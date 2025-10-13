引起消化不良的部分病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
慢性、隐约不适
至晚期出现吞咽困难（见于食管癌），或早饱感（见于胃癌）
体重下降
胃镜检查
腹部CT
排便习惯改变（如腹泻、脂肪泻、腹胀）
不明原因的缺铁性贫血
血清学检测
小肠活检
有些患者表现为胀气或消化不良，而非胸痛
不适与劳累相关
心脏病高危因素
心电图
血清心肌标志物
有时需做压力测试
胃排空延迟（由糖尿病、病毒感染或药物所致）
恶心、腹胀及饱胀感
核素闪烁扫描测定胃排空时间
药物（例如双磷酸盐、 红霉素 和其他大环内酯类抗生素、雌激素、铁、非甾体抗炎药、阿片类药物、钾）
有明确的应用史
症状与药物服用相符
病史和体格检查
反流症状对抑酸治疗无效
上消化道内镜活检
胸骨后疼痛，伴或不伴液体及固体食物吞咽困难
钡餐
食管测压
烧心
有时胃酸或胃内容物反流至口腔
仰卧位诱发反流
抗酸剂可缓解症状
病史和体格检查
有时行内镜检查
有时进行食管pH值监测
进食或服用抗酸剂可缓解烧灼感或疼痛
危险因素：非甾体抗炎药的使用、吸烟、饮酒、 Helicobacter pylori（幽门螺杆菌）感染
上消化道内镜检查并进行H. pylori（幽门螺杆菌）测试
尝试避免使用 NSAID
NSAID=非甾体抗炎药。