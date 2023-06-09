观察

血管栓塞术

有时需要手术修复或脾脏切除

在过去，任何脾损伤的治疗方法均为脾切除。然而，脾切除术应尽可能避免，尤其对于儿童、老人和血液系统恶性肿瘤患者，以避免造成对细菌感染的终身易感性，增加了脾切除术后凶险性脓毒症的风险。最常见的病原体为肺炎链球菌（Streptococcus pneumoniae），但也有其它荚膜细菌，如奈瑟菌（Neisseria）和嗜血杆菌（Haemophilus）

目前，大多数低级别和许多高级别的脾损伤都可以通过非手术治疗，即使是55岁以上的患者。 血流动力学稳定且没有其他剖腹手术指征（如空腔脏器穿孔）的患者可以通过监测生命体征、连续的腹部检查和血细胞比容 (Hct)水平监测而进行观察。 输血需求与非手术治疗并不矛盾，尤其是当有其他相关损伤（如长骨骨折）时。但是，应有一个预定的输血阈值（通常对于孤立的脾损伤为2个单位），一旦超过应进行手术以降低发病率和死亡率。在一个高容量的创伤中心，非手术治疗失败的病人，75％在两天内失败，88%在五天内失败，93％在7天内失败 (1)。

与肝损伤相似，关于限制活动的时限，ICU或住院的最佳时长，恢复饮食的时机，非手术治疗的脾损伤复查影像检查的必要性，尚无文献达成共识。然而，损伤越严重，在允许恢复可能涉及举重、接触性运动或躯干创伤的活动之前就应该越小心。

有显著的持续性出血（即，显著的持续性输血需求和/或血细胞比容（Hct）下降）的患者需要剖腹探查。有时候，患者血流动力学稳定，可进行选择性血管造影栓塞术止血。

当需要手术时，手术止血措施包括缝合、局部止血剂（如氧化纤维素，凝血酶化合物，纤维蛋白胶）或脾部分切除术。脾切除术有时仍然是必要的。脾切除患者应接受肺炎球菌疫苗；许多医生也会接种疫苗对抗奈瑟菌（Neisseria）和嗜血杆菌（Haemophilus）。