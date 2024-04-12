肋骨骨折的大多数并发症是伴随损伤引起的。 单根肋骨骨折可引起疼痛，但很少有并发症。然而，吸气受限（疼痛引起的吸气不充分）可引起肺不张 和肺炎，特别是老年人或多处骨折的患者。因此，老年患者在出现多发肋骨骨折时死亡率很高（高达 20%）。健康年轻人和1根或2根肋骨骨折的患者很少发生这些并发症。