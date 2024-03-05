分娩由一系列有规律、非自主的、或由药物引起的子宫收缩组成，伴随宫颈管消失（宫颈变薄、变短）和宫口扩张。1996 年，世界卫生组织 (WHO) 对正常分娩的定义如下（1)：

分娩是自发的，分娩开始时风险很低，在整个分娩过程中都是如此。

婴儿在妊娠37~42周时从顶点位置自然出生。

出生后，母婴状况良好 。

分娩的动因还不清楚，但检查时手指的操作和机械性牵拉宫颈可以增加子宫的收缩活动，最有可能是刺激了神经垂体释放催产素。

对于无并发症的足月妊娠，分娩通常在预产期的两周内（提前或推迟）开始。在第一次分娩中，平均分娩时间是12到18小时；随后的分娩通常较短，平均为6到8小时。

管理 产程延迟或停滞 需要采取额外措施（例如， 引产或催产、 产钳或真空吸引器分娩、 剖腹产）。

（参见 产后并发症简介。）

参考文献 1.Care in normal birth: A practical guide.Technical Working Group, World Health Organization. Birth 24(2):121-123, 1997.

分娩方式的选择 分娩的环境各不相同。患者可以选择在医院、分娩中心或家中分娩。住院分娩的优势在于，如果在分娩过程中发生意外的产妇和胎儿并发症（例如， 胎盘早剥， 肩难产，需要紧急情况 剖腹产胎儿或新生儿窘迫或异常）或产后（例如， 产后出血）。 对于许多女性来说，分娩期间有伴侣或其他支持人员（例如，助产师或围产期支持专家）的陪伴是有帮助的，应该受到鼓励。精神支持和鼓励可能会减轻焦虑。分娩教育课程可以让父母为分娩做好准备，包括提供有关正常分娩、监测设备和潜在并发症的信息。

先兆临产 分娩通常始于不同强度的不规则子宫收缩，并且宫颈开始变软和扩张。随着分娩的进程，子宫收缩在持续时间、强度和频率上也逐步增加。有时绒毛膜羊膜会在宫缩开始前破裂。 见红（宫颈流出少量血液和粘液）可能是分娩即将开始的早期迹象。然而，性交也有可能出现见血的情况。见红 为临产前的常见产兆，最早可先于临产前72小时发生。应评估妊娠期间的任何阴道出血，以排除并发症。见红时，血量非常少，通常有粘液，这通常与异常 妊娠晚期阴道流血。 通常情况下，如果孕妇认为她们的胎膜已破裂，或者她们出现持续至少 30 秒且在 1 小时内每隔约 6 分钟或更短时间有规律地发生宫缩，则建议她们致电医疗团队或去医院。对患者进行评估，如果不确定分娩是否已经开始，则观察一段时间，如果分娩尚未开始，则送回家。 症状 不是 与正常分娩相关的症状，如持续性（而非间歇性）腹部或背部疼痛、阴道大量出血或血流动力学不稳定，表明 胎盘早剥 （胎盘早剥）需要立即评估和管理。前置胎盘 通常可以通过妊娠中期的常规产前超声检查来排除。然而，如果胎盘位置不明或最近一次超声检查时胎盘位置较低，则禁忌进行阴道指检，应尽快进行超声检查。

进入劳动单位 当孕妇被送入产房时，需要测量生命体征。抽血化验全血细胞计数（CBC）、血型鉴定和抗体筛查。如果产前检查时没有进行常规实验室检查，则应该进行。这些测试包括筛查艾滋病毒、乙型肝炎和梅毒；检测风疹和水痘免疫力；以及 B 组链球菌感染。 记录胎儿心音的存在和速率。进行体格检查。腹部检查时，医师以Leopold手法（见图Leopold手法）估计胎儿的大小、胎方位、和胎先露。如果 胎位或胎位 如果不确定，可以进行超声检查。 如果产程活跃，孕妇不应进食或者少进食以防分娩时呕吐吸入或分娩紧急情况需要全身麻醉。一些医疗机构允许低风险患者饮用清澈液体。 不推荐剃除外阴的阴毛; 剃除阴毛会增加伤口感染的风险。 可以用大号的静脉留置针穿刺手或前臂静脉滴注乳酸林格液。 在6~10小时的正常分娩过程中，应给予500~1000mL这种溶液。 输液可防止分娩时脱水和随后的血液浓缩，并保持足够的循环血容量。静脉留置针还可以保证需要时随时给药或者输血。若打算硬膜外或脊柱麻醉的，预先补液也非常有意义。 Leopold手法 如果初步检查、胎儿监测和实验室检查后担心出现并发症，则需要进行额外的检查或监测。 如果早产（< 37 周）且患者出现子宫收缩或漏液时，需要进行以下评估： 早产 或早产 胎膜早破 并进行相应管理。

宫颈检查 如果患者出现规律且疼痛的宫缩，则需要进行宫颈检查以评估宫颈扩张情况。 对于患有 前置胎盘由于宫颈检查可能导致严重出血，因此不宜进行。如果在产前护理期间尚未确定胎盘位置，则应在盆腔检查之前进行超声检查。 宫颈扩张 的直径以厘米为单位记录为一个圆形的直径；10厘米被认为完全扩张。 容受情况以百分比例估计，从0到100％。宫颈容受不仅是宫颈变薄而且缩短，因此也可以cm为单位记录，正常未容受的宫颈平均长度为3.5到4.0cm作为衡量标准。 胎头位置指高于或者低于产妇坐骨棘水平的距离以cm表示。坐骨棘水平相当于0 。坐骨棘以下的水平记录为（+）；骨盆中坐骨棘以上部位的较高水平记录为（−）。水平以厘米为增量记录。 同时记录胎产式、胎方位、和先露。 胎产 式描述的是胎儿和母亲身体纵轴的相对位置关系（纵位，倾斜位，横位）

胎方 位描述的是胎儿先露部分和母亲骨盆的关系（例如，头位枕左前，臀位骶右后）。

胎先露描述的是宫口处的胎儿部分（例如臀、头顶、肩）。 胎位、胎位或胎位异常 可能与分娩期并发症有关。