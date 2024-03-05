早产儿视网膜病是在早产儿中一种双侧视网膜血管形成异常的疾病，特别是在极低出生体重的早产儿中常见。其预后从视力正常至失明。通过眼科检查进行诊断。严重疾病的治疗可包括激光光凝或抗血管内皮生长因子剂（贝伐单抗）；其他治疗针对并发症进行（如视网膜脱离）。

虽然视网膜内血管从大约妊娠中期开始生长，但直至足月血管还未完全形成。如果这些血管按一种异常模式继续生长，在视网膜中央血管区和视网膜周围无血管区之间形成一种异常的组织隆起，就可导致早产儿视网膜病变（ROP）。在严重的早产儿视网膜病中，这些新血管侵入玻璃体。有时眼睛的整个血管系统会充血（加上疾病）。

早产儿视网膜病的易感性有差异，但与出生时无血管视网膜的比例有关。一项针对 6998 名婴儿的大型多中心研究发现，68% 体重的新生儿存在早产儿视网膜病变 < 出生时 1251 克 (1)。当存在许多并发症（如感染、脑室内出血，支气管肺发育不良），这一比例会更高。

尽管早产儿视网膜病变的病因是多因素的，但已知过度（特别是长时间）氧疗会增加风险。婴儿常常需要提供适量的氧气来维持足够的氧合，然而，但安全水平或提高氧分压持续时间的界限尚不明确。

参考文献 1.Good WV, Hardy RJ, Dobson V, et al: The incidence and course of retinopathy of prematurity: Findings from the early treatment for retinopathy of prematurity study.Pediatrics 116(1):15–23, 2005.doi: 10.1542/peds.2004-1413

早产儿视网膜病的诊断 眼底检查法 通过眼科医生所施行的眼科检查进行早产儿视网膜病的诊断，在轻病例中可以显示出一条界限和隆起，在严重的病例中可见增生的视网膜血管。 筛查检眼镜检查在所有出生时体重<1500 g或<30周的婴儿中进行。由于疾病的发病通常在孕龄32至34周，因此筛查开始于孕龄31周左右。眼科检查继续每1至3周（取决于眼病的严重程度），直到婴儿血管生长进入外周（相当于术语）。 若出生体重>1500g婴儿，且治疗恰当，发生明显早产儿视网膜病罕见，应考虑其他诊断（例如，家族性渗出性视网膜病，Norrie病）。

早产儿视网膜病变的预后 异常血管生长通常会自发消退，但在出生时体重<1000克的小部分幸存者中，在产后2至12个月内会发生视网膜脱离和视力下降。 早产儿视网膜病愈合后的儿童，近视、斜视和弱视的发病率高。 一些患有中度早产儿视网膜病变的儿童愈合后留下瘢痕性瘢痕（例如，拖曳的视网膜或视网膜褶皱），并且在生命的后期处于视网膜脱落的风险中；很少，也可能发生青光眼和白内障。

早产儿视网膜病的预防 在早产后，氧气应该根据需要补充，以避免氧气中的波动，因为高氧和缺氧都增加了早产儿视网膜病风险。 维生素E和限制光暴露并没有效果。