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引起急性*呼吸困难的部分病因

引起急性*呼吸困难的部分病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法 †

肺源性病因

哮喘、支气管痉挛、或反应性气道疾病

自发性地或暴露于特定刺激（如过敏原、上呼吸道感染、冷空气、运动）时发生的哮鸣和气体交换下降

可能出现奇脉

通常有反应性气道疾病史

病史和体格检查

必要时需肺功能检查或峰流速测定

异物吸入

突发咳嗽或喘鸣（典型发生在婴儿或幼儿）不伴上呼吸道感染或全身症状

吸气相和呼气相胸片

必要时支气管镜检查

气胸

突发尖锐胸痛、呼吸急促、呼吸音减低、叩诊过清音

损伤后或自发引起（尤其在高瘦的患者和COPD患者）

胸部X光检查

肺栓塞

突发尖锐胸痛、呼吸急促和心动过速

常有肺栓塞危险因素（如恶性肿瘤、制动、深静脉血栓、怀孕、使用口服避孕药或其他含雌激素药物、近期手术或住院、家族史）

CT血管成像

较少使用V/Q扫描，有时使用肺动脉造影

毒性气道损伤（如吸入氯气或硫化氢）

在职业暴露或不适当使用清洁剂后突然发作

通过病史询问可明确吸入物质

胸部X光检查

必要时动脉血气分析并观察以判断严重程度

心源性病因

急性心肌缺血或梗死

胸骨后压榨感，伴或不伴向手臂或下颌放射，尤其在具有冠心病高危因素的患者中多见

心电图

心肌酶谱检测

乳头肌功能失调或断裂

突发胸痛，新出现或响亮的全收缩期杂音，心衰体征，尤其在近期发生心肌梗死的患者

病史和体格检查

超声心动图

其他病因

焦虑症-过度通气

常伴精神运动刺激和手指或唇周感觉异常的情境性呼吸困难

查体和脉搏氧饱和度检查均正常

病史和体格检查

排除性诊断

急性膈肌麻痹

通常外伤累及膈神经后突发‡

频繁端坐呼吸

胸部X光检查

透视下吸气试验

*急性（数分钟内）。

†多数患者需要进行脉搏氧饱和度检测，除了症状可以明确地用已知慢性疾病的轻度加重来解释外，还需行胸片检查。

‡ 呼吸困难可能会延迟，并且可能主要发生在劳累后。

ABG = 动脉血气；BNP = 脑钠肽（B型）；CAD = 冠状动脉疾病；COPD = 慢性阻塞性肺疾病；DVT = 深静脉血栓形成；ECG = 心电图；MI = 心肌梗死；S3 = 第三心音；URI = 上呼吸道感染；V/Q = 通气/灌注。

*急性（数分钟内）。

†多数患者需要进行脉搏氧饱和度检测，除了症状可以明确地用已知慢性疾病的轻度加重来解释外，还需行胸片检查。

‡ 呼吸困难可能会延迟，并且可能主要发生在劳累后。

ABG = 动脉血气；BNP = 脑钠肽（B型）；CAD = 冠状动脉疾病；COPD = 慢性阻塞性肺疾病；DVT = 深静脉血栓形成；ECG = 心电图；MI = 心肌梗死；S3 = 第三心音；URI = 上呼吸道感染；V/Q = 通气/灌注。

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