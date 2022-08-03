撕裂伤的愈合在损伤后立即开始，伴随着血液凝固、白细胞渗出、中性粒细胞和巨噬细胞清除组织碎片（包括坏死组织）和细菌。巨噬细胞还能促进成纤维细胞增殖和新生血管生长。 成纤维细胞通常在48小时内产生胶原纤维沉积，并在7天左右达到高峰。 1个月后胶原沉积基本完成，但胶原纤维的强度随着纤维交连缓慢增强。 伤口的张力强度在3周末时仅达到20％，4个月时达到60％，1年才达到最大。但其强度很难达到正常组织水平。

外伤后不久，伤口边缘的上皮细胞向伤口移行并跨越伤口。 手术修复伤口（一期愈合）形成了一道有效的保护屏障，在12～24h内抵御水和细菌的入侵，在5天内恢复近似正常表皮功能。在未修复伤口（如二期愈合），上皮移行时间随缺损大小成比例延长。

皮肤表面由于其天然弹性和下层肌肉形成稳定张力 (见图皮肤张力线示意图)。由于疤痕组织的强度不如邻近的正常皮肤，张力促使疤痕扩大，使得伤口愈合良好时也会产生令人难以接受的外观。当伤口走向与皮肤张力垂直时，疤痕很容易变宽。这在新近伤口较多见（或者随后发生的创伤刺激），裂口边缘产生垂直张力较高，而平行方向张力较小。

皮肤张力线示意图

疤痕形成后在第8周左右颜色变红并突出皮肤表面。随着胶原纤维重建，疤痕变薄，红色消退。然而有些病人会出现疤痕增生肥厚，变得突起、难看。瘢痕疙瘩是一种增生的疤痕，超出了原始伤口的界限，更可能出现在皮肤较深的患者身上。

影响伤口愈合的最常见因素包括组织缺血、感染或两者兼有（见表影响伤口愈合的因素); 组织缺血易受感染。

由于循环较差，下肢远端是最易感染不易愈合的部位。而头皮和面部最易愈合。某些药物和疾病也能影响伤口愈合。

叮咬伤的伤口污染一般较严重。