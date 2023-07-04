现病史应特别注明下列情况：

预计预产期（以及这是基于上次月经还是超声波检查）

当前妊娠期间产科并发症和既往检查或并发症的任何风险因素

呕吐的起病和持续情况

恶化和缓解因素

频率（间歇或持续）

呕吐物的性状（例如血性、水性、含胆汁）和量

重要的相关症状包括腹泻、便秘和腹痛。如有腹痛，则应了解腹痛的部位、放射性和严重程度。检查人员还应询问这些症状对患者及其家人产生了哪些社会影响（例如，她是否能够工作或照顾自己或孩子）。

系统回顾应寻找引起恶心呕吐的非产科疾病的相关症状，包括寒战或发热，尤其伴发胁腹痛或排尿症状（泌尿系统感染或肾盂肾炎），以及神经系统症状，如头痛、虚弱、聚焦障碍、精神错乱（偏头痛或中枢神经系统出血）。

既往史包括既往妊娠中有无早孕反应或妊娠剧吐。既往手术史应包括可能引起机械性肠梗阻的腹部手术史。

了解孕妇服用药物的功效（例如含铁复合物，激素治疗）和孕期使用的安全性。