近80%的孕妇会有恶心呕吐。这些症状在孕早期最多见也最严重。怀孕期间的恶心和呕吐通常被称为“晨吐”，但恶心、呕吐或两者都可能发生在一天中的任何时候。症状可轻可重（妊娠剧吐）。
妊娠剧吐为妊娠引起的持续、严重呕吐，并可导致明显脱水、电解质紊乱、酮症酸中毒和体重减轻。
病理生理
孕早期发生恶心呕吐的病理生理学机制还不清楚，代谢、内分泌、胃肠道、精神因素可能都有参与。妊娠剧吐的孕妇雌激素水平较高提示雌激素发挥了一定的作用。
病因学
孕早期单纯恶心呕吐最常见的原因如下（见表妊娠早期恶心呕吐的一些原因）：
妊娠期恶心和呕吐（最常见）
妊娠剧吐
孕期维生素和铁剂的补充偶尔也会引起恶心。少见的还有葡萄胎引起的严重的顽固性呕吐。
呕吐也可因为很多非产科疾病引起。 很多急腹症可在孕期发生（例如阑尾炎、胆囊炎），并且有呕吐症状，但典型的主诉还是腹痛。同样，一些中枢神经系统（CNS）疾病（例如偏头痛、中枢神经系统出血、颅内压增高、脑膜炎）可能伴有呕吐，但典型的主诉还是头痛或神经症状。
孕早期恶心呕吐的原因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
产科疾病
妊娠期恶心呕吐
全天不同时间出现轻度间歇性恶心和/或呕吐，主要发生在妊娠早期
生命体征正常，体格检查正常
病史和体格检查
频繁、持续的恶心呕吐，不能保证充分地摄入水分、食物，或两者都有
通常，有脱水迹象（例如心动过速、口干、口渴）、酮尿和体重减轻>孕前体重的5%
尿酮，血电解质、镁、血尿素氮、肌酐、肝酶
如果情况非常严重或持续，进行葡萄胎评估
妊娠滋养细胞疾病 （葡萄胎）
子宫大于孕周，没有胎心和胎动
有时，血压升高、阴道流血
如果更严重，全身水肿，子宫颈出现葡萄状组织
血压测量、定量 hCG、甲状腺检查、肌酐、肝脏检查、胸部 X 光检查、盆腔超声检查、D & C
非产科
急性，非慢性呕吐；通常伴有腹泻
正常（良性）腹部（柔软，不触痛，通常不膨胀）
体格检查
有时，粪便测试
急性恶心和呕吐，通常发生在接受过腹部手术（导致粘连）、腹腔内恶性肿瘤或有时检查时发现嵌顿疝的患者中
痉挛性疼痛，伴有便秘和腹胀，腹部鼓音
可能由阑尾炎引起或发生于阑尾炎患者
立卧位腹部平片，超声检查，必要时行CT检查（若平片和超声检查不能明确）
尿路感染或肾盂肾炎
尿频、尿急或排尿困难，伴有或不伴有侧腹疼痛和发热
尿常规和尿培养
D & C = 扩张和刮除术； hCG = 人绒毛膜促性腺激素。
评估
评估的目的是排除可引起恶心呕吐的严重或致命病因。 妊娠期恶心和呕吐（无并发症的恶心和呕吐）和妊娠剧吐是排除性诊断。
病史
现病史应特别注明下列情况：
预计预产期（以及这是基于上次月经还是超声波检查）
当前妊娠期间产科并发症和既往检查或并发症的任何风险因素
呕吐的起病和持续情况
恶化和缓解因素
频率（间歇或持续）
呕吐物的性状（例如血性、水性、含胆汁）和量
重要的相关症状包括腹泻、便秘和腹痛。如有腹痛，则应了解腹痛的部位、放射性和严重程度。检查人员还应询问这些症状对患者及其家人产生了哪些社会影响（例如，她是否能够工作或照顾自己或孩子）。
系统回顾应寻找引起恶心呕吐的非产科疾病的相关症状，包括寒战或发热，尤其伴发胁腹痛或排尿症状（泌尿系统感染或肾盂肾炎），以及神经系统症状，如头痛、虚弱、聚焦障碍、精神错乱（偏头痛或中枢神经系统出血）。
既往史包括既往妊娠中有无早孕反应或妊娠剧吐。既往手术史应包括可能引起机械性肠梗阻的腹部手术史。
了解孕妇服用药物的功效（例如含铁复合物，激素治疗）和孕期使用的安全性。
体格检查
对妊娠期患者的评估应包括常规产前评估，以评估产妇和胎儿状况，包括
产妇生命体征评估
腹部检查子宫高度
有时，盆腔检查
胎儿心率听诊对胎儿状态的评估
有时进行盆腔超声检查（取决于症状和胎龄）
首先检查生命体征了解是否发热、心动过速及血压是否正常（过低或过高）。
