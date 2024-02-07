继发性和非典型帕金森

继发性帕金森综合征指一组与帕金森病临床表现类似但病因不同的疾病。非典型帕金森症是指除帕金森病以外的一组神经退行性疾病，这些疾病具有帕金森病的一些特征，但具有一些不同的临床特征、不同的病理学和不同的治疗反应，预后更差。诊断依靠临床评估和左旋多巴的反应。治疗应尽可能针对病因。

（参见运动障碍和小脑疾病概述。）

在继发性帕金森综合征中，发病机制可能是阻断或干扰了基底节多巴作用通路。

非典型帕金森症 包括神经退行性疾病，例如

进行性核上性麻痹

路易体痴呆

皮质基底节变性

多系统萎缩

前颞叶变性

Wilson病

伴有脑铁积累的神经退行性变

少年 亨廷顿病（威斯特法尔变异型）

肯定脊髓小脑共济失调

继发性和非典型帕金森综合征的病因 帕金森综合征可由药物、除帕金森病外的其他疾病及外源性毒物引起。 继发性帕金森病最常见病因是 使用减少多巴胺活性的药物 这些药物包括 抗精神病药（如吩噻嗪、硫杂蒽、丁烯酮）

止吐药和胃肠道药物（如甲氧氯普胺、丙氯拉嗪、西尼他必利、氯波必利）

消耗的药物 多巴胺 （如丁苯那嗪、利血平）

在美国以外，桂利嗪和氟桂利嗪 表格 继发性和非典型帕金森个综合征的部分病因 表格 病因参考文献 1.Wang Z, Zhang Y, Hu F, et al: Pathogenesis and pathophysiology of idiopathic normal pressure hydrocephalus.CNS Neurosci Ther 26 (12):1230-1240, 2020.Epub 2020 Nov 26.doi: 10.1111/cns.13526

继发性和非典型帕金森病的症状和体征 继发性和非典型帕金森病的临床特征与帕金森病相似（如静息性震颤、僵硬、运动迟缓、姿势不稳）。

继发性和非典型帕金森病的诊断 临床评估

左旋多巴治疗的反应不佳

必要时借助神经影像学检查以鉴别 在鉴别帕金森病和继发性或非典型帕金森综合征时，临床医生应注意，，如果多巴胺能显著改善症状，则提示帕金森病。 可通过以下方式来评估帕金森综合征的原因，如下： 详细病史，包括职业病史、药物史、其他物质史以及家族史

仔细查体，明确是否存在帕金森病以外的神经系统退行性疾病的特征表现

如有必要可行神经影像学检查 提示为帕金森病以外其他神经退行性疾病的临床表现包括凝视麻痹、皮质脊髓束功能障碍（如反射亢进），肌阵挛迹象，自主神经功能紊乱（在早期或病情严重时），小脑性共济失调，突出肌张力障碍，观念运动性失用（无法模仿手部动作），早期老年痴呆症，早期易跌倒和依赖轮椅。