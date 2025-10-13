一些虫媒病毒性脑炎
病毒
分布
死亡率
注释
佛罗里达州、波多黎各、美属维尔京群岛
常见于非洲、印度、关岛、东南亚、新几内亚、中国、墨西哥、中美洲、留尼汪群岛、欧洲有限的区域
总体<1%，但在>60岁的患者中，症状出现后3个月内死亡风险增加，包括死于脑血管病、缺血性心脏病和糖尿病*
对于到访流行地区后发生脑炎的美国旅行者，应考虑本病
会导致严重的脑炎，甚至死亡，尤其是婴儿和65岁以上的人群
科罗拉多蜱传热病毒
美国西部和加拿大海拔 1200 至 3000 米（4000 至 10000 英尺）的地区
很少导致死亡
导致非特异性发热性疾病，很少并发脑膜炎或脑炎。
日本脑炎病毒
亚洲和西太平洋;在美国不常见(主要是从流行地区返回的旅客)
总体上不足1％，但严重病例高达30％†
主要影响儿童
通常是轻度和自限性的，但严重病例约占1/250
在流行地区接种疫苗，并建议前往这些地区的旅客使用疫苗
拉克罗斯病毒（加利福尼亚病毒）
主要在美国中北部，但广泛传播
大概<1%‡
可能被低估
占儿童虫媒病毒性脑炎病例的大多数。
圣路易脑炎病毒
主要在美国中部和东南部的市区，以及西部各州
—
呈周期性城市流行；其余时间散发且罕见
Powassan病毒
主要分布在美国东北部各州和五大湖地区
加拿大东南部和俄罗斯(西伯利亚东南部，符拉迪沃斯托克东北部)
约 10 至 15%§
虽然罕见，但自2007年以来似乎有所增加;发生在春末到秋中，这是蜱虫最活跃的时候
脑炎患者需考虑本病，尤其是有蜱虫叮咬史、大量户外活动史，或近期居住 / 前往流行地区者。
蜱传脑炎病毒
北亚，俄罗斯和欧洲许多地方
通常为1-2％，但根据亚型而有所不同（0.5-35％）¶
病例多见于早春到夏末，这是蜱虫最活跃的时候。
≥50岁的人群发病率最高，症状最严重
流行地区旅行者出现非特异性发热性疾病，并在到达 4 周内进展为神经侵袭性疾病，且可能有蜱虫暴露史时，需怀疑本病。
委内瑞拉马脑炎
主要分布于南美和中美洲的部分地区； 在美国很少见（主要是从流行地区返回的旅行者）
0–1％[a]，主要发生于儿童
有马用疫苗；实验室高危人员可使用研究性疫苗
遍及美国大陆和北美其他地区
非洲、欧洲、中东和西亚
在中枢神经系统（CNS）受累的患者中约为9%[b]
1999年首次出现，截至2017年从东海岸蔓延到所有西部各州
东方马脑炎病毒
美国东部；五大湖区各州有少量病例
大约50‒70%[c]
每10～20年发生一次小规模流行，主要累及幼儿和>55岁以上人群。
西方马脑炎病毒
—
—
由于未知原因，自1988年以来在美国已基本消失
佛罗里达
南美洲、中美洲、加勒比群岛、太平洋群岛、佛得角（非洲西北海岸的一个岛屿国家）、东南亚
—
自2018年以来，美国大陆尚未报告寨卡病毒本地传播病例（[d]参考文献）。
* Cerqueira-Silva T, Pescarini JM, Cardim CL, et al: Risk of death following chikungunya virus disease in the 100 million Brazilian cohort, 2015–18: A matched cohort study and self-controlled case series.Lancet Infectious Diseases 25(5):504-513, 2024.
† LaBeaud AD, Bashir F, King CH: Measuring the burden of arboviral diseases: The spectrum of morbidity and mortality from four prevalent infections.Population Health Metrics 9:1, 2011.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3024945/pdf/1478-7954-9-1.pdf
‡ Vahey GV, Lindsey NP, Staples JE, et al:: La Crosse virus disease in the United States, 2003–2019.Am J Trop Med Hyg 105(3):807-812, 2021.doi: 10.4269/ajtmh.21-0294
§Centers for Disease Control and Prevention: Powassan virus.Historic data (2004–2023).Accessed July 5, 2024.
¶ Hills SL, Poehling KA, Chen WH, et al: Tick-borne encephalitis vaccine: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices, United States, 2023.MMWR Recommen Rep 72(5):1-29, 2023.
[a]Centers for Disease Control and Prevention: Venezuelan equine encephalitis—Colombia, 1995.MMWR 44(39):721-724, 1995
[b] Fagre AC, Lyons S, Staples JE, et al: West Nile virus and other nationally notifiable arboviral diseases—United States, 2021.MMWR 72(34):901-906, 2023.
[c]Centers for Disease Control and Prevention: Eastern Equine Encephalitis Virus.Accessed July 5, 2024.
[d] Zika Cases in the United States.Centers for Disease Control and Prevention.Accessed May 31, 2024.