闭角型青光眼：基于房水外流受阻机制的分类*
机制
示例
前部（牵拉机制）
膜收缩
虹膜角膜内皮综合征
新生血管性青光眼
后部多形性角膜内皮营养不良
手术（如角膜移植）
外伤（穿孔性或者非穿孔性）
炎症性沉淀物的收缩
—
炎症性膜
Fuchs异色性虹膜睫状体炎
梅毒性 角膜基质炎
后部（推动机制）与瞳孔阻滞
晶状体性
晶状体膨胀
晶状体半脱位
移动性晶状体综合征
后粘连
无晶状体眼虹膜-玻璃体阻滞
人工晶状体眼
后部（推动机制）无瞳孔阻滞
房水逆流
睫状体阻滞性（恶性青光眼）
虹膜和睫状体的囊肿
—
晶状体摘除后玻璃体前移
—
眼内肿瘤
晶状体性
晶状体膨胀
晶状体半脱位
移动性晶状体综合征
大的或前移的睫状体
高褶虹膜综合征
葡萄膜水肿
巩膜扣带术后，全视网膜光凝或者视网膜中央静脉阻塞
晶状体后组织收缩
原始玻璃体持续增殖症
早产儿视网膜病变（晶状体后纤维增生症）
*临床实例引用；并非包含所有青光眼。
Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed.2.St. Louis, Mosby, 1996, p.720; with permission.