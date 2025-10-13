治疗浅部真菌感染的选择*
药物
剂型
用途†
丙烯胺类
阿莫罗芬‡
5%溶液
萘替芬
1%乳膏或凝胶
特比萘芬
外用：1%乳膏或溶液
口服：250mg片剂
苄胺类
布替萘芬
1%乳膏
咪唑类
布托康唑
2%乳膏
克霉唑
外用：1%乳膏、洗剂或溶液；100mg、200mg及500mg阴道栓剂
口服：10mg含片
益康唑
1%乳膏
艾氟康唑
10%溶液
由皮肤癣菌引起的甲真菌病
氟康唑
50及200mg/5mL溶液；50，100，150，200 mg片剂
念珠菌病 （外阴阴道、皮肤、口咽）
伊曲康唑
100 mg胶囊，10 mg/mL溶液
甲癣及其他甲真菌病
酮康唑
2%乳膏，1%～2%洗发水
咪康唑
1%至2%液体（气雾剂）、2%粉剂（气雾剂）、1%至2%乳膏与洗剂、1%溶液、2%粉剂或酊剂、100毫克或200毫克阴道栓剂、复合型粉末与干燥剂。
奥昔康唑
1%乳膏或洗剂
硫康唑
1%乳膏或溶液
特康唑
0.4％和0.8％乳膏，80mg栓剂
噻康唑
6.5%软膏
多烯类
制霉菌素
外用：100,000U/g乳膏，软膏，粉剂或阴道片剂
念珠菌病 （口咽部、皮肤）
口服：100,000 U/mL悬液；500,000 U片剂
念珠菌病 （口咽、胃肠）
其他
阿莫罗芬¶
5%涂漆剂
由皮肤癣菌引起的甲真菌病
石炭酸品红
溶液
环吡酮胺
0.77%凝胶，8%涂剂
氯碘羟喹¶
3%乳膏
龙胆紫
1％或2%溶液
灰黄霉素
125mg、165mg、250mg、330mg和500mg片剂
他伐硼罗
5%搽剂
由皮肤癣菌引起的甲真菌病
托萘酯
1%液体、粉剂、液体喷雾剂或气雾剂、乳膏或溶液
锌
十一烯酸盐/十一烯酸（十一烯酸、十一烯酸盐、十一烯酸锌）
25%溶液，10%酊剂
浅部皮肤癣菌感染（如足癣）
*对于大多数感染而言，一种外用药物相对于其他药物的优越性尚不明确。对于皮肤感染，丙烯胺类对皮肤癣菌具有良好的活性，但对Candida（念珠菌）的活性较弱；咪唑类对皮肤癣菌和Candida（念珠菌）均具有较好的活性。外用抗真菌药物副作用罕见，但均可导致皮肤刺激、烧灼感及接触性皮炎。剂量可能因适应症而异。
口服抗真菌药物可引起肝炎和中性粒细胞减少。当口服抗真菌药物（如伊曲康唑、特比萘芬）给药时间>1个月时，建议定期进行肝功能和全血细胞计数的实验室监测。
口服伊曲康唑、特比萘芬和氟康唑通过细胞色素P-450酶系统代谢，因此存在许多潜在的药物相互作用。有些相互作用可能非常严重；对某些人存在心律失常的风险。应注意尽量减少与这些药物的相互作用产生的影响。
†真菌病原体包括酵母（如Candida）和皮肤癣菌。
‡ 这种药物在美国或加拿大不可用，但在其他地方有售。
¶ 这种药物在美国不可用。