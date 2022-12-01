大多数脊椎压缩性骨折是骨质疏松的结果，无症状或症状轻微，与创伤无关或仅由轻微创伤引起。
(参见骨折概述。)
骨质疏松症引起的椎体压缩性骨折常见于胸椎（通常低于T6）和腰椎，尤其是靠近T12-L1关节。 通常无外伤病史或只有轻微外伤（例如，轻微跌倒，突然弯腰，提重物，咳嗽）。骨质疏松引起的椎体压缩性骨折是其他椎体及非椎体骨折的高危因素。
有时，压缩性骨折或其他椎体骨折是由于暴力造成的（例如，机动车辆碰撞，从高处坠落，枪伤）。在这种情况下，经常发生脊髓损伤，且脊柱应不止一处骨折。从高处坠落或跳下时，脚跟也可能骨折;10％的 跟骨骨折伴有胸腰椎骨折（足跟着地时纵向力作用于胸腰椎）。
椎体压缩性骨折的症状和体征
骨质疏松性椎体骨折 通常无症状，约三分之二患者仅表现为身高下降或驼背。疼痛症状可立即或延后出现。疼痛可放射至腹部。根性疼痛，无力，反射或括约肌异常是罕见的。疼痛通常在大约4周后减轻，12周后消失。
非骨质疏松性椎体压缩性骨折 会引起急性疼痛，骨折部位压痛，通常合并肌肉痉挛。
椎体压缩性骨折的诊断
X线
骨质疏松性骨折 通常通过X射线诊断。以下是常见异常发现
椎体高度缺失（尤其是>6厘米或超过椎体高度的一半）
放射密度下降
骨小梁结构的缺失
楔形变
椎体骨质疏松性骨折通常是偶然发现的。 如果患者没有骨质疏松症（如老年人）的危险因素，那么诊断几乎是不可能的。
第四胸椎以上的骨折提示恶性肿瘤的可能比骨质疏松大。如果病人不确定骨质疏松症，可行双能X线吸收计量法（DXA）检查。一旦诊断骨质疏松后，应 寻找其可能的继发因素。
严重创伤 时，脊柱CT是必需的。如出现神经功能缺陷或症状，应进一步行相应节段的 MRI 。
第二腰椎的压缩性骨折在前后视图和侧视图中可见为椎体高度的损失。
Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY
第 1 腰椎的压缩性骨折在前后视图上可见，表现为高度严重下降和放射密度增加。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
此侧向脊柱 X 射线显示由于椎体压缩性骨折导致的高度下降和前楔形。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
该 CT 扫描（矢状面）显示 T12 的明显压缩性骨折，其他部位有轻度退行性疾病（例如，前椎体骨赘）。
© Springer Science+Business Media
第二腰椎的压缩性骨折在前后视图和侧视图中可见为椎体高度的损失。
Scott Camazine/SCIENCE PHOTO LIBRARY
第 1 腰椎的压缩性骨折在前后视图上可见，表现为高度严重下降和放射密度增加。
ZEPHYR/SCIENCE PHOTO LIBRARY
此侧向脊柱 X 射线显示由于椎体压缩性骨折导致的高度下降和前楔形。
Image courtesy of Danielle Campagne, MD.
该 CT 扫描（矢状面）显示 T12 的明显压缩性骨折，其他部位有轻度退行性疾病（例如，前椎体骨赘）。
© Springer Science+Business Media
如病因是高空坠落或跳下，临床医生应检查跟骨骨折和是否存在其他椎骨骨折。 如果怀疑患者有或患者表达了自杀意念，应咨询精神科医生。
椎体压缩性骨折的治疗
镇痛药物
早期活动和理疗
椎体骨折的治疗重点是缓解疼痛和早期活动。可给予镇痛药。早日恢复正常的活动有助于限制进一步的骨质流失和残疾。
物理治疗师可以教患者正确提举重物的姿势，以及增强椎旁肌的练习，但治疗需在疼痛控制以后开始。
治疗可能合并的骨质疏松症（如双磷酸盐化合物）。 降钙素也可以帮助减轻疼痛和增加骨密度。
矫形支架也常用于临床治疗，但其疗效尚不清楚。
对一些患者，椎体后凸成形术较椎体成形术更能缓解严重的疼痛。椎体成形术是将甲基丙烯酸甲酯注入椎体。而椎体后凸成形术是利用球囊使椎体膨胀。
这些操作均能减轻注射椎体的畸形，但不能减少甚至会增加邻近椎体骨折的危险。其他风险包括肋骨骨折、骨水泥渗漏和肺水肿或心肌梗死（MI）。
如骨折是由暴力所致，应立即固定脊柱，并行CT或MRI评估骨折的稳定性。 如合并脊髓损伤应及时处理，并给予支持治疗（如止痛药，早期活动）。
关键点
椎体骨折多由骨质疏松所致。
大约三分之二椎体骨质疏松性骨折是无症状或表现为身高下降或是驼背。
T4以上孤立骨折需考虑肿瘤。
患者不确定是否存在骨质疏松症时，应行双能X线吸收计量检查。
鼓励早期活动。