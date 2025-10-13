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孕晚期阴道流血的一些病因

孕晚期阴道流血的一些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

分娩

排出带少量血的黏液栓，非活跃性出血

规律的宫缩痛，伴宫颈扩张和容受

产妇生命体征和一系列盆腔检查

胎心监测

胎盘早剥

深色、凝块或鲜红色的血，可能大量出血；部分妇女分娩前轻微出血或无出血（隐蔽性早剥）

疼痛，子宫压痛，宫缩时子宫常会变得紧张/硬

有时孕妇低血压

胎儿窘迫的表现（例如胎心慢或者延长减速，反复晚期减速，正弦波）

产妇生命体征和盆腔检查

胎心监测

全血细胞计数、凝血测试

行超声检查，尽管敏感性不高

前置胎盘

突然发生的无痛性阴道流血，血色鲜红，子宫压痛不明显或无压痛

通常，在妊娠较早期的常规超声筛查中发现低置胎盘

注意：不应进行指诊宫颈检查。

无菌窥器检查

全血细胞计数

产科超声

前置血管

无痛性阴道流血，胎儿情况不稳定，但孕妇正常

常有临产症状

有时基于常规产科超声筛查中的发现而怀疑

无菌窥器检查

带彩色多普勒的阴道超声检查

子宫破裂

腹痛严重，压痛，子宫停止收缩，常伴子宫张力消失

轻到中度阴道流血

胎心慢或胎心消失

产妇心动过速

胎先露位置升高

通常，既往有剖腹产或其他子宫手术史

根据特征体征和症状进行临床怀疑

紧急剖腹产

*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。

*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。

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