孕晚期最常见的阴道流血原因

临产见红

见红是分娩的前兆，量少并混有黏液，是由于临产时宫颈扩张和容受时小血管撕裂所致。

更严重但不常见的原因（见表 怀孕后期出血的一些原因）包括

胎盘早剥是指胎儿娩出前正常部位的胎盘从子宫壁剥离。发生机制尚不清楚，可能是子宫胎盘血管慢性功能不全发展到晚期的结果。 一些病例中孕妇有外伤史（例如受到攻击、机动车碰撞）。由于一些或大部分出血可能隐藏于胎盘和子宫壁之间，外出血（阴道出血）量并不能完全反映失血程度或胎盘分离。胎盘早剥是孕晚期阴道流血中最常见的致命原因，约占30%。它可能发生在孕期的任何时间，孕晚期最多见。

前置胎盘是指胎盘异常种植，覆盖或接近宫颈内口。前置胎盘的危险因素很多。出血可能自然发生，或者因为指检、临产而引起。前置胎盘出血占孕晚期出血的20%，也是孕晚期阴道流血最常见的原因。

前置血管，连接脐带和胎盘的胎儿血管覆盖宫颈内口，位于胎儿先露的前方。前置血管通常是由于脐带血管越过部分绒毛膜，而不是直接进入胎盘（帆状附着）。临产的机械力可能破坏这些小血管，造成破裂。因为胎儿血容量相对小，前置血管即使出血量很少，对胎儿来说也是灾难性的失血，可以引起胎儿死亡。

子宫破裂可能发生在分娩时，几乎都发生于有子宫瘢痕的孕妇（例如，剖宫产、子宫手术、或子宫感染）-或受严重的腹部外伤。

出血也可由非产科疾病引起。