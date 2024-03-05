分娩由一系列有规律、非自主的、或由药物引起的子宫收缩组成，伴随宫颈管消失（宫颈变薄、变短）和宫口扩张。1996 年，世界卫生组织 (WHO) 对正常分娩的定义如下（1)：
分娩是自发的，分娩开始时风险很低，在整个分娩过程中都是如此。
婴儿在妊娠37~42周时从顶点位置自然出生。
出生后，母婴状况良好 。
分娩的动因还不清楚，但检查时手指的操作和机械性牵拉宫颈可以增加子宫的收缩活动，最有可能是刺激了神经垂体释放催产素。
对于无并发症的足月妊娠，分娩通常在预产期的两周内（提前或推迟）开始。在第一次分娩中，平均分娩时间是12到18小时；随后的分娩通常较短，平均为6到8小时。
管理 产程延迟或停滞 需要采取额外措施（例如， 引产或催产、 产钳或真空吸引器分娩、 剖腹产）。
（参见 产后并发症简介。）
参考文献
1.Care in normal birth: A practical guide.Technical Working Group, World Health Organization. Birth 24(2):121-123, 1997.
分娩方式的选择
先兆临产
分娩通常始于不同强度的不规则子宫收缩，并且宫颈开始变软和扩张。随着分娩的进程，子宫收缩在持续时间、强度和频率上也逐步增加。有时绒毛膜羊膜会在宫缩开始前破裂。
见红（宫颈流出少量血液和粘液）可能是分娩即将开始的早期迹象。然而，性交也有可能出现见血的情况。见红 为临产前的常见产兆，最早可先于临产前72小时发生。应评估妊娠期间的任何阴道出血，以排除并发症。见红时，血量非常少，通常有粘液，这通常与异常 妊娠晚期阴道流血。
通常情况下，如果孕妇认为她们的胎膜已破裂，或者她们出现持续至少 30 秒且在 1 小时内每隔约 6 分钟或更短时间有规律地发生宫缩，则建议她们致电医疗团队或去医院。对患者进行评估，如果不确定分娩是否已经开始，则观察一段时间，如果分娩尚未开始，则送回家。
症状 不是 与正常分娩相关的症状，如持续性（而非间歇性）腹部或背部疼痛、阴道大量出血或血流动力学不稳定，表明 胎盘早剥 （胎盘早剥）需要立即评估和管理。前置胎盘 通常可以通过妊娠中期的常规产前超声检查来排除。然而，如果胎盘位置不明或最近一次超声检查时胎盘位置较低，则禁忌进行阴道指检，应尽快进行超声检查。
进入劳动单位
当孕妇被送入产房时，需要测量生命体征。抽血化验全血细胞计数（CBC）、血型鉴定和抗体筛查。如果产前检查时没有进行常规实验室检查，则应该进行。这些测试包括筛查艾滋病毒、乙型肝炎和梅毒；检测风疹和水痘免疫力；以及 B 组链球菌感染。
记录胎儿心音的存在和速率。进行体格检查。腹部检查时，医师以Leopold手法（见图Leopold手法）估计胎儿的大小、胎方位、和胎先露。如果 胎位或胎位 如果不确定，可以进行超声检查。
如果产程活跃，孕妇不应进食或者少进食以防分娩时呕吐吸入或分娩紧急情况需要全身麻醉。一些医疗机构允许低风险患者饮用清澈液体。
不推荐剃除外阴的阴毛; 剃除阴毛会增加伤口感染的风险。
可以用大号的静脉留置针穿刺手或前臂静脉滴注乳酸林格液。 在6~10小时的正常分娩过程中，应给予500~1000mL这种溶液。 输液可防止分娩时脱水和随后的血液浓缩，并保持足够的循环血容量。静脉留置针还可以保证需要时随时给药或者输血。若打算硬膜外或脊柱麻醉的，预先补液也非常有意义。
Leopold手法
(A)宫底触诊明确宫底位置是胎体哪一部分。(B)触摸孕妇腹部两侧分辨胎儿脊柱和四肢。(C)耻骨联合上区域触诊了解胎儿先露部分的位置，明确胎儿下降程度、是否入盆。(D)一只手在宫底加压，另一只手的示指和拇指触握胎儿先露部分确认先露及其能否入盆。
如果初步检查、胎儿监测和实验室检查后担心出现并发症，则需要进行额外的检查或监测。
