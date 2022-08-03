紫外线（波长<300nm）能灼伤角膜，引起角膜炎或者角结膜炎。电弧焊是一个常见的病因；没有防护镜时，即使只是短暂看了电弧焊也有可能造成角膜灼伤。其它包括高电压电火花、人工太阳灯和高海拔雪地阳光反射等原因造成的。海拔每增加1000英尺（305米），紫外线辐射增加4%～6%，雪地反射85%的紫外线。

暴露后8～12小时后通常出现症状，持续24～48小时。患者可出现流泪、疼痛、眼红、眼睑水肿、畏光、头痛、异物感和视力下降等症状。很少出现不可逆的视力损害。

诊断依据病史、角膜浅层点状病变并排除了异物或者感染可能。

治疗包括抗生素软膏（例如，杆菌肽或庆大霉素 0.3% 软膏，每 8 小时一次）和偶尔使用短效睫状体麻痹药物（例如，每 4 小时滴注 1% 环喷托酯）。剧烈疼痛可能需要全身镇痛剂（例如，对乙酰氨基酚 500 毫克，每 4 小时一次，持续 24 小时）。角膜表面会在 24 至 48 小时内自发再生。 患眼应在24小时复诊。墨镜或者焊接工头盔可阻挡紫外线，有预防作用。