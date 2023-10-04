刺激性气体吸入损伤是吸入气体的结果，这些气体吸入后溶解在呼吸道粘膜的水中并引起炎症反应。有毒物暴露主要影响呼吸道，引起气管炎、支气管炎和细支气管炎 表现为咳嗽、咯血、喘息、干呕、呼吸困难。一些不易溶解的气体被吸收并产生全身效应。诊断依据是吸入气体的识别、暴露时间、胸部 X 光检查结果和氧合评估。治疗包括jie'chu接触、支持性护理以及根据具体麻醉剂和严重程度采取的额外措施。

（参阅肺化学战剂 和环境与职业性肺病概述。)

潜在危险物质可以以气体、烟雾、蒸气、薄雾、气溶胶和烟雾的形式被吸入。空气中的毒物会损伤呼吸道（局部影响），也可能造成全身损伤。大多数刺激性气体可溶于水，并导致其接触的粘膜表面突然出现刺激症状。这些症状包括流泪、流鼻涕以及口腔和面部灼烧感，可以作为警告信号，尽可能远离接触。难溶于水的气体的报警性能较差。

除了职业环境中的暴露之外，临床医生还应了解其他环境中暴露的可能性。常见的潜在家庭暴露涉及将家用氨与含有漂白剂的清洁剂混合，导致释放刺激性气体氯胺。

急性暴露于刺激性气体 短时间内急性暴露于高浓度有毒气体是工业事故的特征，例如由气罐阀门或泵故障引起的事故，或在气体运输过程中发生的事故。接触可能仅影响工作场所的特定工人或影响更大范围的人群。导致广泛接触的事故的著名例子包括1984年印度博帕尔一家化工厂释放异氰酸甲酯，导致数千人死亡，以及2023年俄亥俄州东巴勒斯坦的火车出轨，释放出氯化氢、光气和其他化学品在小镇里。 呼吸系统损害与气体浓度、水溶性和接触时间有关。高强度暴露可在几秒、几分钟或几小时内导致临床效应，具体取决于实际暴露剂量。除了急性影响外，还可能产生长期影响。 水溶性高的气体（如氯气、氨、二氧化硫、氯化氢）可直接引起黏膜刺激，从而促使吸入者试图逃离该气体，较高水平的接触，例如当从气源逃逸受阻时，可能会永久性损害上呼吸道，导致咳嗽和喉痉挛，也会永久性损害下呼吸道，导致肺水肿和 急性呼吸窘迫综合征 （ARDS）。 不易溶解的气体（例如二氧化氮、光气）通常不会损伤上呼吸道。这些药物不太可能引起早期预警信号；下呼吸道损伤通常会延迟数小时才会出现症状。 并发症 短期、高强度接触某些刺激性气体也会导致长期影响，例如发展为 反应性气道功能障碍综合征 （RADS）。 在严重暴露下，最严重的直接潜在并发症是 急性呼吸窘迫综合征 (ARDS)，通常在显着的下气道暴露后迅速发展，但也可能延迟长达 24 小时。 下呼吸道严重受损的病人可能会出现细菌感染。 闭塞性细支气管炎是接触某些有毒气体（例如二氧化氮以及氨和二氧化硫）的一种不太常见的并发症，发生在初次受伤后 1 至 3 周。在机体修复过程中，当肉芽组织在终末气道和肺泡管中沉积，紧接着会出现闭塞性细支气管炎合并机化性肺炎。少数病人在后期会发展为肺纤维化。 急性暴露于刺激性气体的症状和体征 症状的严重程度取决于暴露的程度以及特定刺激性气体的特性。 可溶性刺激性气体可引起严重的烧伤及其他如眼、鼻、咽、气管和主支气管刺激症状。严重的咳嗽、咯血、喘息、干呕和呼吸困难是常见的。上呼吸道可能因上呼吸道可能因水肿、分泌物和（或）喉头痉挛而阻塞，症状严重性常与剂量相关。 不溶性气体不会立即引起上呼吸道刺激症状，但一旦渗透到下呼吸道，就会产生延迟效应。 急性暴露于刺激性气体的诊断 接触史

胸部X线检查 病史通常足以确定刺激性气体暴露是导致呼吸道症状和体征的原因。病史的相关特征包括接触所涉及的特定毒物（如果有）、接触持续时间、发生接触的物理空间的描述以及是否发生意识丧失。 在初始评估期间，患者应进行胸部 X 光检查并通过脉搏血氧饱和度评估氧合情况。胸部 X 光检查对吸入性损伤的敏感性较低，但斑片状或融合性肺泡实变通常表明肺水肿，并与更严重的损伤相关。 吸入性损伤可发生在气道沿线的任何地方，可根据主要损伤区域（如上气道、气管支气管系统或肺实质）进行分类。气道的直接可视化有助于确定损伤的严重程度并确认诊断。 如果接触后出现明显的持续症状，肺功能检查和胸部 CT 可能会有所帮助。 肺功能检查 通常不会在急性期进行，但如果症状持续存在，可能会有所帮助。阻塞性异常是最常见的，但暴露于高剂量的氯气后限制性异常亦可占优势。 急性暴露于刺激性气体的治疗 去除暴露

辅助性呼吸护理

需要时进行机械通气 治疗取决于暴露的性质和严重程度。支持性呼吸护理是治疗的基石。最初应将患者转移到新鲜空气中并给予补充氧气。治疗的目的是确保在适当的环境下有足够的氧合和通气。经历高强度暴露的患者通常首先由急救人员进行管理，然后被送往医院进行进一步评估和治疗。 对于接触程度较轻的患者，可以使用支气管扩张剂和氧疗。 严重的气流阻塞需要吸入消旋肾上腺素，必要时气管插管或切开，机械通气 由于高剂量暴露或暴露于非水溶性气体而怀疑下呼吸道受累的患者应观察 ARDS 的发生情况。缺乏关于皮质类固醇治疗吸入性损伤引起的 ARDS 疗效的高质量数据。 急性期得到控制后，应监测症状持续的患者是否出现反应性气道功能障碍综合征、伴或不伴机化性肺炎的闭塞性细支气管炎以及肺纤维化。 急性暴露于刺激性气体的预后 预后取决于暴露的性质和严重程度。大多数暴露程度较轻的患者可以完全康复，但患者可能会出现持续性肺损伤并伴有可逆性气道阻塞（反应性气道功能障碍综合征）或较少见的细支气管炎和/或支气管扩张。 严重暴露导致急性呼吸窘迫综合征的患者死亡率很高。 预防急性暴露于刺激性气体 小心储存、处理和运输气体和化学品是最重要的预防措施。 事故性暴露发生时提供足够的呼吸保护装置（如有独立供气的防毒面具）同样非常重要，无保护性装置的救援者自己也常中毒，或发生急慢性的呼吸道疾病。

长期接触刺激性气体 除了更严重的接触（例如与事故相关的接触）之外，反复接触较低浓度也会对健康产生不利影响。 低浓度慢性暴露比重大事故更常见。接触刺激性气体，例如漂白剂释放的氯，可能会导致 刺激性哮喘。 在没有明确暴露的情况下，诊断慢性暴露可能需要更高程度的临床怀疑来识别。bing'shi应包括对家庭和工作环境的回顾。 治疗包括消除接触和对刺激性上呼吸道症状进行对症治疗。

接触烟雾 烟雾是气体和微粒的复杂混合物。影响烟雾成分的因素包括被火消耗的材料类型、燃烧温度以及存在的氧气量。烟雾以及其他气体中经常存在刺激性气体，例如一氧化碳和颗粒物。看 烟雾吸入 有关诊断和治疗的详细信息。