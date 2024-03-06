胎盘早剥（胎盘剥离）是指胎盘从子宫中过早分离，通常在妊娠20周后。为产科急症。表现可能包括子宫疼痛、压痛和阴道出血，可能伴有失血性休克和弥漫性血管内凝血。胎盘早剥出血的来源是母体。诊断依赖临床表现，有时超声可协助诊断。治疗方法是对产妇或胎儿不稳定或近期妊娠及时分娩。
胎盘早剥和其他产科异常会增加妇女、胎儿或新生儿的发病率或死亡率。
胎盘早剥发生率在所有妊娠中为0.4%～1.5%；发病率在妊娠24至26周达到峰值。
胎盘早剥可能涉及任何程度的胎盘分离，从几毫米到完全脱离。剥离可为急性或慢性。胎盘剥离造成血液流入胎盘后蜕膜基底层（胎盘后出血）。多数情况下，病因不明。
危险因素
并发症
胎盘早剥的症状和体征
胎盘早剥症状和体征的严重程度取决于分离和失血的程度。
急性胎盘早剥可能导致子宫出血。血液也可能积于胎盘后（隐性出血）。随着剥离持续进展，子宫部位可能出现疼痛、压痛和拒按。如果胎盘早剥完全或部分被掩盖，子宫疼痛和压痛可能与出血量不成比例。
可能发生失血性休克，也可能出现弥散性血管内凝血（DIC）征象。
慢性胎盘早剥可能造成持续或间歇性深棕色点滴出血。
在某些情况下，胎盘早剥不会引起任何症状或体征。
胎盘早剥的诊断
胎心监测
有时进行凝血检查
有时超声检查结果
中、晚期妊娠出现以下任何一种情况提示该诊断：
阴道出血
子宫疼痛和压痛
胎儿窘迫或死亡
失血性休克
DIC
有腹部外伤的妇女也应考虑胎盘早剥。如果出血发生在妊娠中期或晚期，在进行阴道检查前必须排除有相似症状的前置胎盘；如果有前置胎盘，阴道检查可能会增加出血量。
胎盘早剥的评估可包括以下内容：
胎心监测
CBC（全血细胞计数）
血型，包括Rh分型
PT/PTT（凝血酶原时间/部分凝血活酶时间）
血清纤维蛋白原和纤维蛋白裂解产物（最敏感的指标）
盆腔超声检查
如果患者为Rh阴性血型，则进行Kleihauer-Betke检查——计算需要的Rh0（D）免疫球蛋白
胎盘早剥出血的来源是母体。然而，胎盘与子宫壁的部分或完全分离会影响胎儿的氧气交换。胎儿心率监测可以检测到不安全的模式或胎儿死亡。
凝血检查或胎心监测的异常结果支持诊断。
腹部B超怀疑有前置胎盘时，必须进行阴道超声检查以明确诊断。超声检查可以显示一些胎盘早剥的情况。然而，任何一种类型的超声检查结果在胎盘早剥中都可能是正常的。
经验与提示
胎盘早剥的治疗
必要时及时终止妊娠和积极的血液动力学支持措施（例如，足月妊娠，或母亲或可能的胎儿情况不稳定）
如果还未临近足月且母胎稳定，可住院观察
如果存在胎盘早剥加上以下任何一项，通常提示进行及时剖腹产 ：
母体血流动力学不稳定
提示胎儿危险的胎心率
足月妊娠（≥ 37 周）；如果母亲或胎儿有严重发病或死亡的风险，可能需要早产
一旦确认必须分娩，若符合以下情况，可尝试阴道分娩：
母亲血流动力学稳定。
胎心率正常。
阴道分娩不是禁忌（例如，前置胎盘或前置血管）。
可以谨慎的诱导或加速产程（例如，使用催产素和/或人工破膜术）。应做好应对产后出血的准备工作。
如果存在以下所有情况，建议住院观察：
出血不危及母儿生命。
胎心率正常。
妊娠未足月（<37周）。
该处理可保证母胎得到严密监测，必要时，可及时进行处理。应建议女性避免性交。
如果孕龄<34周应考虑给予皮质类固醇激素（以促进胎肺成熟）。如果出现下列所有情况，也可给予皮质激素：
近足月的晚期妊娠（34~36周）。
母亲在这次怀孕期间没有接受过皮质类固醇，也没有禁忌症。
近足月的早产分娩风险较高（1)。
如果出血得到缓解，母胎情况稳定，允许走动或出院。如果出血持续或情况恶化，应立即进行剖宫产。
胎盘早搏的并发症（如休克、DIC）需通过输血或血制品治疗。
治疗参考文献
1.Gyamfi-Bannerman C, Thom EA, Blackwell SC, et al: Antenatal betamethasone for women at risk for late preterm delivery.N Engl J Med 374 (14):1311–1320, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1516783
关键点
胎盘早剥是指胎盘与子宫过早分离，可能是一种产科紧急情况。
其典型表现为子宫出血和子宫疼痛或压痛；出血量和敏锐度不同，如果是隐性剥离，可能没有出血。
根据特征性症状和体征进行诊断。
超声波检查可以显示某些情况下的胎盘早剥；异常凝血检查或胎儿心率监测的结果支持诊断。
如果产妇或胎儿的稳定性受到威胁，或者妊娠期已到，应立即进行剖宫产。
对于足月妊娠、母胎情况稳定的，可考虑经阴道分娩。