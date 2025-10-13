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部分 Bartonella 感染

部分 Bartonella 感染

种属

表现*

危险人群

昆虫宿主

治疗

杆菌性血管瘤病

B. henselae, B. quintana

多发性丘疹和皮下结节（紫色至鲜红色皮损）

播散型内脏疾病

淋巴结肿大

肝脾肿大

免疫低下患者

虱，蚤

强力霉素、阿奇霉素、红霉素、氟喹诺酮类、利福平、克拉霉素

战壕热

B. quintana

长期或反复发热

菌血症

心内膜炎

居住拥挤和卫生条件差的人群；

免疫缺陷患者

体虱

强力霉素、大环内酯类（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）

猫抓病

B. henselae

局部淋巴结病，无痛丘疹

发热

心内膜炎（常发生在易患瓣膜性心脏病的患者中）

脑病

神经性视网膜炎

猫的主人

免疫缺陷患者

可能为猫蚤（亦为猫传播媒介）

阿奇霉素、强力霉素、氟喹诺酮类、利福平、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）†

奥罗亚热秘鲁疣（卡里翁病）

B. bacilliformis

奥罗亚热：急性发热性溶血性贫血

秘鲁疣：皮肤损伤类似于杆菌性血管瘤病

Salmonella（沙门氏菌属）菌血症

继发感染

海拔600～2400m安第斯山脉居民

Phlebotomus（白蛉）属

奥罗亚热：环丙沙星与头孢曲松联合使用，氯霉素常与 β-内酰胺类抗生素（例如阿莫西林/克拉维酸）或阿奇霉素联合使用

秘鲁疣：阿奇霉素、利福平或环丙沙星

*正常人

† 免疫系统正常的患者通常不需要治疗单纯的猫抓病，但通常会给予治疗以可能减少症状的持续时间（1）。

*正常人

† 免疫系统正常的患者通常不需要治疗单纯的猫抓病，但通常会给予治疗以可能减少症状的持续时间（1）。

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