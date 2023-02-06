看法 进行患者培训
慢性创伤性脑病（CTE）是反复头部外伤后可能出现的一种进行性变性脑病r b。
20世纪20年代在拳击手中识别的拳击手痴呆，被认为和最近认识的慢性创伤性脑病是一种疾病。慢性创伤性脑病已被广泛研究。它发生在一些退役职业或大学美式橄榄球运动员、其他有反复头部外伤史的运动员，以及一些因弹药爆炸伤继发的闭合性头部外伤的士兵中。
为什么只有反复头部外伤的人发展为慢性创伤性脑病，以及危险因素是什么尚不清楚。约3％的曾有过多次轻微脑震荡的运动员发展为慢性创伤性脑病。
病理学上，慢性创伤性脑病的特征是过度磷酸化tau蛋白以神经纤维缠结的形式沉积，主要位于血管周围间隙、皮层脑沟和软膜下及脑室周围区域。
CTE的症状和体征
CTE的诊断
临床标准
慢性创伤性脑病(CTE)的临床诊断标准包括如下：
头部外伤史
与 CTE 一致的症状和体征
排除其他临床诊断
这些标准也适用于研究。
常规神经影像学检查如CT或MRI通常正常。目前，缺乏慢性创伤性脑病的体内生物标志物。
慢性创伤性脑病的确诊基于尸检时神经病理学发现。
CTE的治疗
支持治疗
对于慢性创伤性脑病，目前还没有特效的治疗。
若痴呆进展，就像针对其他类型的痴呆患者的疗法，支持治疗可能是有帮助的。 例如，环境应明亮、愉快和熟悉，适于强化定向（如在房间里放置钟表和日历）。 采取措施确保病人安全（如信号监测系统用于游荡患者）。
临终事宜
CTE的预防
预防措施是最重要的干预手段。由于慢性创伤性脑病通常由于反复颅脑损伤，脑震荡患者建议休息，逐步恢复体育活动。应告知多次脑震荡患者后续风险。