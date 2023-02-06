慢性创伤性脑病（CTE）是反复头部外伤后可能出现的一种进行性变性脑病r b。

（参见谵妄与痴呆的概述及痴呆。）

20世纪20年代在拳击手中识别的拳击手痴呆，被认为和最近认识的慢性创伤性脑病是一种疾病。慢性创伤性脑病已被广泛研究。它发生在一些退役职业或大学美式橄榄球运动员、其他有反复头部外伤史的运动员，以及一些因弹药爆炸伤继发的闭合性头部外伤的士兵中。

为什么只有反复头部外伤的人发展为慢性创伤性脑病，以及危险因素是什么尚不清楚。约3％的曾有过多次轻微脑震荡的运动员发展为慢性创伤性脑病。

病理学上，慢性创伤性脑病的特征是过度磷酸化tau蛋白以神经纤维缠结的形式沉积，主要位于血管周围间隙、皮层脑沟和软膜下及脑室周围区域。

CTE的症状和体征 慢性创伤性脑病的初期症状通常包括以下至少一项： 情绪障碍： 抑郁、易激惹和/或失望

行为异常：冲动性、易激惹性和/或侵略性

认知障碍：记忆障碍、执行功能障碍和/或痴呆

运动障碍： 帕金森综合征、共济失调和/或构音障碍 存在两种不同的临床进程： 情绪障碍和行为异常通常从青年期开始（如在患者30岁左右），而认知受损发展较晚。

认知障碍发展较晚（如在患者60岁左右），情绪障碍和行为异常往往在认知功能障碍后出现。

CTE的诊断 临床标准 慢性创伤性脑病(CTE)的临床诊断标准包括如下： 头部外伤史

与 CTE 一致的症状和体征

排除其他临床诊断 这些标准也适用于研究。 常规神经影像学检查如CT或MRI通常正常。目前，缺乏慢性创伤性脑病的体内生物标志物。 慢性创伤性脑病的确诊基于尸检时神经病理学发现。

CTE的治疗 支持治疗 对于慢性创伤性脑病，目前还没有特效的治疗。 若痴呆进展，就像针对其他类型的痴呆患者的疗法，支持治疗可能是有帮助的。 例如，环境应明亮、愉快和熟悉，适于强化定向（如在房间里放置钟表和日历）。 采取措施确保病人安全（如信号监测系统用于游荡患者）。 临终事宜 因为病人自知力与判断力缺失，故预约其家庭人员、监护人或律师以查明财政明细可能是必要的。 在痴呆早期，在病人失能之前，应声明病人得到照顾的需要，并处理好相关经济与法律事宜，如代理人的永久权力。签署上述文件时，应评估并记录病人的行为能力。人工喂养和处理急性功能障碍的方案应在这些事情到来之前确定。 在晚期痴呆中， 姑息治疗 可能比高度激进的疗法或住院治疗更为可取。