如何应用zhu'jian

石膏是一种刚性的、圆周的、分层的复合敷料，用于固定身体部位，通常是四肢。
铸件通常包括在皮肤上的柔软织物套筒，在其上放置一层柔软的衬垫，然后是多层薄薄的石膏或玻璃纤维柔性条，通过化学反应迅速硬化。类似的材料可用于制作夹板，其主要区别在于石膏或玻璃纤维不是环绕身体部位放置。
适应证
禁忌证
急性骨折或脱臼患者可能会出现持续肿胀，在周身包扎过紧之后，可能会由 室综合征引起的缺血现象。
并发症
热损伤（由石膏或玻璃纤维硬化的放热反应引起）
压疮、神经传导阻滞和/或缺血性损伤（因压力过大引起）
筋膜间隔综合征（有时部分由环形包裹过紧引起）
设备
斯托克尼特
滚垫
石膏或玻璃纤维浇注材料*
强力剪刀和/或剪切机
温水和水桶或其他容器
非无菌手套
* 两种材料同样有效。 选择取决于可用性和用户偏好。 材料的长度和宽度取决于被固定的身体部位。
体位
患者的体位应使操作者能够适当接触受影响的肢体。
肢体应定位在特定损伤的适当解剖排列中。
逐步描述操作步骤
选择合适宽度的弹力袜；它应该是合身的，但不能太紧以至于影响血液循环。
使用弹力袜覆盖铸造材料预期范围的近端和远端区域（例如，约 5 至 10 厘米）。
放置几层填充（通常为 4层）。
将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。
将衬垫牢牢贴在皮肤上，不要留有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。
将衬垫稍微延长（约 3 至 5 厘米），使其超出石膏或玻璃纤维的预期范围。
根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。
在骨突出处和周围添加单独的、非圆周的填充物。
将铸型材料浸入温水中。
从铸型材料中轻轻挤出多余的水。不要拧干石膏。
从远端到近端沿圆周涂抹铸型材料，将底层重叠铸型材料宽度的一半。
使用 8 到 10 层石膏（通常）或 2 到 4 层玻璃纤维以确保铸件具有足够的强度。
抹平zhu'xing材料以填充石膏中的空隙，将各层粘合在一起，并符合四肢的轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。
在添加最后一层铸型材料之前，将弹力绷带折回。将石膏外缘的多余的弹力棉布和棉垫回滚，以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。
将身体部位保持在所需位置，直到铸型材料充分硬化，通常需要 10 到 15 分钟。
检查远端神经血管状态（例如，毛细血管再充盈和远端感觉）和运动功能。
缝合后治疗
确定建议的功能状态（例如，患者是否应该用患肢承重）。
安排或推荐适当的后续行动。
提供口头和书面指示。
建议患者在最初的 48 至 72 小时内尽可能将铸型肢体抬高至高于心脏水平。
建议患者保持石膏清洁干燥。
建议患者不要在皮肤和石膏之间插入任何物体，也不要切割石膏。
嘱咐患者注意疼痛加剧、麻痹/麻木和/或石膏远端颜色改变等并发症。
如果患者在家口服药物无法控制疼痛，或石膏远端出现麻痹/麻木和/或颜色改变，请指导患者寻求进一步护理治疗。
警示和常见错误
在肿胀的四肢上使用石膏可能会导致 间隔室综合征; 夹板可以使用几天，直到肿胀消退。
如果出院后出现麻木、刺痛或紧绷感，应指导患者立即就医。
随着肿胀在铸型后一两周内消退，复位的骨折有错位的风险；确保密切跟进。
使用棉垫太紧可能会导致间隔室综合症。
不足够平滑的石膏会使各层无法正确粘合，从而产生薄弱的铸型。
固定期间不正确的关节定位会导致挛缩。
技巧和窍门
使用较冷的水会增加铸型材料硬化所需的时间，这将使操作员有更多时间来塑造铸件。
考虑在骨突出处添加额外的衬垫，以最大程度地减少压疮的风险。