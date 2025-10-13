引起急性*呼吸困难的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法 †
肺源性病因
哮喘、支气管痉挛、或反应性气道疾病
自发性地或暴露于特定刺激（如过敏原、上呼吸道感染、冷空气、运动）时发生的哮鸣和气体交换下降
可能出现奇脉
通常有反应性气道疾病史
病史和体格检查
必要时需肺功能检查或峰流速测定
突发咳嗽或喘鸣（典型发生在婴儿或幼儿）不伴上呼吸道感染或全身症状
吸气相和呼气相胸片
必要时支气管镜检查
突发尖锐胸痛、呼吸急促、呼吸音减低、叩诊过清音
损伤后或自发引起（尤其在高瘦的患者和COPD患者）
胸部X光检查
突发尖锐胸痛、呼吸急促和心动过速
常有肺栓塞危险因素（如恶性肿瘤、制动、深静脉血栓、怀孕、使用口服避孕药或其他含雌激素药物、近期手术或住院、家族史）
CT血管成像
较少使用V/Q扫描，有时使用肺动脉造影
毒性气道损伤（如吸入氯气或硫化氢）
在职业暴露或不适当使用清洁剂后突然发作
通过病史询问可明确吸入物质
胸部X光检查
必要时动脉血气分析并观察以判断严重程度
心源性病因
胸骨后压榨感，伴或不伴向手臂或下颌放射，尤其在具有冠心病高危因素的患者中多见
心电图
心肌酶谱检测
乳头肌功能失调或断裂
突发胸痛，新出现或响亮的全收缩期杂音，心衰体征，尤其在近期发生心肌梗死的患者
病史和体格检查
超声心动图
其他病因
焦虑症-过度通气
常伴精神运动刺激和手指或唇周感觉异常的情境性呼吸困难
查体和脉搏氧饱和度检查均正常
病史和体格检查
排除性诊断
急性膈肌麻痹
通常外伤累及膈神经后突发‡
频繁端坐呼吸
胸部X光检查
透视下吸气试验
*急性（数分钟内）。
†多数患者需要进行脉搏氧饱和度检测，除了症状可以明确地用已知慢性疾病的轻度加重来解释外，还需行胸片检查。
‡ 呼吸困难可能会延迟，并且可能主要发生在劳累后。
ABG = 动脉血气；BNP = 脑钠肽（B型）；CAD = 冠状动脉疾病；COPD = 慢性阻塞性肺疾病；DVT = 深静脉血栓形成；ECG = 心电图；MI = 心肌梗死；S3 = 第三心音；URI = 上呼吸道感染；V/Q = 通气/灌注。