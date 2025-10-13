气体栓塞和减压病的比较
特征
气体栓塞
减压病
症状和体征
常见： 意识丧失，常伴有癫痫发作（任何在浮出水面后不久失去意识的潜水员都应被认为患有动脉气体栓塞，并应立即重新加压）
少见： 轻微脑部表现，肺气压伤的体征（如纵隔或皮下积气，气胸）
表现多样：减压病（疼痛，最常见于关节附近；几乎任何类型或程度的神经系统表现）和窒息（呼吸窘迫，随后循环衰竭 ——绝对的急症），单独或伴随其他症状出现
发病
突然发生，通常在从浅至 1 米（3 英尺）的深度浮出水面时或浮出水面后几分钟内
通常：起病可为渐进性或突发性，约50%的患者在浮出水面后≥1小时出现症状；通常在深度超过10米（>33英尺）的潜水*或>2个大气压的高压暴露后24小时内发病
罕见：症状在浮出水面后>24小时才出现的情况很少见，尽管高空暴露（例如，商用飞机飞行）可导致延迟发作
最可能的病因
通常： 上升过程中（即使从 1 米 [几英尺] 的深度，尤其是上升速度较快时）屏气或气道阻塞；在深处吸入的空气被困在肺内，上升时膨胀导致肺组织损伤。
偶见：严重的减压病，导致动脉气体栓塞或因原有肺部疾病（例如肺大疱、间质性肺病）而出现的肺内气体潴留。
通常： 潜水或高气压暴露，尤其是超过不间断限值
偶尔： 潜水或高压暴露至浅深度（12 米 [40 英尺] 或更浅）；低压力暴露（如潜水后飞行）。
机制
通常： 肺的过度膨胀使游离气体进入肺血管，进而导致脑血管栓塞
偶而： 任何来源的游离气体导致冠脉，肾或皮肤循环堵塞
当外部压力降低时，血液或组织中溶解过量的气体形成气泡
急诊处理
必需的紧急治疗是需要的（如开放气道、止血、心肺复苏或机械通气）
尽快转移至最近的再加压舱
必要时采取平卧位以维持血压。
如果气管插管不可行，气道反射受损的昏迷患者应保持侧卧姿势，以有助于防止误吸
密封面罩给予100%纯氧
如病人清醒给予口服液体，否则静脉补液
仅短暂浅潜水后的动脉气体栓塞可能不需要积极的补液
必需的紧急治疗是需要的（如开放气道、心肺复苏或机械通气）
尽快转移至最近的再加压舱
必要时采取平卧位以维持血压。
如果气管插管不可行，气道反射受损的昏迷患者应保持侧卧姿势，以有助于防止误吸
密封面罩给予100%纯氧
如病人清醒给予口服液体，否则静脉补液
*常涉及重复潜水。
ATA=绝对大气压; CPR=心肺复苏。