尽管呼吸困难是一种相对常见的症状，但呼吸困难不适感受的病理生理机制尚不明了。与其他类型的有害刺激不同，呼吸困难没有一种特定的感受器，（尽管近期MRI有关研究发现，中脑存在一小块特定的区域，可能参与了呼吸困难的感受机制）。

呼吸困难可能是由于化学感受器刺激、呼吸机械异常、心功能或静脉回流异常以及中枢神经系统对这些异常的感知之间的复杂相互作用所致。一些学者描述了在肺和胸壁之间因神经刺激和机械改变之间的失衡所形成的神经-机械不匹配的机制。