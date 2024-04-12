钝性胸外伤可引起一根或多根肋骨骨折。
(参见胸外伤概述。）
SCIENCE PHOTO LIBRARY
胸壁钝性损伤导致的肋骨骨折通常需要很大力量（例如，急剧减速，棒球击中，摔倒等）；然而对于老年人仅需要轻度或中度力量（例如轻微跌倒）即可造成骨折。如果超过3根相邻肋骨有2处骨折，则断裂的肋骨段会形成连枷胸。
经验与提示
伴随发生的胸部损伤包括：
主动脉、锁骨下血管和心脏损伤（不常见，多发生于急剧减速，特别是第1或第2肋骨骨折时）
脾或腹部损伤（第7-12肋任一肋骨骨折）
肺撕裂伤或肺挫伤
气管支气管损伤（少见）
并发症
肋骨骨折的症状和体征
疼痛剧烈，身体活动可使疼痛加剧（包括咳嗽或深呼吸），并持续数周。受累肋骨很软，有时医生可在触诊时可触及受累肋骨节段移动而产生的捻发感。
肋骨骨折的诊断
通常胸部X线
胸壁触诊可发现骨折。 一些临床医生认为，对于轻微外伤的健康患者来说，病史和体格检查就足够了。 然而，严重钝性创伤的患者应进行胸部X线检查，以了解是否存在伴随损伤（如气胸，肺挫伤）。许多肋骨骨折在胸片中不可见；而肋骨片可以发现肋骨骨折，但通过X线明确所有肋骨骨折是不必要的。其他诊断检查（例如 CT 扫描）用于检查临床上可疑的并发症。
肋骨骨折的治疗
止痛
肺部卫生
手术稳定
尽管阿片类药物可抑制呼吸，加重肺不张，但肋骨骨折仍然需要给予阿片类药物镇痛。 一些临床医生同时开出非甾体类抗炎药 (NSAIDs)。
为了尽量减少肺部并发症，患者应自觉经常（例如每小时）深呼吸或咳嗽。用手掌或枕头按住（本质上是夹板固定）受累部位，可在深呼吸或咳嗽时减轻疼痛。如果病人存在3处或以上骨折，或有心肺功能不全，应立即住院治疗。 病人应避免制动（如包扎或包裹），以免限制呼吸而产生肺炎和肺不张。如果口服或静注止痛药后患者不能咳嗽或深呼吸，可以考虑硬膜外给药或肋间神经阻滞。
选择的患者可能受益于肋骨骨折的手术稳定，特别是对于伴有呼吸衰竭或持续胸壁不稳定、畸形或因骨不连或畸形愈合引起的疼痛的连枷胸 (1, 2)。
治疗参考文献
1.Kasotakis G , Hasenboehler EA, Streib EW, et al: Operative fixation of rib fractures after blunt trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.J Trauma Acute Care Surg 82(3), 618-626, 2017.doi: 10.1097/TA.0000000000001350
2.Dehghan N, Nauth A, Schemitsch E, et al: Operative vs nonoperative treatment of acute unstable chest wall injuries: A randomized clinical trial.JAMA Surg 157(11):983, 2022.doi: 10.1001/jamasurg.2022.4299
关键点
相对于肋骨骨折本身，骨折后夹板固定是引起肺、脾脏或血管损伤或肺炎的主要原因。
用X线筛查所有肋骨骨折是不必要的。
疼痛很严重并且持续数周，通常需要阿片类镇痛药。
不应使用捆绑或绑带，因为这会限制呼吸，容易导致肺不张和肺炎。