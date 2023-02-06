不同于脑震荡的其他原因（如车辆碰撞、跌倒，这些通常是孤立性事件），体育运动参与者持续暴露在脑震荡风险中。因此，重复受伤常见。如果运动员再次受伤时尚未从上次脑震荡中完全康复，他们变得特别容易受伤。即使康复了，在某些情况，他们发生脑震荡的风险会增加2~4倍。另外，一个不太严重的打击后也会再次发生脑震荡。

此外，虽然大多数运动员最终会从单次脑震荡中完全恢复，但是对于多次脑震荡患者（甚至是非常微小的震荡），约有3％的人会发展成慢性创伤性脑病（CTE，最初描述拳击者，称为拳击员痴呆）。慢性创伤性脑病患者有结构性神经变性，包括皮质萎缩，有点类似于阿尔茨海默病的表现。 症状可以包括

痴呆样症状（如记忆、认知、情绪或行为障碍）

判断力和决策能力受损

性格改变（如易怒，易变）

帕金森症

有一些遭受过反复脑外伤的著名运动员，退役后自杀。

美国疾病预防控制中心报告平均每年有1.5人死于与运动相关的脑震荡。在大多数情况下，在致命之前，脑震荡常被漏诊。