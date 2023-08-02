扩张或尿道内切开术

自我导尿

开放尿道成形术

根据尿路梗阻的类型选择治疗方法。通常采用尿道扩张与内镜治疗（尿道内切开术）。 但是，某些类型的狭窄（复杂性狭窄如长时间、反复发作或开始治疗后仍持续存在），应避免尿道扩张与内镜治疗，可指导其自行进行每日的导尿。

如果狭窄位于局部且是引起疾病反复发作的病因可行开放式尿道成形术。这种手术通常包括使用口腔粘膜移植物或使用不带毛发的皮肤移植物。