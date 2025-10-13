支气管扩张的诱发因素
分类
举例与注释
感染
细菌
Haemophilus influenzae（流感嗜血杆菌）
Pseudomonas aeruginosa（铜绿假单胞菌）
Moraxella catarrhalis
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Mycoplasma pneumoniae
Bordetella pertussis
克雷伯菌种
真菌
曲霉菌属（尤其是烟曲霉）
Histoplasma capsulatum（荚膜组织胞浆菌）
分枝杆菌
Mycobacterium tuberculosis（结核分枝杆菌）
非结核分枝杆菌
病毒
腺病毒
流感病毒
麻疹
呼吸道合胞病毒
SARS-CoV-2
单纯疱疹病毒
气道梗阻
癌症
支气管内病变
外源性压迫
源于肿瘤性占位或淋巴结肿大
异物吸入
吸入性或内源性（如支气管结石）
黏液栓
变应性支气管肺曲霉病
手术后
肺叶切除术后，由于剩余肺叶的扭曲或成角所致
先天性疾病
严重者可导致支气管扩张
纤毛缺陷
可导致支气管扩张、鼻窦炎、中耳炎、男性不育症。
Kartagener综合征（右位心、鼻窦疾病和内脏转位临床三联征）。
钠和氯离子的转运缺陷导致分泌物黏稠。
常合并P. aeruginosa（铜绿假单胞菌）或S. aureus（金黄色葡萄球菌）定植
常染色体显性遗传性结缔组织病
免疫缺陷
原发性
慢性肉芽肿性疾病
补体缺陷
低丙种球蛋白血症，尤其常见变异型免疫缺陷（CVID）
继发性
HIV感染
血液系统恶性肿瘤
免疫抑制药物
营养不良
系统性风湿性疾病
常导致支气管扩张（常为亚临床型），多见于男性和长期患有类风湿关节炎的患者
支气管扩张可能是由于支气管黏液黏稠度增加，导致阻塞、清除不利和慢性感染
系统性红斑狼疮（SLE）
高达20%的患者存在支气管扩张，机制不明
高达85%的患者在炎症性肠病发病后出现支气管肺并发症，10%至15%在发病前出现。
支气管扩张在溃疡性结肠炎常见，克罗恩病也可发生
由于软骨气道的炎症和损伤
先天性结构缺陷
淋巴管性的
黄甲综合征
气管支气管性的
威廉姆斯-坎贝尔综合征（软骨缺损）
气管支气管巨大症（例如，Mounier-Kuhn综合征）
血管性
肺隔离症（先天畸形，其中无功能性肺组织团块缺乏与气管支气管树的正常交通，并从体循环接受动脉血液供应）
毒性物质吸入
氨
氯气
二氧化氮
气道直接受损而改变了结构和功能
其他
移植
可能继发于免疫抑制导致的频发感染
弥漫性泛细支气管炎
罕见的累及细支气管炎和慢性鼻窦炎的综合征
阻塞性肺疾病
可能与晚期慢性阻塞性肺疾病(COPD)或哮喘一起发生
慢性吸入
由于严重的胃食管反流病或吞咽功能障碍，最常见于下叶
Data from Barker, AF: Bronchiectasis.N England J Med 346:1383–1393, 2002 doi: 10.1056/NEJMra012519 and O'Donnell AE: Bronchiectasis - A Clinical Review. N Engl J Med 387(6):533–545, 2022.doi:10.1056/NEJMra2202819.