食物和吞下的其他各种物体可能嵌顿于食道中。 食道异物引起吞咽困难，有时会导致穿孔。诊断主要基于临床症状，但可能需要影像学检查和内镜检查。虽然有些异物可自然通过食管，但经常需要通过内镜推进或取出。

（参见消化道异物概述。）

食管是异物嵌顿最常见的部位。食物嵌顿是食管异物最常见的原因。 在咀嚼充分之前，大而光滑的块状食物（例如牛排，热狗）特别容易被无意地吞咽下去。如果肉块未被充分咀嚼，可能会将其中包含的骨头吞下，尤其是鱼骨。

婴幼儿口咽部协调尚未完全成熟的，经常无意中吞下小而圆形的食物（如葡萄，花生，糖果），容易引起食物嵌顿。 此外，婴幼儿和蹒跚学步的孩子经常会因意外或好奇而吞食各种各样不可食用的物体（例如硬币，电池），其中一些会嵌塞在食道中。引起嵌顿的圆盘电池尤其令人担忧，因为它们可能会导致食管烧伤，穿孔或气管食管瘘。

食道异物通常嵌塞于存在生理或病理性管腔狭窄的部位。管腔狭窄的原因可能有括约肌（食管下括约肌，食管上括约肌），周围的血管结构（如主动脉弓，锁骨下动脉异常）网状或环状,狭窄, 良性肿瘤, 癌性肿瘤, 贲门失弛缓症, 远端食管痉挛, 既往手术史，以及嗜酸性食管炎等。

并发症 食管异物的主要并发症有 梗阻

穿孔 梗阻可能是部分的（例如，患者可以吞咽液体或至少口腔分泌物）或完全梗阻。部分阻塞的发生率较低，除非含有尖锐物体嵌入管壁，这可能导致穿孔。临床上完全梗阻的耐受性很差，即使是一个光滑的物体，如果嵌顿严重，在食管中超过约24小时，可能会导致压力性坏死和穿孔风险。 并发症还取决于嵌顿物体的性质。尽管嵌顿的圆盘或纽扣电池体积较小，但仍然需要特别重视，因为可能会迅速发生液化坏死和穿孔。

食管异物的症状和体征 主要症状表现为急性 吞咽困难。食管完全阻塞的患者，唾液分泌过量，并无法吞咽口腔分泌物。其他症状包括胸骨后胀满，反流，吞咽痛，血性唾液、呛咳和窒息。 由焦虑和不适引起的过度换气通常表现为呼吸窘迫，但实际上，呼吸困难、喘鸣或喘息的听诊发现强烈提示异物在气道而非食道。 有时异物可刮伤食管，但并未卡住。此时，患者会有异物感，但实际并无异物存在。

食管异物的诊断 临床评估

有时需影像学检查

常用内镜评估 许多患者有明确的异物摄入史；那些明显具有完全阻塞症状的患者应该立即进行内镜治疗。症状轻微且无高危因素（例如摄入尖锐物体、磁盘或纽扣电池或非法药物包）且能够正常吞咽的患者可能没有受影响的异物，并且可以观察症状的缓解。其他患者可能需要影像学检查。 一些患者，如幼儿，智力受损成年患者、老年人和有精神疾病的患者可能无法提供完整的摄入史。这些患者可能表现为窒息，拒绝进食，呕吐，流涎，气喘，血性唾液或呼吸窘迫。这些患者也可能需要影像学检查。 普通X线可以检测到一些异物（宜进行正侧位片）。 X射线最适合检测金属异物和牛排中的骨头，以及检测穿孔征象（例如，纵隔或腹腔游离气体）。然而，鱼骨，甚至一些鸡骨，木头，塑料，玻璃和薄金属物体在平片上很难识别。 如果怀疑有异物或故意或危险的异物摄入，应该在内镜检查前进行CT等影像学检查，以明确和定位异物。对于怀疑异物摄入和症状持续的而影像学检查阴性的患者，通常需进行内镜检查。 食管食物嵌塞（内窥镜检查） 隐藏详情 Image courtesy of Zubair Malik, MD. 不常规进行经口造影检查，因为存在吸入风险，以及穿孔患者造影剂泄漏的风险。同样，造影剂残留会使后续的内窥镜检查更加困难。

食管异物的治疗 有时行观察试验和/或静脉注射胰高血糖素

主要通过内镜取出。 一些异物会自发进入胃，然后它们通常会完全通过胃肠道排出体外。没有完全阻塞症状和没有摄入尖锐物体或圆盘、纽扣电池的患者通常可以安全观察长达24小时，以待异物排出，症状缓解即提示。给予静脉注射胰高血糖素1mg是一种相对安全和可接受的治疗选择，可松弛食管远端，使食物团块自发通过食管。不推荐使用其他方法，如产泡剂、嫩肉剂、探条扩张等。 24小时内未通过的异物(1)应该主动取出，因为延迟排出会增加并发症的风险，包括穿孔，和成功取出异物的可能性降低。 治疗上可选择内镜下将小团块推进胃内或取出异物。 在进一步内窥镜处置之前，先尝试使内窥镜绕过食物团，然后检查食物团远端的食道（例如，腔狭窄或阻塞性病变），然后对食物团中间施加轻微的压力。为了最大程度地减少穿孔的风险，此操作仅应由经验丰富的内镜医师完成。 异物取出最好使用异物钳、多柄抓钳、网篮和圈套器等工具，最好在食管中放置一根导管或 气管插管，以防止误吸并保护气道 (2)。 尖锐的异物、圆盘或纽扣电池以及任何引起严重梗阻症状的异物，都需要行急诊内镜取出。 建议对食管食物嵌塞患者进行结构和功能异常评估的随访护理。 由于包装破裂和药物过量的风险，内窥镜干预是禁忌的，但在某些情况下，可考虑在多学科环境中进行内窥镜切除，并在手术台进行手术，并在包装破裂时做好干预准备。