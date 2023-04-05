严重症状可出现在浮出水面后数分钟内，但大多数患者症状逐步出现，有时出现不舒服、乏力、食欲减退和头痛等前驱症状。50%的病人在浮出水面后1小时内出现症状，90%在6小时内出现。少数患者在浮出水面后24～48小时出现症状，多见于潜水后进入高空者（如飞行旅游）。

Ⅰ型减压病通常引起进行性加重的关节痛（特别是肘关节和肩关节）和肌肉痛；运动时疼痛通常不会加重，被描述为“剧烈的”和“难以忍受的”。其他表现包括淋巴水肿、皮肤花斑样改变、瘙痒和皮疹。

Ⅱ型减压病包括神经系统症状，有时引起呼吸道症状。通常表现为麻痹、麻木和刺痛感、排尿困难和大小便失禁。也可出现头痛、乏力，但并非特异性症状。如果内耳受影响可导致眩晕、耳鸣和听力丧失。严重症状包括癫痫发作、言语不清、失明、意识模糊和昏迷。也可导致死亡。

窒息 （呼吸减压病）相对罕见但较严重；表现为呼吸短促、胸痛、咳嗽、由肺水肿引起。大量气泡栓塞肺血管可导致快速循环衰竭而死亡。

减压性骨坏死是减压病的晚期表现，通常无任何既往症状。它是由于长期或短期内反复暴露于高压场所（通常见于在加压环境中工作者和商业性而非休闲性潜水者）导致的隐匿性骨坏死。 由于继发性骨关节炎，肩关节和髋关节表面的恶化会导致慢性疼痛和残疾。

深静脉血栓形成 和 肺栓塞 会使减压病导致的行动困难更加复杂。