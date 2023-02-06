脑震荡是一种轻度脑外伤，体育活动是常见的原因。症状包括意识丧失、意识模糊、记忆困难其他脑功能障碍。诊断依靠临床信息，按需做神经影像学检查。神经影像学不是强制性的，因为很少有任何结构性脑损伤的证据。重返赛场过早可能有害。一旦症状解除，运动员可以逐步恢复竞技活动。
脑震荡是一过性的脑功能紊乱，通常是头部外伤（打击）造成的。根据定义，与更严重的脑损伤（创伤性脑损伤[TBIs]）相比，没有直接或影像学研究可见的结构性脑异常。
脑震荡的病理生理机制尚不明了。它的脑功能障碍被认为是一种兴奋性损伤，兴奋性神经递质（特别是谷氨酸）过度释放引起的神经损伤。(更多信息，请参阅 Concussions: What a neurosurgeon should know about current scientific evidence and management strategies。)
在美国，运动相关性脑震荡的发生率估计在20万/年到380万/年之间。最高估计值包括了医院未做评估的病例或其他方式上报的数字。过去十年间，对脑震荡的重视程度和上报态势呈明显增加，但是严重和致命的运动相关创伤性脑损伤的发生率并没有同样增加。 经常涉及高速撞击的运动（如足球、橄榄球、冰球、长曲棍球）脑震荡发生率最高，但是没有任何运动是零风险的，包括啦啦队。在一个赛季中，估计会有19%的接触性运动参与者发生震荡伤害。
重复受伤
不同于脑震荡的其他原因（如车辆碰撞、跌倒，这些通常是孤立性事件），体育运动参与者持续暴露在脑震荡风险中。因此，重复受伤常见。如果运动员再次受伤时尚未从上次脑震荡中完全康复，他们变得特别容易受伤。即使康复了，在某些情况，他们发生脑震荡的风险会增加2~4倍。另外，一个不太严重的打击后也会再次发生脑震荡。
此外，虽然大多数运动员最终会从单次脑震荡中完全恢复，但是对于多次脑震荡患者（甚至是非常微小的震荡），约有3％的人会发展成慢性创伤性脑病（CTE，最初描述拳击者，称为拳击员痴呆）。慢性创伤性脑病患者有结构性神经变性，包括皮质萎缩，有点类似于阿尔茨海默病的表现。 症状可以包括
痴呆样症状（如记忆、认知、情绪或行为障碍）
判断力和决策能力受损
性格改变（如易怒，易变）
有一些遭受过反复脑外伤的著名运动员，退役后自杀。
美国疾病预防控制中心报告平均每年有1.5人死于与运动相关的脑震荡。在大多数情况下，在致命之前，脑震荡常被漏诊。
二次撞击综合征
二次撞击综合征是一种罕见但严重的脑震荡并发症。在这种综合征中，当先前的脑震荡完全恢复之前，第二次脑震荡持续时，会发生急性，通常致命的脑肿胀。血管阻塞被认为会导致难以或无法控制的颅内压急剧升高。
死亡率接近50%。
运动相关性脑震荡的症状和体征
脑震荡最明显的脑功能异常是
意识丧失
然而，许多患者没有失去意识，但有一些症状和体征，如
困惑：出现茫然或目瞪口呆，不确定对手或比分，回答缓慢
丧失记忆：不知道比赛或任务，不能回忆事前（逆行性遗忘）或事后（顺行性遗忘）
视觉障碍：复视或畏光
眩晕，动作笨拙，平衡障碍
头痛
恶心和呕吐
耳鸣
嗅觉或味觉丧失
脑震荡后症状是脑震荡后数天到数周内出现的症状，包括
慢性头痛
短时记忆困难
注意力集中困难
疲乏
入睡困难
性格改变（例如易怒，情绪波动）
畏光和噪音
脑震荡后的症状通常会在数周至数月内缓解。
经验与提示
运动相关性脑震荡的诊断
临床评估
有时，为了排除更严重的损害会做神经影像学检查。
疑似脑震荡的运动员应该接受专业临床医生的评估。该医生需要有评估和管理脑震荡的经验。有时候，高水平运动会的现场会配备这些医生。否则，场边人员应该接受过脑震荡的相关培训，或者手头有评估和转诊脑震荡的操作流程。