宫颈检查
如果患者出现规律且疼痛的宫缩，则需要进行宫颈检查以评估宫颈扩张情况。
对于患有 前置胎盘由于宫颈检查可能导致严重出血，因此不宜进行。如果在产前护理期间尚未确定胎盘位置，则应在盆腔检查之前进行超声检查。
宫颈扩张 的直径以厘米为单位记录为一个圆形的直径；10厘米被认为完全扩张。
容受情况以百分比例估计，从0到100％。宫颈容受不仅是宫颈变薄而且缩短，因此也可以cm为单位记录，正常未容受的宫颈平均长度为3.5到4.0cm作为衡量标准。
胎头位置指高于或者低于产妇坐骨棘水平的距离以cm表示。坐骨棘水平相当于0 。坐骨棘以下的水平记录为（+）；骨盆中坐骨棘以上部位的较高水平记录为（−）。水平以厘米为增量记录。
同时记录胎产式、胎方位、和先露。
胎产式描述的是胎儿和母亲身体纵轴的相对位置关系（纵位，倾斜位，横位）
胎方位描述的是胎儿先露部分和母亲骨盆的关系（例如，头位枕左前，臀位骶右后）。
胎先露描述的是宫口处的胎儿部分（例如臀、头顶、肩）。
胎位、胎位或胎位异常 可能与分娩期并发症有关。
破膜
有时，胎膜（羊膜和绒毛膜囊）在临产前破裂，羊水经过宫颈和阴道流出。临产前的任何阶段发生胎膜破裂称为胎膜早破（PROM）。一些PROM的妇女自觉阴道一阵流水，接着不断有排液 (1)。
如果患者出现胎膜破裂的可能，但没有规律且疼痛的宫缩，则首先进行无菌窥器检查以确认胎膜破裂。为了降低感染风险，应推迟进行宫颈指检，直到分娩开始或有其他指征需要评估宫颈扩张（例如，计划引产）。
有时需要进一步确认以区分羊水与其他液体（如尿液、阴道分泌物、精液）。如果在盆腔检查中发现液体从宫颈漏出，并且积聚在阴道后部，则可以确诊胎膜破裂。如果出现胎儿胎粪（产生绿褐色变色），应注意，因为它可能是胎儿应激的标志。
如果没有看到汇集，则可能需要进行测试以确认。例如可以用石蕊试纸检测阴道排液的pH值，pH>6.5时试纸变为深蓝（羊水的pH：7.0到7.6）；阴道排液混合有血或精液或有一些感染存在时，可能发生假阳性。从阴道后穹隆或宫颈采集分泌物，置于玻片上，空气中自然干燥，显微镜下寻找羊齿状结晶。看到羊齿状结晶（羊水中棕榈叶状的氯化钠结晶）通常可以确认胎膜破裂。一些机构使用商业测试来评估胎膜破裂（2， 3）。
如果还是不能确认，超声检查如果有羊水过少（羊水缺乏）可以提示胎膜破裂。极少的情况下，行羊膜穿刺术注入染料，如果阴道内或者护垫上发现染料证明胎膜有破裂。
约80%~90％的足月（≥37周）胎膜早破和50％的未足月（＜37周）胎膜早破的孕妇在24小时内自然分娩；>90%的PROM孕妇在2周内分娩。如果足月后胎膜破裂，数小时后仍然没有临产，引产可以减少母胎感染的风险。当发生胎膜早破（<37周）时，胎膜破裂和分娩开始之间的延迟会随着孕周的减少而增加。
胎膜破裂参考文献
1.Prelabor Rupture of Membranes: ACOG Practice Bulletin, Number 217. Obstet Gynecol 135(3):e80-e97, 2020.doi:10.1097/AOG.0000000000003700
2.Ramsauer B, Vidaeff AC, Hösli I, et al: The diagnosis of rupture of fetal membranes (ROM): a meta-analysis. J Perinat Med.2013;41(3):233-240.doi:10.1515/jpm-2012-0247
3.Thomasino T, Levi C, Draper M, Neubert AG.Diagnosing rupture of membranes using combination monoclonal/polyclonal immunologic protein detection. J Reprod Med.2013;58(5-6):187-194.
