儿童和青少年自杀行为的危险因素
类型
示例
影响大脑的精神障碍与一般医学障碍
进取性，冲动倾向（行为障碍）
之前有自杀未遂
焦虑障碍
家族史
自杀行为家族史
成人自杀身亡
父母使用阿片类药物‡
有情感障碍的的母亲
有违法记录史的父亲
与父母沟通不畅
心理因素
近期的纪律处分§ （最常见的，停课）
人际损失（丧失女朋友或男朋友，尤其是男孩；与父母分离）
上学困难
社会孤立（尤其是不工作或未上大学）
欺凌受害者
媒体报道自杀（模仿自杀）
认定为LGBTQ+群体（女同性恋、男同性恋、双性恋、跨性别者、酷儿/疑性恋）
环境因素
容易获得致命手段（例如，枪支）
与获得精神卫生服务相关的障碍和/或耻辱
药物
孟鲁司特a
加巴喷丁b
选择性5-羟色胺再摄取抑制剂c, d
泼尼松d
苯二氮卓类d （阿普唑仑、地西泮）
*超过一半的自杀青少年存在情绪障碍。
† Gobbi G, Atkin T, Zytynski, et al.Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis.JAMA Psychiatry.76(4):426-434, 2019.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500
‡ Turecki G, Brent DA, Gunnell D, et al.Suicide and suicide risk.Nat Rev Dis Primers.5(1):74, 2019.doi: 10.1038/s41572-019-0121-0
§近一半的已完成自杀发生在最近的纪律处分之后。
aBenard B, Bastein V, Vinet B, et al.Neurosychiatric adverse drug reactions in children initiated on montelukast in real-life practice.Eur Respir J.50(2):1700148.doi: 10.1183/13993003.00148-2017
bMolero Y, Larsson H, D'Onofrio B, et al.Associations between gabapentinoids and suicidal behaviour, unintentional overdoses, injuries, road traffic incidents, and violent crime: Population based cohort study in Sweden.BMJ Clin Res.365:12147, 2019.doi: 10.1136/bmj.l2147
cGibbons RD, Brown CH, Hur K, et al.Early evidence on the effects of regulators' suicidality warnings on SSRI prescriptions and suicide in children and adolescents.Am J Psychiatry.164(9);1356-1363, 2007.doi: 10.1176/appi.ajp.2007.07030454
dGibbons R, Hur K, Lavigne J, et al.Medications and suicide: High dimensional empirical Bayes screening (iDeas).Harvard Data Sci Rev.1.2 2019 (revised 2020).doi: 10.1162/99608f92.6fdaa9d