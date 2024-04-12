skip to main content
MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
Search icon

肋骨骨折

作者：Thomas G. Weiser, MD, MPH, Stanford University School of Medicine
已审核/已修订 4月 2024
看法 进行患者培训

钝性胸外伤可引起一根或多根肋骨骨折。

(参见胸外伤概述。）

胸壁钝性损伤导致的肋骨骨折通常需要很大力量（例如，急剧减速，棒球击中，摔倒等）；然而对于老年人仅需要轻度或中度力量（例如轻微跌倒）即可造成骨折。如果超过3根相邻肋骨有2处骨折，则断裂的肋骨段会形成连枷胸

经验与提示

  • 老年人的轻微外伤（例如跌倒）可导致肋骨骨折，可能足以致命。

伴随发生的胸部损伤包括：

  • 主动脉、锁骨下血管和心脏损伤（不常见，多发生于急剧减速，特别是第1或第2肋骨骨折时）

  • 脾或腹部损伤（第7-12肋任一肋骨骨折）

  • 肺撕裂伤或肺挫伤

  • 气胸 （见 气胸 [创伤性]气胸[紧张性])

  • 血胸

  • 气管支气管损伤（少见）

并发症

肋骨骨折的大多数并发症是伴随损伤引起的。 单根肋骨骨折可引起疼痛，但很少有并发症。然而，吸气受限（疼痛引起的吸气不充分）可引起肺不张肺炎，特别是老年人或多处骨折的患者。因此，老年患者在出现多发肋骨骨折时死亡率很高（高达 20%）。健康年轻人和1根或2根肋骨骨折的患者很少发生这些并发症。

肋骨骨折的症状和体征

疼痛剧烈，身体活动可使疼痛加剧（包括咳嗽或深呼吸），并持续数周。受累肋骨很软，有时医生可在触诊时可触及受累肋骨节段移动而产生的捻发感。

肋骨骨折的诊断

  • 通常胸部X线

胸壁触诊可发现骨折。 一些临床医生认为，对于轻微外伤的健康患者来说，病史和体格检查就足够了。 然而，严重钝性创伤的患者应进行胸部X线检查，以了解是否存在伴随损伤（如气胸，肺挫伤）。许多肋骨骨折在胸片中不可见；而肋骨片可以发现肋骨骨折，但通过X线明确所有肋骨骨折是不必要的。其他诊断检查（例如 CT 扫描）用于检查临床上可疑的并发症。

肋骨骨折的治疗

  • 止痛

  • 肺部卫生

  • 手术稳定

尽管阿片类药物可抑制呼吸，加重肺不张，但肋骨骨折仍然需要给予阿片类药物镇痛。 一些临床医生同时开出非甾体类抗炎药 (NSAIDs)。

为了尽量减少肺部并发症，患者应自觉经常（例如每小时）深呼吸或咳嗽。用手掌或枕头按住（本质上是夹板固定）受累部位，可在深呼吸或咳嗽时减轻疼痛。如果病人存在3处或以上骨折，或有心肺功能不全，应立即住院治疗。 病人应避免制动（如包扎或包裹），以免限制呼吸而产生肺炎和肺不张。如果口服或静注止痛药后患者不能咳嗽或深呼吸，可以考虑硬膜外给药或肋间神经阻滞。

选择的患者可能受益于肋骨骨折的手术稳定，特别是对于伴有呼吸衰竭或持续胸壁不稳定、畸形或因骨不连或畸形愈合引起的疼痛的连枷胸 (1, 2)。

治疗参考文献

  1. 1.Kasotakis G , Hasenboehler EA, Streib EW, et al: Operative fixation of rib fractures after blunt trauma: A practice management guideline from the Eastern Association for the Surgery of Trauma.J Trauma Acute Care Surg 82(3), 618-626, 2017.doi: 10.1097/TA.0000000000001350

  2. 2.Dehghan N, Nauth A, Schemitsch E, et al: Operative vs nonoperative treatment of acute unstable chest wall injuries: A randomized clinical trial.JAMA Surg 157(11):983, 2022.doi: 10.1001/jamasurg.2022.4299

关键点

  • 相对于肋骨骨折本身，骨折后夹板固定是引起肺、脾脏或血管损伤或肺炎的主要原因。

  • 用X线筛查所有肋骨骨折是不必要的。

  • 疼痛很严重并且持续数周，通常需要阿片类镇痛药。

  • 不应使用捆绑或绑带，因为这会限制呼吸，容易导致肺不张和肺炎。

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA
下载默沙东 诊疗手册应用程序！ANDROID iOS APPS in CHINA

版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

版权所有© 2024Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。