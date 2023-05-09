儿童和青少年自杀行为

自杀行为包括完成自杀、试图自杀（至少决心自杀）、自杀姿态；自杀观念是关于自杀的想法和计划。通常需要精神病转诊。
（参见成人自杀行为。）
1999年至2019年间，美国印第安人/阿拉斯加原住民、白人、黑人、亚裔/太平洋岛民和西班牙裔青年（15至24岁的男性和女性）的自杀率分别为23‰、6.1‰、4.3‰、5.1‰和4.4‰。在此期间的后期，黑人和亚太岛民青年的比率分别增加了 30% 和 16%（1)。在最近的一份详细介绍美国自杀死亡率上升趋势的报告中（NCHS简报第398号，2021年2月）的自杀死亡人数从 1999 年的 0.5% 增加到 2019 年的 3.1%；男性（10 至 14 岁）的比率从 1.9% 增加到 3.1%。
许多因素可能导致尝试增加，包括青春期抑郁症的增加，尤其是女孩（2);增加父母的阿片类药物处方（3);成年人的自杀率增加导致年轻人对自杀的认识提高（4);与父母的关系越来越矛盾；和学业压力（5、6）。新冠肺炎大流行是最近导致自杀趋势增加的一个因素。与2019年同期相比，在2020年夏季和2021年冬季，12 至 17 岁男女青少年因疑似自杀未遂而急诊就诊的人数分别增加了22%和39%。据报道，女孩的发病率更高（夏季高于26%，冬季51%）（7)。
虽然越来越多的人怀疑抗抑郁药增加了自杀行为的可能 (参见儿童和青少年的抑郁障碍:自杀风险和抗抑郁药物)。某些专家假定抗抑郁药具有矛盾的双重作用，促使儿童和青少年发生自杀的口头表达，但是实际上很少可能实施。尽管如此，尽管在青春期前儿童中很少见，但自杀是 10 至 24 岁儿童的第二大死因，也是 5 至 11 岁儿童的第九大死因 (5）。这仍然是一个相当大的公共卫生问题，尤其是在少数群体中，因为 1993 年至 2012 年间，黑人小学生的自杀率几乎翻了一番（9）。
参考文献
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3.Brent DA, Hur K, Gibbons RD: Association between parental medical claims for opioid prescriptions and risk of suicide attempt by their children.JAMA Psychiatry 76(9):941-947, 2019.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2019.0940
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病因
在儿童和青少年中，自杀行为的风险受影响其他精神障碍和影响大脑，家族史，心理社会因素和环境因素的其他障碍的影响 (见表儿童和青少年自杀行为的危险因素)。
儿童和青少年自杀行为的危险因素
类型
示例
影响大脑的精神障碍和身体障碍。
进取性，冲动倾向（行为障碍）
之前有自杀未遂
焦虑障碍
家族史
自杀行为家族史
成人自杀率上升
父母使用阿片类药物‡
有情感障碍的的母亲
曾与警察有过节的父亲
与父母沟通不畅
心理因素
近期的纪律处分§ （最常见的，停课）
人际损失（丧失女朋友或男朋友，尤其是男孩；与父母分离）
上学困难
社会隔离（特别是不工作或上大学）
少数向上移动的家
欺凌受害者
媒体报道自杀（模仿自杀）
性/性别少数地位
环境因素
容易获得致命的方法（例如，枪）
与获得精神卫生服务相关的障碍和/或耻辱
Medications（药物应用史）
异维A酸¶
孟鲁司特a
加巴喷丁b
选择性5-羟色胺再摄取抑制c, d
Prednisoned
苯二氮卓类d （阿普唑仑、地西泮）
*超过一半的自杀青少年存在情绪障碍。
† Gobbi G, Atkin T, Zytynski, et al: Association of cannabis use in adolescence and risk of depression, anxiety, and suicidality in young adulthood: A systematic review and meta-analysis.JAMA Psychiatry 76(4):426-434, 2019.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2018.4500.
‡ Turecki G, Brent DA, Gunnell D, et al: Suicide and suicide risk.Nat Rev Dis Primers 5(1):74, 2019.doi: 10.1038/s41572-019-0121-0.
§近一半的已完成自杀发生在最近的纪律处分之后。
¶Bremner JD, Shearer K, McCaffery: Retinoic acid and affective disorders: The evidence for an association.J Clin Psychiatry 73(1):37-50, 2012.
