胎盘早剥（胎盘剥离）是指胎盘从子宫中过早分离，通常在妊娠20周后。为产科急症。表现可能包括子宫疼痛、压痛和阴道出血，可能伴有失血性休克和弥漫性血管内凝血。胎盘早剥出血的来源是母体。诊断依赖临床表现，有时超声可协助诊断。治疗方法是对产妇或胎儿不稳定或近期妊娠及时分娩。

胎盘早剥和其他产科异常会增加妇女、胎儿或新生儿的发病率或死亡率。

胎盘早剥发生率在所有妊娠中为0.4%～1.5%；发病率在妊娠24至26周达到峰值。

胎盘早剥可能涉及任何程度的胎盘分离，从几毫米到完全脱离。剥离可为急性或慢性。胎盘剥离造成血液流入胎盘后蜕膜基底层（胎盘后出血）。多数情况下，病因不明。

危险因素 胎盘早剥的危险因素包括： 孕妇高龄

高血压（妊娠期高血压或慢性高血压）

胎盘缺血（缺血性胎盘疾病）表现为宫内生长受限

羊膜腔内感染（绒毛膜羊膜炎）

脉管炎

其他血管疾病

既往胎盘早剥

腹部创伤

孕妇获得性血栓性疾病

吸烟

胎膜早破，尤其是那些有羊水过多

吸食可卡因（风险高达10%）

并发症 胎盘早剥的并发症包括： 母体失血可能导致血流动力学不稳定，可伴有休克，和/或弥漫性血管内凝血（DIC）

胎儿损害（例如胎儿宫内窘迫，死亡），或者如果胎盘早剥是慢性的，胎儿生长受限或羊水过少

有时发生胎母输血和同种异源免疫（如Rh致敏）

胎盘早剥的症状和体征 胎盘早剥症状和体征的严重程度取决于分离和失血的程度。 急性胎盘早剥可能导致子宫出血。血液也可能积于胎盘后（隐性出血）。随着剥离持续进展，子宫部位可能出现疼痛、压痛和拒按。如果胎盘早剥完全或部分被掩盖，子宫疼痛和压痛可能与出血量不成比例。 可能发生失血性休克，也可能出现弥散性血管内凝血（DIC）征象。 慢性胎盘早剥可能造成持续或间歇性深棕色点滴出血。 在某些情况下，胎盘早剥不会引起任何症状或体征。

胎盘早剥的诊断 胎心监测

有时进行凝血检查

有时超声检查结果 中、晚期妊娠出现以下任何一种情况提示该诊断： 阴道出血

子宫疼痛和压痛

胎儿窘迫或死亡

失血性休克

DIC 有腹部外伤的妇女也应考虑胎盘早剥。如果出血发生在妊娠中期或晚期，在进行阴道检查前必须排除有相似症状的前置胎盘；如果有前置胎盘，阴道检查可能会增加出血量。 胎盘早剥的评估可包括以下内容： 胎心监测

CBC（全血细胞计数）

血型，包括Rh分型

PT/PTT（凝血酶原时间/部分凝血活酶时间）

血清纤维蛋白原和纤维蛋白裂解产物（最敏感的指标）

盆腔超声检查

如果患者为Rh阴性血型，则进行Kleihauer-Betke检查——计算需要的Rh0（D）免疫球蛋白 胎盘早剥出血的来源是母体。然而，胎盘与子宫壁的部分或完全分离会影响胎儿的氧气交换。胎儿心率监测可以检测到不安全的模式或胎儿死亡。 凝血检查或胎心监测的异常结果支持诊断。 腹部B超怀疑有前置胎盘时，必须进行阴道超声检查以明确诊断。超声检查可以显示一些胎盘早剥的情况。然而，任何一种类型的超声检查结果在胎盘早剥中都可能是正常的。 经验与提示

胎盘早剥的治疗 必要时及时终止妊娠和积极的血液动力学支持措施（例如，足月妊娠，或母亲或可能的胎儿情况不稳定）

如果还未临近足月且母胎稳定，可住院观察 如果存在胎盘早剥加上以下任何一项，通常提示进行及时剖腹产 ： 母体血流动力学不稳定

提示胎儿危险的胎心率

足月妊娠（≥ 37 周）；如果母亲或胎儿有严重发病或死亡的风险，可能需要早产 一旦确认必须分娩，若符合以下情况，可尝试阴道分娩： 母亲血流动力学稳定。

胎心率正常。

阴道分娩不是禁忌（例如，前置胎盘或前置血管）。 可以谨慎的诱导或加速产程（例如，使用催产素和/或人工破膜术）。应做好应对产后出血的准备工作。 如果存在以下所有情况，建议住院观察： 出血不危及母儿生命。

胎心率正常。

妊娠未足月（<37周）。 该处理可保证母胎得到严密监测，必要时，可及时进行处理。应建议女性避免性交。 如果孕龄<34周应考虑给予皮质类固醇激素（以促进胎肺成熟）。如果出现下列所有情况，也可给予皮质激素： 近足月的晚期妊娠（34~36周）。

母亲在这次怀孕期间没有接受过皮质类固醇，也没有禁忌症。

近足月的早产分娩风险较高（1)。 如果出血得到缓解，母胎情况稳定，允许走动或出院。如果出血持续或情况恶化，应立即进行剖宫产。 胎盘早搏的并发症（如休克、DIC）需通过输血或血制品治疗。 治疗参考文献 1.Gyamfi-Bannerman C, Thom EA, Blackwell SC, et al: Antenatal betamethasone for women at risk for late preterm delivery.N Engl J Med 374 (14):1311–1320, 2016.doi: 10.1056/NEJMoa1516783