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治疗浅部真菌感染的选择*

治疗浅部真菌感染的选择*

药物

剂型

用途†

丙烯胺类

阿莫罗芬‡

5%溶液

甲癣

萘替芬

1%乳膏或凝胶

皮肤癣菌病，皮肤念珠菌病

特比萘芬

外用：1%乳膏或溶液

皮肤癣菌病

口服：250mg片剂

苄胺类

布替萘芬

1%乳膏

皮肤癣菌病

咪唑类

布托康唑

2%乳膏

外阴阴道念珠菌病

克霉唑

外用：1%乳膏、洗剂或溶液；100mg、200mg及500mg阴道栓剂

皮肤癣菌病念珠菌病（口咽、皮肤、外阴阴道）

口服：10mg含片

益康唑

1%乳膏

皮肤癣菌病，皮肤念珠菌病花斑糠疹

艾氟康唑

10%溶液

由皮肤癣菌引起的甲真菌病

氟康唑

50及200mg/5mL溶液；50，100，150，200 mg片剂

念珠菌病 （外阴阴道、皮肤、口咽）

伊曲康唑

100 mg胶囊，10 mg/mL溶液

甲癣及其他甲真菌病

酮康唑

2%乳膏，1%～2%洗发水

皮肤癣菌病，皮肤念珠菌病

咪康唑

1%至2%液体（气雾剂）、2%粉剂（气雾剂）、1%至2%乳膏与洗剂、1%溶液、2%粉剂或酊剂、100毫克或200毫克阴道栓剂、复合型粉末与干燥剂。

皮肤癣菌病念珠菌病（皮肤、外阴阴道）、擦烂

奥昔康唑

1%乳膏或洗剂

皮肤癣菌病花斑糠疹

硫康唑

1%乳膏或溶液

皮肤癣菌病花斑糠疹

特康唑

0.4％和0.8％乳膏，80mg栓剂

外阴阴道念珠菌病

噻康唑

6.5%软膏

外阴阴道念珠菌病

多烯类

制霉菌素

外用：100,000U/g乳膏，软膏，粉剂或阴道片剂

念珠菌病 （口咽部、皮肤）

口服：100,000 U/mL悬液；500,000 U片剂

念珠菌病 （口咽、胃肠）

其他

阿莫罗芬¶

5%涂漆剂

由皮肤癣菌引起的甲真菌病

石炭酸品红

溶液

慢性皮肤癣菌病间擦疹

环吡酮胺

0.77%凝胶，8%涂剂

皮肤癣菌病念珠菌病花斑糠疹甲真菌病

氯碘羟喹¶

3%乳膏

皮肤癣菌病

龙胆紫

1％或2%溶液

皮肤癣菌病，尤其是足癣，间或念珠菌病

灰黄霉素

125mg、165mg、250mg、330mg和500mg片剂

皮肤癣菌病

他伐硼罗

5%搽剂

由皮肤癣菌引起的甲真菌病

托萘酯

1%液体、粉剂、液体喷雾剂或气雾剂、乳膏或溶液

皮肤癣菌病花斑糠疹

十一烯酸盐/十一烯酸（十一烯酸、十一烯酸盐、十一烯酸锌）

25%溶液，10%酊剂

浅部皮肤癣菌感染（如足癣

*对于大多数感染而言，一种外用药物相对于其他药物的优越性尚不明确。对于皮肤感染，丙烯胺类对皮肤癣菌具有良好的活性，但对Candida（念珠菌）的活性较弱；咪唑类对皮肤癣菌和Candida（念珠菌）均具有较好的活性。外用抗真菌药物副作用罕见，但均可导致皮肤刺激、烧灼感及接触性皮炎。剂量可能因适应症而异。

口服抗真菌药物可引起肝炎和中性粒细胞减少。当口服抗真菌药物（如伊曲康唑、特比萘芬）给药时间>1个月时，建议定期进行肝功能和全血细胞计数的实验室监测。

口服伊曲康唑、特比萘芬和氟康唑通过细胞色素P-450酶系统代谢，因此存在许多潜在的药物相互作用。有些相互作用可能非常严重；对某些人存在心律失常的风险。应注意尽量减少与这些药物的相互作用产生的影响。

†真菌病原体包括酵母（如Candida）和皮肤癣菌。

‡ 这种药物在美国或加拿大不可用，但在其他地方有售。

¶ 这种药物在美国不可用。

*对于大多数感染而言，一种外用药物相对于其他药物的优越性尚不明确。对于皮肤感染，丙烯胺类对皮肤癣菌具有良好的活性，但对Candida（念珠菌）的活性较弱；咪唑类对皮肤癣菌和Candida（念珠菌）均具有较好的活性。外用抗真菌药物副作用罕见，但均可导致皮肤刺激、烧灼感及接触性皮炎。剂量可能因适应症而异。

口服抗真菌药物可引起肝炎和中性粒细胞减少。当口服抗真菌药物（如伊曲康唑、特比萘芬）给药时间>1个月时，建议定期进行肝功能和全血细胞计数的实验室监测。

口服伊曲康唑、特比萘芬和氟康唑通过细胞色素P-450酶系统代谢，因此存在许多潜在的药物相互作用。有些相互作用可能非常严重；对某些人存在心律失常的风险。应注意尽量减少与这些药物的相互作用产生的影响。

†真菌病原体包括酵母（如Candida）和皮肤癣菌。

‡ 这种药物在美国或加拿大不可用，但在其他地方有售。

¶ 这种药物在美国不可用。

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