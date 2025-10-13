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儿童和青少年自杀行为的危险因素

儿童和青少年自杀行为的危险因素

类型

示例

影响大脑的精神障碍与一般医学障碍

情绪障碍*（例如，精神分裂症抑郁障碍

物质使用，尤其是酒精和 THC† 和/或青少年物质使用

进取性，冲动倾向（行为障碍

之前有自杀未遂

脑外伤 (TBI)

创伤后应激障碍（PTSD）

焦虑障碍

家族史

自杀行为家族史

成人自杀身亡

父母使用阿片类药物‡

有情感障碍的的母亲

有违法记录史的父亲

与父母沟通不畅

心理因素

近期的纪律处分§ （最常见的，停课）

人际损失（丧失女朋友或男朋友，尤其是男孩；与父母分离）

上学困难

社会孤立（尤其是不工作或未上大学）

欺凌受害者

媒体报道自杀（模仿自杀）

认定为LGBTQ+群体（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿/疑性恋）

环境因素

容易获得致命手段（例如，枪支）

与获得精神卫生服务相关的障碍和/或耻辱

药物

孟鲁司特a

加巴喷丁b

选择性5-羟色胺再摄取抑制剂c, d

泼尼松d

苯二氮卓类d （阿普唑仑、地西泮）

*超过一半的自杀青少年存在情绪障碍。

Gobbi G, Atkin T, Zytynski, et al.Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis.JAMA Psychiatry.76(4):426-434, 2019.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500

Turecki G, Brent DA, Gunnell D, et al.Suicide and suicide risk.Nat Rev Dis Primers.5(1):74, 2019.doi: 10.1038/s41572-019-0121-0

§近一半的已完成自杀发生在最近的纪律处分之后。

aBenard B, Bastein V, Vinet B, et al.Neurosychiatric adverse drug reactions in children initiated on montelukast in real-life practice.Eur Respir J.50(2):1700148.doi: 10.1183/13993003.00148-2017

bMolero Y, Larsson H, D'Onofrio B, et al.Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: Population based cohort study in Sweden.BMJ Clin Res.365:12147, 2019.doi: 10.1136/bmj.l2147

cGibbons RD, Brown CH, Hur K, et al.Early evidence on the effects of regulators' suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide in children and adolescents.Am J Psychiatry.164(9);1356-1363, 2007.doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07030454

dGibbons R, Hur K, Lavigne J, et al.Medications and suicide: High dimensional empirical Bayes screening (iDeas).Harvard Data Sci Rev.1.2 2019 (revised 2020).doi: 10.1162/99608f92.6fdaa9d

*超过一半的自杀青少年存在情绪障碍。

Gobbi G, Atkin T, Zytynski, et al.Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis.JAMA Psychiatry.76(4):426-434, 2019.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500

Turecki G, Brent DA, Gunnell D, et al.Suicide and suicide risk.Nat Rev Dis Primers.5(1):74, 2019.doi: 10.1038/s41572-019-0121-0

§近一半的已完成自杀发生在最近的纪律处分之后。

aBenard B, Bastein V, Vinet B, et al.Neurosychiatric adverse drug reactions in children initiated on montelukast in real-life practice.Eur Respir J.50(2):1700148.doi: 10.1183/13993003.00148-2017

bMolero Y, Larsson H, D'Onofrio B, et al.Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: Population based cohort study in Sweden.BMJ Clin Res.365:12147, 2019.doi: 10.1136/bmj.l2147

cGibbons RD, Brown CH, Hur K, et al.Early evidence on the effects of regulators' suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide in children and adolescents.Am J Psychiatry.164(9);1356-1363, 2007.doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07030454

dGibbons R, Hur K, Lavigne J, et al.Medications and suicide: High dimensional empirical Bayes screening (iDeas).Harvard Data Sci Rev.1.2 2019 (revised 2020).doi: 10.1162/99608f92.6fdaa9d

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