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据报道，其他药物也会增加风险，导致美国食品和药物管理局发出黑框警告。然而，在某些情况下，例如使用抗癫痫药物，在任何特定情况下风险增加的确切原因都很难确定，因为正在治疗的疾病（即癫痫）本身与自杀风险增加 5 倍相关在没有抗癫痫药物的情况下。同样，根据MarketScan在2003年至2014年间对超过1.5亿人收集的私人保险公司的医疗索赔数据，阿奇霉素与自杀风险增加有关（1)。然而，这种自杀风险的增加可能是由于感染带来的风险增加（2)。利拉鲁肽和伐尼克兰（分别用于治疗肥胖和戒烟）也被发现与自杀风险增加有关；在这两种情况下，增加的风险可能是由处方药所针对的潜在病症引起的。有必要进行随机、安慰剂对照试验，以确定这些药物的实际风险。
其他成因 包括
缺乏结构和界限，导致缺乏方向感
父母要求孩子取得成功的巨大压力，同时又觉得自己没有达到预期目标
自杀企图的一个常见动机是试图通过幻想“我死后你会后悔的”来操纵或惩罚他人。
保护因素 与自杀事件减少相关的包括
对精神，身体和物质使用障碍的有效临床护理
容易获得临床干预
家庭和社区支持（连通性）
解决冲突的技巧
阻止自杀的文化和宗教信仰
药物：44 种药物，其中许多是精神药物（包括抗抑郁药、抗精神病药、情绪稳定剂、锂、α 激动剂、抗惊厥药）以及叶酸（1)。叶酸的保护作用在 2021 年至 2022 年的其他数据中得到复制（3)。
病因参考文献
1.Gibbons R, Hur K, Lavigne J, et al: Medications and suicide: High dimensional empirical Bayes screening (iDeas).Harvard Data Sci Rev 1.2 2019 (revised 2020).doi: 10.1162/99608f92.6fdaa9de
2.Lund-Sorensen H, Benros ME, Madsen T, et al: A nationwide cohort study of the association between hospitalization with infection and risk of death by suicide.JAMA Psychiatry 73:912-919, 2016.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2016.1594
3.Gibbons RD, Hur K, Lavigne HE, et al: Association between folic acid prescription fills and suicide attempts and intentional self-harm among privately insured US adults.JAMA Psychiatry79(11):1118-1123, 2022. doi: 10.1001/jamapsychiatry.2022.2990
治疗
危机干预，可能包括住院治疗
心理治疗
可能的药物治疗潜在疾病，通常与心理治疗相结合。
转诊精神科
每一次自杀尝试都是急诊，需要引起思考和恰当的干预。一旦祛除了对生命的即刻威胁就应该决定是否需要住院治疗。这种需要取决于风险的程度和家庭能提供的支持两者之间的平衡。住院治疗（即使是在有特别护理的开放的医疗或儿科病房）是最可靠的保护措施，通常适用于怀疑有严重抑郁和（或）精神病者。
自杀意图的致死可以基于以下评估：
预谋证据的程度（如写自杀留言）
采取措施阻止发现
使用的方法（自焚通常比服药更致命）
持续自伤的程度
围绕自杀尝试的环境因素或突然的促发因素
发作时的精神状态（特别是急性发作）
最近出院从住院护理
最近停用精神药物
伴有基础疾病时（如抑郁、躁郁症、品行障碍、精神病）可用药物治疗，但药物本身不能预防自杀。事实上对某些青少年而言，使用抗抑郁药可能增加自杀的危险(参见儿童和青少年的抑郁障碍:自杀风险和抗抑郁药物)。应密切监测并维持给药量在致死剂量以下，仅能提供亚致死剂量。
通常需要精神病学转诊来提供适当的药物治疗和心理治疗。认知行为治疗自杀预防和辩证行为治疗可能是首选。若有家庭医生介入，精神病转诊治疗大多能成功。
重建信心和在家庭内恢复情感平衡极为重要。父母的冷漠和不关心是极其不利的，建议有必要加强干涉如安置在家庭外。如果家庭对此表示爱和关心，则更可获得较好的结局。
治疗参考文献
1.Hesdorffer DC, Ishihara L, Webb DJ, et al: Occurrence and recurrence of attempted suicide among people with epilepsy.JAMA Psychiatry 73(1):80-86.2016.doi: 10.1001/jamapsychiatry.2015.2516
应对自杀
自杀的儿童和青少年的家庭成员对自杀有复杂的反应，包括悲伤、内疚和抑郁。心理咨询可以帮助他们了解自杀的精神背景，并在自杀前反思和承认孩子的困难。
自杀后，自杀的风险可能会在社区的其他人中增加，尤其是自杀者的朋友和同学。资源（例如，应对自杀走失的指南）可用于帮助自杀后的学校和社区。学校和社区官员可以安排精神卫生保健从业者提供信息和咨询。
预防
自杀事件前常常有行为改变（如情绪沮丧、缺少自尊心、睡眠和食欲紊乱、注意力不集中、逃学、躯体不适、对自杀的关注），这些常使儿童或青少年就诊。像“我不该出生”，“我真想大睡一觉不再醒来”的话，应视作自杀意图的征兆，严肃对待。一个自杀的威胁或尝试代表了对强烈的失望体验的一种重要的表示。
