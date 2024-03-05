如何应用zhu'jian

选择合适宽度的弹力袜；它应该是合身的，但不能太紧以至于影响血液循环。

使用弹力袜覆盖铸造材料预期范围的近端和远端区域（例如，约 5 至 10 厘米）。

放置几层填充（通常为 4层）。

将衬垫从远端到近端沿圆周包裹在将要施加石膏的区域上。用填充宽度的一半重叠底层。

将衬垫牢牢贴在皮肤上，不要留有缝隙，但不要太紧，以免影响血液循环。

将衬垫稍微延长（约 3 至 5 厘米），使其超出石膏或玻璃纤维的预期范围。

根据需要平滑填充物，以避免突起和肿块。撕掉起皱区域的一些填充物以平滑填充物。

在骨突出处和周围添加单独的、非圆周的填充物。

将铸型材料浸入温水中。

从铸型材料中轻轻挤出多余的水。不要拧干石膏。

从远端到近端沿圆周涂抹铸型材料，将底层重叠铸型材料宽度的一半。

使用 8 到 10 层石膏（通常）或 2 到 4 层玻璃纤维以确保铸件具有足够的强度。

抹平zhu'xing材料以填充石膏中的空隙，将各层粘合在一起，并符合四肢的轮廓。使用您的手掌而不是指尖来防止凹痕的形成，这会使患者容易患压疮。

在添加最后一层铸型材料之前，将弹力绷带折回。将石膏外缘的多余的弹力棉布和棉垫回滚，以覆盖夹板材料的毛边并形成光滑的边缘；将弹力袜固定在铸型材料下。

将身体部位保持在所需位置，直到铸型材料充分硬化，通常需要 10 到 15 分钟。