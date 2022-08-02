脓肿是指脓液在有限的组织间隙内积聚，通常由细菌感染引起。体征包括局部疼痛、压痛、温度升高和波动感（如果接近表皮层）或全身症状（如果位于深部）。诊断深部脓肿可能必须作影像学检查。诊断深部脓肿可能必须作影像学检查。治疗方法是手术引流或经皮穿刺抽吸，通常使用抗生素。
脓肿的病因
很多微生物可引起脓肿，但最常见是
Staphylococcus aureus金黄色葡萄球菌
微生物进入组织可能通过
直接种植进入组织（如污染物体引起的穿刺性创伤）
从业已存在的、邻近感染扩散
经淋巴或远处部位血行传播
由于天然屏障的破坏从菌群定居的部位向毗邻的、通常无菌的部位迁移（例如，腹内脏器穿孔引起腹腔内脓肿）
脓肿可能从一处蜂窝织炎或白细胞聚集的组织开始，脓液进展性渗透或周围细胞坏死使得脓肿扩散。脓液和周围坏死的细胞使得脓肿进一步扩大，继而血管高度丰富的结缔组织可能包绕坏死组织、白细胞和碎片，从而使脓肿局限，阻止其向更远处蔓延。
促使管型形成的因素包括：
受损的宿主防御机制（例如，受损的白细胞防御）
存在异物
正常排出系统的障碍（例如泌尿，胆道或呼吸道）
组织缺血或坏死
血肿或组织积液过多
外伤
脓肿的症状和体征
皮肤和皮下脓肿的症状体征包括疼痛、发热、波动感、压痛和红肿。
如果表面脓肿有自发破裂的倾向，则脓肿中心上方的皮肤可能变薄，有时因下面的脓液而呈现白色或黄色（具有指向性）可能引起发烧，尤其是伴随周围蜂窝组织炎的时候。
对于深脓肿，常常表现为局部疼痛、触痛，以及全身症状，尤其是在发热、厌食、体重减轻和疲劳的情况下。
一些脓肿的显著表现为器官功能异常（例如脑脓肿时半身不遂）。
脓肿的并发症包括以下方面：
菌血症传播
破溃进入邻近组织
炎症导致的血管破裂出血
重要器官的功能受损
厌食和代谢需求增加导致的虚弱
脓肿的诊断
临床评估
有时做B超或CT
皮肤和皮下脓肿诊断依靠体格检查。
深部脓肿的诊断可能需要影像学检查。超声是无创伤，并且可以检测许多软组织脓肿; CT多数情况下是准确的，但MRI较之更为敏感。
脓肿的治疗
手术引流或经皮穿刺抽吸
有时使用抗生素
浅表脓肿可能通过热疗和口服抗生素缓解。然而，治愈通常需要引流。
微小脓肿可能仅仅需要穿刺引流。所有的脓液、坏死组织和碎屑都应当被清除。 对于较大的脓肿(如> 5cm)，为了阻止脓肿重新形成，有必要通过填塞纱布或放置引流物来消灭开放间隙和死腔。需要纠正导致脓肿形成的诱因，如自然引流途径梗阻或存在假体。
深部脓肿有时可以通过经皮针刺得到引流（通常是在超声或CT引导下）。这种方法避免了开放外科引流。
脓肿可能出现自发破裂和引流，有时导致慢性引流的窦道形成。如果没有引流，脓液可能经溶蛋白作用降解、形成稀薄的无菌性液体而被重吸收进入血流，然后脓肿有时可缓慢吸收。不完全重吸收可能遗留囊腔，包裹囊腔的纤维壁可能钙化。
全身抗菌药物不是常规用药，但作为辅助治疗，如下所示：
如果脓肿位置很深（例如腹腔内）
如果多处脓肿
如果有明显的周围蜂窝组织炎
如果尺寸大于2cm
且没有排出通路的情况下，抗菌药物通常是无效的根据感染的部位和疑似感染病原进行经验性抗菌治疗。革兰氏染色，培养和药敏结果指导进一步的抗菌治疗。
关键点
皮肤及皮下脓肿临床可诊断；深脓肿往往需要影像学检查。
通常情况下，由切口或经皮针刺引流脓肿。
脓肿大而深或周围有明显蜂窝织炎时，使用抗生素。