孕早期恶心呕吐的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
产科
妊娠期恶心呕吐
全天不同时间出现轻度间歇性恶心和/或呕吐，主要发生在妊娠早期
生命体征正常，体格检查正常
病史和体格检查
频繁、持续的恶心呕吐，不能保证充分地摄入水分、食物，或两者都有
通常，有脱水迹象（例如心动过速、口干、口渴）、酮尿和体重减轻>孕前体重的5%
尿酮，血电解质、镁、血尿素氮、肌酐、肝酶
如果情况非常严重或持续，进行葡萄胎评估
妊娠滋养细胞疾病 （葡萄胎）
子宫大于孕周，没有胎心和胎动
有时，血压升高、阴道流血
如果更严重，全身水肿，子宫颈出现葡萄状组织
血压测量、定量血清 hCG、甲状腺检查、肌酐、肝脏检查、胸部X线检查、盆腔超声检查、负压吸引刮宫术
非产科
急性，非慢性呕吐；通常伴有腹泻
正常（良性）腹部（柔软，不触痛，通常不膨胀）
体格检查
有时，粪便测试
急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术（导致粘连）、腹腔内恶性肿瘤或有时检查时发现嵌顿疝的患者中
痉挛性疼痛，伴有便秘和腹胀，腹部鼓音
可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者
立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）
尿路感染或肾盂肾炎
尿频、尿急或排尿困难，伴有或不伴有侧腹疼痛和发热
尿常规和尿培养
如果出现全身感染的症状，则应进行全血细胞计数和血液培养检查
D&C = 扩张和刮除术；hCG=人绒毛膜促性腺激素。