可能需要切开并引流软组织脓肿。
软组织脓肿通常是一个含有脓液的可触及的、柔软的、红色的肿块。通常有局部硬结和一些“给予”触诊，而不是肿块或结节的坚实感觉。（参见脓肿。)
切开和引流脓肿的指征
软组织脓肿
对于小的和/或浅表脓肿，最初用加热和口服抗生素治疗，并在 24 至 48 小时后重新评估是否需要引流。
切开和引流脓肿的禁忌症
绝对禁忌证
无
相对禁忌证
某些脓肿可能需要在手术室引流。
不确定病变代表局灶性蜂窝织炎伴硬结和肿胀还是实际脓肿（超声检查可能有帮助）
考虑手术室管理
靠近主要神经血管结构的脓肿（例如，腋窝、肘窝、膝后、腹股沟区、颈部）
除远端手指以外的手部感染（由于复杂的解剖结构和小区域）
面部感染（因为上唇上方和眉毛下方的面部脓肿难以充分麻醉，海绵状静脉窦就在附近）
大脓肿或深脓肿（或者，拥有实用技术的经验丰富的从业者可能会考虑进行超声或 CT 引导的经皮穿刺抽吸术）
切开和引流脓肿的并发症
切开和引流脓肿的设备
清洁液，如聚维酮碘或氯己定
21G和25G穿刺针
10mL注射器
局部麻醉剂，如1％利多卡因
冲洗注射器
止血钳或小钳子
#11 手术刀
培养拭子
包装材料，例如 ½ 至 1 厘米的无菌纱布条
吸收性散装敷料（如 4 × 4 方格纱布和胶带；圆形干纱布包在四肢）
非无菌手套
切开和引流脓肿的其他注意事项
切口前抗生素： 对于患者在 感染性心内膜炎并发症的高风险、免疫功能低下的患者和静脉吸毒者，在手术前 1 小时使用对葡萄球菌和beta-溶血性链球菌有效的抗生素（例如，头孢菌素，或者如果可能感染耐甲氧西林葡萄球菌，万古霉素或克林霉素）进行预处理。
侵入性较小的替代方案： 避免在化妆品区域的脓肿处、皮肤张力显着的区域（例如伸肌表面）和具有广泛疤痕组织的区域（例如，先前多次引流手术的部位）进行积极的切口。相反，使用刺伤切口或针吸来限制组织损伤和由此产生的疤痕形成。可能需要多次针吸、超声引导下的针吸或延迟切开引流。脓肿应每 1 至 2 天重新评估一次，以确定是否需要额外干预。
切开和引流脓肿的相关解剖学
因地点而异
切开和引流脓肿的定位
脓肿暴露出色，患者舒适
切开和引流脓肿的分步说明
对于有明显疼痛、焦虑或大脓肿的患者，考虑胃肠外镇痛（例如，芬太尼 1 至 2 mcg/kg IV）。
如果可用，床旁超声可用于确定脓肿的程度和可能的位置。
用聚维酮碘或氯己定溶液清洁该部位。
使用 25 号针头沿脓肿圆顶的切口线注射局部麻醉剂，或者更有效地，作为整个脓肿周围的区域块；在某些位置，也可以使用神经阻滞。
如果沿切口注射，注意不要注射到脓肿腔内，这样会很痛并且不能使皮肤麻木。
要创建区域阻滞，请在整个脓肿周围以菱形图案注射局部麻醉剂。从菱形区域的一个顶点开始注射，深度为针头的长度，然后围绕脓肿继续注射时，通过麻醉的皮肤重新进针。
使用 #11 手术刀在脓肿的整个长度上做一个线性切口，如果可能的话，沿着皮肤皱褶。
轻轻挤压伤口以挤出脓液。
脓肿培养不是常规必要的，但可以在有全身症状和体征、严重局部感染（蜂窝织炎）、复发性脓肿或初始抗生素治疗失败的患者以及处于极端年龄或免疫功能低下的患者中进行。
在脓肿腔周围用止血钳或镊子扫一扫，以ci破脓肿。考虑使用钝头、刚性抽吸装置从大的或深的脓肿中提取脓液，这也有助于xiao'san脓肿。
纠正导致脓肿形成的诱因，如自然引流途径梗阻（如多余的皮肤皱褶）或存在yi'wu。
如果脓肿内容物难以完全排出，可用生理盐水冲洗腔内。
尽管过去经常进行填塞，但除毛囊脓肿 > 5 cm、糖尿病或免疫功能低下患者的脓肿外，否则认为没有必要进行填塞。
