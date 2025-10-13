孕晚期阴道流血的一些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
排出带少量血的黏液栓，非活跃性出血
规律的宫缩痛，伴宫颈扩张和容受
产妇生命体征和一系列盆腔检查
胎心监测
深色、凝块或鲜红色的血，可能大量出血；部分妇女分娩前轻微出血或无出血（隐蔽性早剥）
疼痛，子宫压痛，宫缩时子宫常会变得紧张/硬
有时孕妇低血压
胎儿窘迫的表现（例如胎心慢或者延长减速，反复晚期减速，正弦波）
产妇生命体征和盆腔检查
胎心监测
全血细胞计数、凝血测试
行超声检查，尽管敏感性不高
突然发生的无痛性阴道流血，血色鲜红，子宫压痛不明显或无压痛
通常，在妊娠较早期的常规超声筛查中发现低置胎盘
注意：不应进行指诊宫颈检查。
无菌窥器检查
全血细胞计数
产科超声
无痛性阴道流血，胎儿情况不稳定，但孕妇正常
常有临产症状
有时基于常规产科超声筛查中的发现而怀疑
无菌窥器检查
带彩色多普勒的阴道超声检查
腹痛严重，压痛，子宫停止收缩，常伴子宫张力消失
轻到中度阴道流血
胎心慢或胎心消失
产妇心动过速
胎先露位置升高
通常，既往有剖腹产或其他子宫手术史
根据特征体征和症状进行临床怀疑
紧急剖腹产
*对所有孕妇相关症状的评估应包括对产妇生命体征的评估、身体检查以及通过胎儿心率监测或超声检查对胎儿状态的评估。