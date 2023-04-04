切口前抗生素： 对于患者在 感染性心内膜炎并发症的高风险、免疫功能低下的患者和静脉吸毒者，在手术前 1 小时使用对葡萄球菌和beta-溶血性链球菌有效的抗生素（例如，头孢菌素，或者如果可能感染耐甲氧西林葡萄球菌，万古霉素或克林霉素）进行预处理。

侵入性较小的替代方案： 避免在化妆品区域的脓肿处、皮肤张力显着的区域（例如伸肌表面）和具有广泛疤痕组织的区域（例如，先前多次引流手术的部位）进行积极的切口。相反，使用刺伤切口或针吸来限制组织损伤和由此产生的疤痕形成。可能需要多次针吸、超声引导下的针吸或延迟切开引流。脓肿应每 1 至 2 天重新评估一次，以确定是否需要额外干预。