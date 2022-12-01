X线

骨质疏松性骨折 通常通过X射线诊断。以下是常见异常发现

椎体高度缺失（尤其是>6厘米或超过椎体高度的一半）

放射密度下降

骨小梁结构的缺失

楔形变

椎体骨质疏松性骨折通常是偶然发现的。 如果患者没有骨质疏松症（如老年人）的危险因素，那么诊断几乎是不可能的。

第四胸椎以上的骨折提示恶性肿瘤的可能比骨质疏松大。如果病人不确定骨质疏松症，可行双能X线吸收计量法（DXA）检查。一旦诊断骨质疏松后，应 寻找其可能的继发因素。

严重创伤 时，脊柱CT是必需的。如出现神经功能缺陷或症状，应进一步行相应节段的 MRI 。

压缩性骨折图像 压缩性骨折的前后位和侧面观 第二腰椎的压缩性骨折在前后视图和侧视图中可见为椎体高度的损失。 Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY 严重压缩性骨折的前后视图 第 1 腰椎的压缩性骨折在前后视图上可见，表现为高度严重下降和放射密度增加。 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY 椎体压缩性骨折（X 射线） 此侧向脊柱 X 射线显示由于椎体压缩性骨折导致的高度下降和前楔形。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 严重椎体压缩性骨折（CT 扫描） 该 CT 扫描（矢状面）显示 T12 的明显压缩性骨折，其他部位有轻度退行性疾病（例如，前椎体骨赘）。 © Springer Science+Business Media 压缩性骨折的前后位和侧面观 第二腰椎的压缩性骨折在前后视图和侧视图中可见为椎体高度的损失。 Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY 严重压缩性骨折的前后视图 第 1 腰椎的压缩性骨折在前后视图上可见，表现为高度严重下降和放射密度增加。 ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY 椎体压缩性骨折（X 射线） 此侧向脊柱 X 射线显示由于椎体压缩性骨折导致的高度下降和前楔形。 Image courtesy of Danielle Campagne, MD. 严重椎体压缩性骨折（CT 扫描） 该 CT 扫描（矢状面）显示 T12 的明显压缩性骨折，其他部位有轻度退行性疾病（例如，前椎体骨赘）。 © Springer Science+Business Media

如病因是高空坠落或跳下，临床医生应检查跟骨骨折和是否存在其他椎骨骨折。 如果怀疑患者有或患者表达了自杀意念，应咨询精神科医生。