诊断工具，例如脑震荡标准化评估 (SAC) 或其后续版本（运动脑震荡评估工具 2 [SCAT2], SCAT3, 或当前版本 SCAT5，可在线免费获取并可下载到手持设备），可以帮助教练员、培训师和缺乏经验的临床医生现场筛选运动员。CDC为任何需要识别，应对并试图预防脑震荡和其他严重脑损伤的人提供工具和培训信息(美国疾病控制与预防中心的“Heads up”计划)。
神经影像学对诊断脑震荡本身没有帮助，但若怀疑更严重的脑损伤（如血肿、脑挫伤）时，需要g检查。若患者有以下表现之一，则应进行CT检查：
意识丧失
Glasgow昏迷评分（GCS）<15(见表格拉斯哥昏迷量表）
局灶性神经功能缺损
持续改变的精神状态
其他恶化的迹象
有症状的患者做正式的神经认知功能测试很可能会显示异常。但通常不会做这项检查，除非脑震荡后症状持续时间超过预期或者患者表现出严重的认知问题。 然而，一些体育项目会让所有参与者做基线神经认知测试，并在脑震荡后重复这些测试，以便发现更多细微异常，并推迟运动参与直到受试者回到基线水平。更常用的测试之一是一种商业电脑工具(ImPACT) ImPACT.
运动相关性脑震荡的治疗
离开竞赛或活动。
休息
对乙酰氨基酚缓解头痛。
活动量逐渐增加到完全的竞技水平。
如果患者有任何脑震荡症状或体征，则不应该再参与比赛，而是建议休息。 在早期康复期间，应该避免学校和工作活动，驾驶，饮酒和过度脑刺激（例如，使用电脑，电视，视频游戏）和体力劳动，以防止症状的延长或恶化(1)。
尚无药物证实可改善脑震荡的恢复，但特定的症状可以用合适的药物（例如，对乙酰氨基酚或非甾体抗炎药(NSAIDs)治疗头痛）治疗。
家庭成员宜留意病情恶化的迹象。如果出现迹象，应将患者送往医院。 这些体征包括
意识水平下降
局灶性神经缺损（如偏瘫）
头痛恶化
呕吐
精神恶化（比如，茫然感，不能认人，异常行为）
癫痫
返回比赛
通常情况下，建议循序渐进。运动员应该避免参与运动，直到症状完全消失且无需服药。然后，他们可以开始轻度的有氧训练。通过专项运动训练、非接触式演练和全面接触演练，逐步加量最终达到竞技运动水准。如果患者在一个运动量级别能保持无症状，则可以进展到下一个级别。
但是，无论恢复得多快，一般不建议患者立刻回到完整的比赛中，除非他们已持续1周无症状。 那些有严重症状（如，昏迷> 5分钟，失忆>24小时）的患者应该至少等待1个月。
如果运动员在一个赛季中有过多次脑震荡，则需要充分告知继续参与该项运动的利弊风险。学龄儿童的家长应该参与这些讨论。
治疗参考文献
1.Brown NJ, Mannix RC, O'Brien MJ, et al: Effect of cognitive activity level on duration of post-concussion symptoms.Pediatrics 133(2):e299–304, 2014.doi: 10.1542/peds.2013-2125
运动相关性脑震荡的预后
尽管脑震荡后症状可以持续数月，但患者还是会完全康复。
慢性创伤性脑病会导致进行性脑功能障碍，通常导致病人在初发症状后的10至15年内死亡。
关键点
脑震荡会有短暂的外伤性脑功能障碍，可以有意识丧失，但有时患者仅表现为困惑、记忆丧失和步态或平衡困难。
症状可能迅速消失或持续长达数周。
怀疑有脑震荡的运动员应该离开比赛、接受评估。筛查工具，如SCAT3或SCAT5可能会有所帮助。
如果出现意识丧失、GCS评分<15、局灶性神经功能障碍，精神状态持续改变或临床恶化，需要做神经影像学检查。
在脑震荡后的一段时间内，患者容易再发脑震荡，必须限制参与体育活动，直到症状完全消失1周或更长时间（取决于损伤的严重程度）。
循序渐进地恢复竞技活动。