儿童和青少年自杀行为

自杀行为包括完成自杀、试图自杀（至少决心自杀）、自杀姿态；自杀观念是关于自杀的想法和计划。通常需要精神病转诊。

（参见成人自杀行为。）

1999年至2019年间，美国印第安人/阿拉斯加原住民、白人、黑人、亚裔/太平洋岛民和西班牙裔青年（15至24岁的男性和女性）的自杀率分别为23‰、6.1‰、4.3‰、5.1‰和4.4‰。在此期间的后期，黑人和亚太岛民青年的比率分别增加了 30% 和 16%（1)。在最近的一份详细介绍美国自杀死亡率上升趋势的报告中（NCHS简报第398号，2021年2月）的自杀死亡人数从 1999 年的 0.5% 增加到 2019 年的 3.1%；男性（10 至 14 岁）的比率从 1.9% 增加到 3.1%。

许多因素可能导致尝试增加，包括青春期抑郁症的增加，尤其是女孩（2);增加父母的阿片类药物处方（3);成年人的自杀率增加导致年轻人对自杀的认识提高（4);与父母的关系越来越矛盾；和学业压力（5、6）。新冠肺炎大流行是最近导致自杀趋势增加的一个因素。与2019年同期相比，在2020年夏季和2021年冬季，12 至 17 岁男女青少年因疑似自杀未遂而急诊就诊的人数分别增加了22%和39%。据报道，女孩的发病率更高（夏季高于26%，冬季51%）（7)。

虽然越来越多的人怀疑抗抑郁药增加了自杀行为的可能 (参见儿童和青少年的抑郁障碍:自杀风险和抗抑郁药物)。某些专家假定抗抑郁药具有矛盾的双重作用，促使儿童和青少年发生自杀的口头表达，但是实际上很少可能实施。尽管如此，尽管在青春期前儿童中很少见，但自杀是 10 至 24 岁儿童的第二大死因，也是 5 至 11 岁儿童的第九大死因 (5）。这仍然是一个相当大的公共卫生问题，尤其是在少数群体中，因为 1993 年至 2012 年间，黑人小学生的自杀率几乎翻了一番（9）。

应对自杀 自杀的儿童和青少年的家庭成员对自杀有复杂的反应，包括悲伤、内疚和抑郁。心理咨询可以帮助他们了解自杀的精神背景，并在自杀前反思和承认孩子的困难。 自杀后，自杀的风险可能会在社区的其他人中增加，尤其是自杀者的朋友和同学。资源（例如，应对自杀走失的指南）可用于帮助自杀后的学校和社区。学校和社区官员可以安排精神卫生保健从业者提供信息和咨询。