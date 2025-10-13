*对于大多数感染而言，一种外用药物相对于其他药物的优越性尚不明确。对于皮肤感染，丙烯胺类对皮肤癣菌具有良好的活性，但对Candida（念珠菌）的活性较弱；咪唑类对皮肤癣菌和Candida（念珠菌）均具有较好的活性。外用抗真菌药物副作用罕见，但均可导致皮肤刺激、烧灼感及接触性皮炎。剂量可能因适应症而异。

口服抗真菌药物可引起肝炎和中性粒细胞减少。当口服抗真菌药物（如伊曲康唑、特比萘芬）给药时间>1个月时，建议定期进行肝功能和全血细胞计数的实验室监测。

口服伊曲康唑、特比萘芬和氟康唑通过细胞色素P-450酶系统代谢，因此存在许多潜在的药物相互作用。有些相互作用可能非常严重；对某些人存在心律失常的风险。应注意尽量减少与这些药物的相互作用产生的影响。