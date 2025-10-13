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孕早期恶心呕吐的原因

孕早期恶心呕吐的原因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

产科

妊娠期恶心呕吐

全天不同时间出现轻度间歇性恶心和/或呕吐，主要发生在妊娠早期

生命体征正常，体格检查正常

病史和体格检查

妊娠剧吐

频繁、持续的恶心呕吐，不能保证充分地摄入水分、食物，或两者都有

通常，有脱水迹象（例如心动过速、口干、口渴）、酮尿和体重减轻>孕前体重的5%

尿酮，血电解质、镁、血尿素氮、肌酐、肝酶

如果情况非常严重或持续，进行葡萄胎评估

妊娠滋养细胞疾病 （葡萄胎）

子宫大于孕周，没有胎心和胎动

有时，血压升高、阴道流血

如果更严重，全身水肿，子宫颈出现葡萄状组织

血压测量、定量血清 hCG、甲状腺检查、肌酐、肝脏检查、胸部X线检查、盆腔超声检查、负压吸引刮宫术

非产科

胃肠炎

急性，非慢性呕吐；通常伴有腹泻

正常（良性）腹部（柔软，不触痛，通常不膨胀）

体格检查

有时，粪便测试

肠梗阻

急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术（导致粘连）、腹腔内恶性肿瘤或有时检查时发现嵌顿疝的患者中

痉挛性疼痛，伴有便秘和腹胀，腹部鼓音

可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者

立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）

尿路感染或肾盂肾炎

尿频、尿急或排尿困难，伴有或不伴有侧腹疼痛和发热

尿常规和尿培养

如果出现全身感染的症状，则应进行全血细胞计数和血液培养检查

D&C = 扩张和刮除术；hCG=人绒毛膜促性腺激素。

D&C = 扩张和刮除术；hCG=人绒毛膜促性腺激素。

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