全身状况评估了解有无中毒表现（例如嗜睡、意识模糊、躁动）。全面的体格检查，包括盆腔检查可以帮助发现引起恶心呕吐的严重或致命的疾病（见表妊娠患者体检发现相关呕吐）。
呕吐孕妇的相关体检发现
系统
表现
总体评估
嗜睡，躁动
神经系统
精神错乱，畏光，聚焦困难，眼球震颤
产科疾病
子宫明显大于孕周
无胎心音
宫颈口见葡萄样组织
胃肠道的
腹胀伴鼓音
肠鸣音缺失或亢进
局部压痛
腹膜体征（肌卫、僵硬、反跳痛）
泌尿生殖系统
侧腹压痛及叩击痛
HEENT
黏膜干燥，巩膜黄染
HEENT=头，眼，耳，鼻，和喉。
危险信号
要特别注意以下情况：
无胎动或胎心
脱水表现（例如，体位性低血压、心动过速）
神经系统检查异常
发热
血性或胆汁样呕吐物
腹痛
症状持续存在或者恶化
临床表现解析
辅助检查
有明显的呕吐、脱水表现的患者需要进行化验检查。怀疑妊娠剧吐的，检查尿酮体；呕吐特别严重、顽固的，应检查血电解质。
如果胎心音听不清楚或胎儿多普勒检测不到，应进行盆腔超声检查以评估胎儿状态并排除葡萄胎。
其他检查主要针对临床怀疑的非产科疾病（见表妊娠早期恶心呕吐的一些原因）。
治疗
一些患者通过频繁饮酒或进食（每天5或6次小餐）和/或只吃清淡的食物（如饼干、BRAT饮食[香蕉、米饭、苹果酱、干吐司]），妊娠引起的恶心和呕吐得到缓解。早上起床前吃东西可能会有所帮助。
如果有脱水现象（如由妊娠剧吐导致的），静滴生理盐水或者乳酸林格液1到2升，并且纠正电解质紊乱。
在初始液体复苏后，如果口服摄入量仍然有限，可在维持液中加入葡萄糖 IV。 在给予右旋糖之前，应静脉注射硫胺素 100 mg 以预防韦尼克脑病。
一些药物（见表建议用于妊娠早期恶心呕吐的药物）可以在孕早期缓解恶心、呕吐，并且未见对胎儿有不良反应的证据。
极少数情况下，尽管进行了治疗，体重仍会持续下降且症状持续存在。在这种情况下，可以考虑通过鼻胃管或鼻十二指肠管进行肠内营养。外周插入中心导管与妊娠期高感染率和血栓栓塞率有关，应避免使用（1, 2）。
孕早期恶心呕吐的建议用药
药物
剂量
维生素B6(吡哆醇)
每天 3 至 4 次口服 10～25 毫克
多西拉敏
睡前25mg口服
普鲁米近
12.5～25mg每6小时按需口服、肌注、或直肠用药
甲氧氯普胺
每 8 小时口服或肌肉注射 5-10 毫克
昂丹司琼
根据需要每 12 小时口服或静脉注射 4-8 毫克
维生素B6可单药治疗；若症状不缓解可加用其他药物。 缓释多西拉敏加吡哆醇可用于对初始治疗无反应的女性。
生姜（例如生姜胶囊250mg口服，每日三次或每日四次，生姜棒棒糖）、针灸、晕动带、催眠可能有用，也可将所服用的孕期维生素换成含有叶酸的儿童维生素咀嚼片。
治疗参考文献
1.Holmgren C, M Aagaard-Tillery KM, Silver RM, et al: Hyperemesis in pregnancy: An evaluation of treatment strategies with maternal and neonatal outcomes.Am J Obstet Gynecol 198 (1):56.e1–4, 2008.doi: 10.1016/j.ajog.2007.06.004
2.Cape AV, Mogensen KM, Robinson MK, Carusi DA: Peripherally inserted central catheter (PICC) complications during pregnancy.JPEN J Parenter Enteral Nutr 38 (5):595–601, 2014.doi: 10.1177/0148607113489994
关键点
怀孕期间的恶心和呕吐通常是自限性的，对饮食调整有反应。
妊娠剧吐较少见但很严重，可导致脱水、酮症和体重减轻。
考虑恶心和呕吐的非产科原因。