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闭角型青光眼：基于房水外流受阻机制的分类*

闭角型青光眼：基于房水外流受阻机制的分类*

机制

示例

前部（牵拉机制）

膜收缩

虹膜角膜内皮综合征

新生血管性青光眼

后部多形性角膜内皮营养不良

手术（如角膜移植

外伤（穿孔性或者非穿孔性）

炎症性沉淀物的收缩

炎症性膜

Fuchs异色性虹膜睫状体炎

梅毒性 角膜基质炎

后部（推动机制）与瞳孔阻滞

晶状体性

晶状体膨胀

晶状体半脱位

移动性晶状体综合征

后粘连

无晶状体眼虹膜-玻璃体阻滞

人工晶状体眼

葡萄膜炎

后部（推动机制）无瞳孔阻滞

房水逆流

睫状体阻滞性（恶性青光眼）

虹膜和睫状体的囊肿

晶状体摘除后玻璃体前移

眼内肿瘤

恶性黑色素瘤

视网膜母细胞瘤

晶状体性

晶状体膨胀

晶状体半脱位

移动性晶状体综合征

大的或前移的睫状体

高褶虹膜综合征

葡萄膜水肿

巩膜扣带术后，全视网膜光凝或者视网膜中央静脉阻塞

晶状体后组织收缩

原始玻璃体持续增殖症

早产儿视网膜病变（晶状体后纤维增生症）

*临床实例引用；并非包含所有青光眼。

Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed.2.St. Louis, Mosby, 1996, p.720; with permission.

*临床实例引用；并非包含所有青光眼。

Adapted from Ritch R, Shields MB, Krupin T: The Glaucomas, ed.2.St. Louis, Mosby, 1996, p.720; with permission.

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