早期识别上述危险因素可能有助于阻止自杀尝试。对这些早期的暗示，或当面临自杀或危险行为的威胁或尝试时，必须进行有力的干预。父母应该直接询问他们不高兴或自我伤害的原因，如此可以减小自杀的风险。在没有充分了解情况时，医生不应该提供安慰，因为这样可能破坏医生的可信性和进一步降低年轻人的自尊。
医生应该在医疗环境中筛查自杀。 2017 年发表的研究表明，由于与自杀无关的医疗原因到急诊室就诊的儿科患者中有 53% 的自杀倾向筛查呈阳性（1)。还有证据表明，大多数最终死于自杀的成人和儿童在死亡前一年接受过医疗护理（2、3）。从 2019 年 7 月开始，联合委员会一直要求医院将自杀评估作为标准医疗护理的一部分（4、5）。然而，据报道，在成年人中，近40%的自杀未遂和超过30%的自杀死亡发生在阴性患者健康问卷（PHQ）筛查的30天内（6)。正在开发更好的筛查工具。“开源自杀量表”（7)，其中还包括关于自杀的争论，以及据报道，在13岁及以上的人口群体中，生命是否值得过的问题具有很高的预测能力 (7)。
医生应该询问枪支，枪支是美国青少年死亡的主要原因（60% 是他杀，35% 是自杀，4% 是无意）（8)。据报道，医生咨询与提供电缆枪锁相结合可以增加枪支的安全储存（9)。
除了筛查自杀外，医生还应帮助患者做以下事情，这可能有助于降低自杀风险：
预防自杀项目也可以提供帮助。最有效的项目是那些努力确保儿童拥有以下能力的项目 (11):
一个支持性的培养环境
为所有青少年提供提供及时、公平的心理健康服务
尊重个人、种族和文化差异的社会环境
2022 年，美国启用了一个新的 3 位数代码 (988)，称为 988 自杀和危机生命线。来自 988 的电话、短信或聊天会将呼叫者转接到国家预防自杀生命线（其之前的生命线电话号码 1～800～273～8255 将继续可用）。受过培训的英语和西班牙语咨询师将提供支持，在必要时将呼叫者与资源联系起来。这项服务是免费的，而且是保密的。SPRC自杀预防资源中心 列出了一些项目。有关自杀和危机生命的更多信息可在线获取（988Lifeline.org)。
预防参考文献
1.Ballard ED, Cwik M, Van Eck K, et al: Identification of at-risk youth by suicide screening in a pediatric emergency department.Prev Sci 18(2);174-182, 2017.doi: 10.1007/s11121-016-0717-5
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5.Brahmbhatt K, Kurtz BP, Afzal KI, et al: Suicide risk screening in pediatric hospitals: Clinical pathways to address a global health crisis.Psychosomatics 60(1):1-9, 2019.doi: 10.1016/j.psym.2018.09.003
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10.Bridge JA, Greenhouse JB, Ruch D, et al: Association between the release of Netflix's 13 Reasons Why and suicide rates in the US: An interrupted time series analysis.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 59(2):236-243.doi:https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.04.020
11.Brent DA: Master clinician review: Saving Holden Caulfield: Suicide prevention in children and adolescents.J Am Acad Child Adolesc Psychiatry58(1):25-35, 2019.https://doi.org/10.1016/j.jaac.2018.05.030
关键点
自杀在青春期前儿童中很少见，但在15至19岁的青少年中，自杀是第二大或第三大死因。
考虑药物治疗任何潜在的疾病(如情绪障碍、精神病);然而，抗抑郁药物可能会增加一些青少年的自杀风险，所以要仔细监控药物的使用，只提供亚致死量。
寻找行为上的早期预警变化（例如，逃课、睡眠或饮食过多或过少、声明有自杀意图、从事非常危险的行为）。
更多信息
以下是一些可能有用的医疗环境中自杀的英语筛查工具。请注意，本手册对这些资源的内容不承担任何责任。
Ask Suicide-Screening Questions (ASQ) Toolkit：这个包含五个问题的筛查工具旨在供医生用来筛查儿童和青少年的自杀风险，以便立即进行适当的治疗。
Columbia Suicide Severity Rating Scale (C-SSRS)：关于一种独特的自杀风险评估工具的综合信息，该工具得到了世界卫生组织、食品和药物管理局、疾病控制和预防中心以及其他著名机构的认可。
Patient Health Questionnaire (PHQ-9) Tool：除了这个工具，还有关于何时和为什么使用它的深入信息，以及与它使用相关的珍珠和陷阱。