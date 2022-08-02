手术引流或经皮穿刺抽吸

有时使用抗生素

浅表脓肿可能通过热疗和口服抗生素缓解。然而，治愈通常需要引流。

微小脓肿可能仅仅需要穿刺引流。所有的脓液、坏死组织和碎屑都应当被清除。 对于较大的脓肿(如> 5cm)，为了阻止脓肿重新形成，有必要通过填塞纱布或放置引流物来消灭开放间隙和死腔。需要纠正导致脓肿形成的诱因，如自然引流途径梗阻或存在假体。

深部脓肿有时可以通过经皮针刺得到引流（通常是在超声或CT引导下）。这种方法避免了开放外科引流。

脓肿可能出现自发破裂和引流，有时导致慢性引流的窦道形成。如果没有引流，脓液可能经溶蛋白作用降解、形成稀薄的无菌性液体而被重吸收进入血流，然后脓肿有时可缓慢吸收。不完全重吸收可能遗留囊腔，包裹囊腔的纤维壁可能钙化。

全身抗菌药物不是常规用药，但作为辅助治疗，如下所示：

如果脓肿位置很深（例如腹腔内）

如果多处脓肿

如果有明显的周围蜂窝组织炎

如果尺寸大于2cm

且没有排出通路的情况下，抗菌药物通常是无效的根据感染的部位和疑似感染病原进行经验性抗菌治疗。革兰氏染色，培养和药敏结果指导进一步的抗菌治疗。