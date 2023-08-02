看法 进行患者培训
尿道狭窄是指阻碍前尿道的瘢痕形成。
尿道狭窄可以是
获得性
任何造成尿道上皮细胞或海绵体损伤的因素均能导致获得性尿道狭窄(1)。
常见原因包括
外伤
性传播疾病，如淋病
原因不明（特发性狭窄）
其中，最常见的病因为外伤，如骑跨伤与偶然的医源性损伤（创伤性内镜检查或置管后）。
不太常见的原因包括：
参考文献
1.Wessells H, Angemermeier KW, Elliott S, et al: Male urethral stricture: American Urological Association guideline.J Urol 197(1):182-190, 2017.doi: 10.1016/j.juro.2016.07.087
尿道狭窄的症状和体征
尿道狭窄的诊断
逆行尿路造影或膀胱镜检查
当导尿困难时应怀疑尿道狭窄。男性逐渐出现尿路梗阻或反复的尿路感染时，尤其对伴有高危因素或较年轻患者，也应考虑尿道狭窄。
尿道狭窄一般通过逆行尿路造影或膀胱镜检查确诊。
尿道狭窄的治疗
扩张或尿道内切开术
自我导尿
开放尿道成形术
根据尿路梗阻的类型选择治疗方法。通常采用尿道扩张与内镜治疗（尿道内切开术）。 但是，某些类型的狭窄（复杂性狭窄如长时间、反复发作或开始治疗后仍持续存在），应避免尿道扩张与内镜治疗，可指导其自行进行每日的导尿。
如果狭窄位于局部且是引起疾病反复发作的病因可行开放式尿道成形术。这种手术通常包括使用口腔粘膜移植物或使用不带毛发的皮肤移植物。