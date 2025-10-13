部分 Bartonella 感染
种属
表现*
危险人群
昆虫宿主
治疗
B. henselae, B. quintana
多发性丘疹和皮下结节（紫色至鲜红色皮损）
播散型内脏疾病
淋巴结肿大
肝脾肿大
免疫低下患者
虱，蚤
强力霉素、阿奇霉素、红霉素、氟喹诺酮类、利福平、克拉霉素
B. quintana
长期或反复发热
居住拥挤和卫生条件差的人群；
免疫缺陷患者
体虱
强力霉素、大环内酯类（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）
B. henselae
局部淋巴结病，无痛丘疹
发热
心内膜炎（常发生在易患瓣膜性心脏病的患者中）
脑病
神经性视网膜炎
猫的主人
免疫缺陷患者
可能为猫蚤（亦为猫传播媒介）
阿奇霉素、强力霉素、氟喹诺酮类、利福平、甲氧苄啶/磺胺甲恶唑（治疗心内膜炎加用庆大霉素静脉注射 2 周）†
B. bacilliformis
奥罗亚热：急性发热性溶血性贫血
秘鲁疣：皮肤损伤类似于杆菌性血管瘤病
Salmonella（沙门氏菌属）菌血症
继发感染
海拔600～2400m安第斯山脉居民
Phlebotomus（白蛉）属
奥罗亚热：环丙沙星与头孢曲松联合使用，氯霉素常与 β-内酰胺类抗生素（例如阿莫西林/克拉维酸）或阿奇霉素联合使用
秘鲁疣：阿奇霉素、利福平或环丙沙星
*正常人
† 免疫系统正常的患者通常不需要治疗单纯的猫抓病，但通常会给予治疗以可能减少症状的持续时间（1）。