将吸水纱布垫放在伤口上。如果在四肢，用圆形干纱布包裹垫固定。如果可能的话，夹住受影响的部分，特别是如果关节受到影响。
切开和引流脓肿的术后护理
在 24 到 48 小时内重新评估和修复伤口。一些小的脓肿除外，例如甲沟炎或小疖子，它们不需要密切监测。
引流可减轻脓肿的大部分疼痛，但可能需要术后镇痛药。
指导患者在第一次随访前抬高伤口，不要影响敷料和夹板。
一旦整个腔内有健康的肉芽组织并且不再有任何引流，则可以去除任何填充物。让患者在家中开始温水浸泡和温和的静水清创术（让患者保持皮肤切口打开并将淋浴或水龙头喷入脓肿腔）。继续每 1 到 2 天更换一次敷料，并根据需要进行随访，直至完全愈合。
如果患者疼痛加重、引流增加或红斑扩散，则应重新评估患者。
抗生素治疗
引流后开具抗感染药物的经验性抗生素治疗 耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA) 和beta-溶血性链球菌感染以下患者：
明显相关的蜂窝织炎或脓毒性血栓性静脉炎
深脓肿
多发性或复发性脓肿
全身症状和体征
免疫缺陷
上唇上方和眉毛下方的面部脓肿
高危心脏病，尤其是严重或广泛的疾病、合并症、极端年龄或面部、手部或生殖器上的脓肿
术后患者应在手术后至少 5 至 7 天接受抗生素治疗。任何有全身症状（如发烧、发冷）的免疫功能低下的人或有 败血症迹象的人都可以考虑入院。
常见的做法是在急诊科给予初始静脉注射抗生素，然后口服抗生素。
切开和引流脓肿的警示和常见错误
不要低估镇痛的需要。镇痛不足阻碍了彻底的伤口护理。
指脓肿的皮肤非常薄，因此很难将局麻药注入皮肤而不是脓肿腔；改用指神经阻滞。
在脓液进入脓肿之前切开皮肤不能治愈，甚至可能会延长感染过程。 如果不清楚是否存在脓液，进行超声检查或让患者加热并服用抗生素和镇痛药（例如，非甾体抗炎药、对乙酰氨基酚）并在 24 至 48 小时内重新评估。
如果没有适当的切口和引流，可能会发生自发性破裂和引流，有时会导致慢性引流窦的形成。 不完全重吸收可能遗留囊腔，包裹囊腔的纤维壁可能钙化。
直肠周围脓肿 如果切开和引流不完全，则具有很高的发病率和死亡率，应由外科医生进行评估。脓肿大而深的患者应入院进行全身麻醉或腰麻下评估和治疗。
上唇上方和眉毛下方的面部脓肿可能会流入海绵窦，因此处理该区域的脓肿可能会导致感染性血栓性静脉炎。切开引流后，用抗葡萄球菌抗生素和温水浸泡治疗，并经常随访。
切开和引流脓肿的提示和技巧
进行野区阻滞时，在第一次注射后始终将针头重新插入麻醉的皮肤，以尽量减少刺痛的次数。
对于乳房脓肿，与正式切开引流相反，超声引导下的针吸抽吸正在成为护理标准。
皮脂腺囊肿脓肿有珍珠白色胶囊。在脓肿引流时或在炎症消退后进行随访时，必须取出胶囊以完全愈合。
对于甲沟炎，考虑简单地将甲皱襞从甲母质上提起，让脓液排出；在此之后，可能有足够的排水。
更多信息
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Johnson EK. Voel JD, Cowan ML, et al : The American Society of Colon and Rectal Surgeons' clinical practice guidelines for the management of pilonidal disease.Dis Colon Rectum 62:146-157, 2019.doi: 10.1097/DCR.0000000000001237