产程分期
产程分为三个阶段。
第一阶段
第一产程－从临产到宫口开全（大约10cm）－分为2期，潜伏期和活跃期。
这 潜伏期 是从分娩开始到活跃期开始的间隔（1）。不规则收缩变得有规律且更加剧烈，不适感轻度至中度，宫颈逐渐变软并开始扩张至4至6厘米。潜伏期很难准确定义且持续时间有所不同。对于未产妇来说，平均时间为 7.3 至 8.6 小时（第 95 百分位数为 17 至 21 小时）（2）。对于经产妇来说，平均值为 4.1 至 5.3 小时（第 95 百分位数为 12 至 14 小时）。
没有标准定义 延长潜伏期。常用的标准是 > 未产妇 20 小时或 > 对于经产妇女，持续时间为 14 小时，尽管一些研究报告的持续时间更短或更长（3）。
这 活跃期 其定义为宫颈扩张加速。规律的收缩持续到宫颈完全扩张为止。
主动期牵引 当宫颈扩张至 6 厘米后，对于未产妇，宫颈扩张速度小于 1.2 厘米/小时；对于经产妇，宫颈扩张速度小于 1.5 厘米/小时，即可诊断为宫颈癌（4）。活跃期停滞 通常定义为宫颈扩张在 2 至 4 小时内没有变化。
在潜伏期根据需要进行盆腔检查，在活跃期通常每 2 至 3 小时进行一次盆腔检查，以评估分娩进展。
站立和步行可使第一产程缩短1小时以上，并降低剖宫产率（5)。
如果胎膜还没有自发破裂，有些临床医生于活跃期常规行羊膜穿刺术（人工破膜）。破膜后产程可能进展更快，也可以较早发现羊水粪染。在此阶段，可能出于特定指征而需要进行羊膜穿刺术，例如为了便于进行胎儿内部监测以确认胎儿状态。对于感染了HIV或乙型、丙型肝炎的妇女，应避免进行羊膜穿刺术，以避免胎儿暴露于这些感染的风险。
在第一产程中，应频繁监测产妇心率和血压，并通过电子监护连续或间断听诊检查胎心率，通常使用便携式多普勒超声设备(见胎儿监护)。当先露部分降至骨盆时孕妇开始有向下屏气的紧迫感。然而，在宫颈完全扩张之前，应鼓励她们不要用力，以免撕裂或导致宫颈肿胀。
第二阶段
第二产程是指宫口开全到胎儿娩出的时间。未产妇分娩平均持续时间为 36 至 57 分钟（95 百分位数为 122 至 197 分钟），经产妇分娩平均持续时间为 17 至 19 分钟（95 百分位数为 57 至 81 分钟）（2）。若要自然分娩，孕妇必须配合宫缩，用力向下排便样屏气。第二产程中，孕妇应得到持续的护理，和胎心连续监护或每次宫缩后听取胎心。子宫收缩情况可以通过触诊或者电子监护了解。
在第二产程，使用润滑剂和温压按摩会阴可软化并拉伸会阴，从而减少三度和四度会阴撕裂的发生率（2)。 这些技术已被助产士和接生员广泛使用。
在第二产程中，非硬膜外麻醉分娩时，产妇体位不影响产程、分娩方式以及母婴结局(7)。而且，推挤技术（自发，定向，延迟和即时）不会影响分娩方式或产妇和新生儿的结局。
第二产程停滞通常定义为初产妇用力至少 3 小时或经产妇用力至少 2 小时（8）。硬膜外麻醉的使用会延迟推挤，可能会使第二阶段延长一个小时（9)。由于胎位不正（如枕后），用力时间也可能更长。
第三阶段
第三产程开始于胎儿娩出后，结束于胎盘娩出。这个阶段通常只持续几分钟，但也可能持续30分钟。
分娩阶段参考文献
1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Obstetrics Data Definitions
2.Kilpatrick SJ, Garrison E, Fairbrother E: Normal labor and delivery.In: Landon MB, Galan HL, Jauniaux E, et al, eds.Gabbe's Obstetrics: Normal and Problem Pregnancies.8th ed.Elsevier; 2021.eBook ISBN: 9780323613408
3.Tilden EL, Phillippi JC, Ahlberg M, et al: Describing latent phase duration and associated characteristics among 1281 low-risk women in spontaneous labor. Birth 46(4):592-601, 2019.doi:10.1111/birt.12428
4.Friedman EA, Cohen WR.The active phase of labor. Am J Obstet Gynecol.2023;228(5S):S1037-S1049.doi:10.1016/j.ajog.2021.12.269
5.Lawrence A, Lewis L, Hofmeyr GJ, Styles C: Maternal positions and mobility during first stage labour.Cochrane Database Syst Rev (8):CD003934, 2013.doi: 10.1002/14651858.CD003934.pub3
6.Aasheim V, et al: Perineal techniques during the second stage of labour for reducing perineal trauma.Cochrane Database Syst Rev 6:CD006672, 2017.doi: 10.1002/14651858.CD006672.pub3
7.Gupta JK, Sood A, Hofmeyr GJ, et al: Position in the second stage of labour for women without epidural anaesthesia.Cochrane Database Syst Rev 5:CD002006, 2017.doi: 10.1002/14651858.CD002006.pub4
8.Obstetric care consensus no. 1: safe prevention of the primary cesarean delivery. Obstet Gynecol.123(3):693-711, 2014.doi:10.1097/01.AOG.0000444441.04111.1d
9.Lemos A, Amorim MM, Dornelas de Andrade A, et al: Pushing/bearing down methods for the second stage of labour.Cochrane Database Syst Rev 3:CD009124, 2017.doi: 10.1002/14651858.CD009124.pub3