其是当有其他相关损伤（如长骨骨折）时。但是，应有一个预定的输血阈值（通常对于孤立的脾损伤为2个单位），一旦超过应进行手术以降低发病率和死亡率。在一个高容量的创伤中心，非手术治疗失败的病人，75％在两天内失败，88%在五天内失败，93％在7天内失败 (1)。
与肝损伤相似，关于限制活动的时限，ICU或住院的最佳时长，恢复饮食的时机，非手术治疗的脾损伤复查影像检查的必要性，尚无文献达成共识。然而，损伤越严重，在允许恢复可能涉及举重、接触性运动或躯干创伤的活动之前就应该越小心。
有显著的持续性出血（即，显著的持续性输血需求和/或血细胞比容（Hct）下降）的患者需要剖腹探查。有时候，患者血流动力学稳定，可进行选择性血管造影栓塞术止血。
当需要手术时，手术止血措施包括缝合、局部止血剂（如氧化纤维素，凝血酶化合物，纤维蛋白胶）或脾部分切除术。脾切除术有时仍然是必要的。脾切除患者应接受肺炎球菌疫苗；许多医生也会接种疫苗对抗奈瑟菌（Neisseria）和嗜血杆菌（Haemophilus）。
治疗参考文献
Stassen NA, Bhullar I, Cheng JD: Nonoperative management of blunt hepatic injury: An Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline.J Trauma Acute Care Surg 73:S288-S293, 2012.doi: 10.1097/TA.0b013e318270160d
关键点
脾损伤常见。如果脾脏增大，极小的损伤就会诱发脾破裂。
主要并发症为出血和延迟的血肿破裂。
对于状态稳定的患者，通过CT可确诊；对于状态不稳定的患者，剖腹探查可确诊。
为了避免永久增加病人对细菌感染的易感性（脾切除术引起的），尽可能使用非手术方法治疗脾脏损伤。
如果患者有显著的持续性输血需求或出现血细胞比容下降，行剖腹手术或血管造影栓塞术止血。