妊娠呕吐是指妊娠期间严重的恶心和呕吐，导致脱水、体重减轻和酮症。诊断基于临床表现、尿酮体、血清电解质和肾功能测定。治疗为暂时禁食、静脉补液，必要时给予止吐治疗，并补充维生素和电解质。

(参见孕早期恶心呕吐。）

妊娠常造成恶心和呕吐；造成这一现象的原因可能为迅速升高的雌激素或beta人绒毛膜促性腺激素水平（beta-hCG）。呕吐通常从孕5周开始，在孕9周时达到高峰，孕16～18周时缓解。它通常被称为晨吐，但它可以发生在一天中的任何时候。怀孕期间出现正常恶心和呕吐的女性通常会继续增加体重，不会脱水。

妊娠呕吐是妊娠期间正常恶心和呕吐的一种极端形式。根据其造成的以下状况对其进行诊断：

体重减轻（>5%体重）

脱水

酮症

电解质紊乱（发生于多数患者）

随着脱水的进展，它会导致心动过速和低血压。

妊娠剧吐可造成轻度暂时性甲状腺功能亢进。持续至孕16～18周后的妊娠剧吐少见，但可能会严重损害肝脏，造成严重的小叶中心性坏死或广泛脂肪变性，也可能引起Wernicke脑病或食管破裂。

妊娠剧吐的诊断 有时连续测量体重

尿酮体

血清电解质和肾功能检查 临床医生根据症状（如呕吐发作、持续时间和频率、加重和缓解因素、呕吐的类型和量）疑诊妊娠剧吐。 连续的体重测量可以支持诊断。 如果怀疑妊娠剧吐，应测定尿酮体、促甲状腺素、血清电解质、血尿素氮（BUN）、肌酐、天冬氨酸转氨酶（AST）、丙氨酸转氨酶（ALT）、镁和磷。应进行产科超声检查排除葡萄胎，并检查多胎妊娠。 鉴别诊断 还应排除其他造成呕吐的疾病；包括胃肠炎、肝炎、阑尾炎、胆囊炎、其他胆道疾病、胃溃疡疾病、肠梗阻、非妊娠剧吐所致的甲状腺功能亢进（如Grave病导致的甲亢）、妊娠滋养细胞疾病、肾结石、肾盂肾炎、糖尿病痛症酸中毒、胃肌轻瘫、良性颅内高压和偏头痛。 典型的症状加上恶心和呕吐通常提示其他病因。 应根据实验室、临床或超声发现进行针对性检查从而诊断。

妊娠剧吐的治疗 暂时禁食，随后逐步恢复

按需补充液体、维生素B1、多种维生素和电解质

需要时给予止吐治疗

很少，全肠道外营养 首先要求患者禁食。初步治疗是静脉补液，开始是2L林格乳酸盐液静滴持续3小时，以维持尿量>100mL/h (1)。如果给予葡萄糖，应先静脉补充100mg维生素B1，以预防Wernicke脑病。应每天给予该剂量维生素B1，持续三天。 以后的液体需要量根据患者的反应决定，最多可至约1L/4小时，如此持续最多3天。 应治疗电解质缺乏，根据需要给予钾、镁、磷。 需注意不要过快纠正低钠血症，因可能造成渗透性脱髓鞘综合征。 首次液体和电解质置换后持续的呕吐可根据需要使用止吐药和其他药物进行治疗： 维生素B610～25mg口服，8小时1次或6小时1次

多西拉敏12.5mg口服，8小时1次或6小时1次（可与维生素B6同服）

异丙嗪12.5～25mg口服、肌注或直肠给药，每4～8小时1次

胃复安5～10mg静脉给药或口服，每6-8小时1次

昂丹司琼8 mg口服或每12小时IM一次（妊娠10周前使用，应考虑先天性缺陷的潜在风险）

每6小时口服、静脉注射或肌肉注射 5至10 mg普氯拉嗪，或根据需要每天2次直肠给药25 mg 在脱水和急性呕吐缓解后，给予少量口服补液。在静脉补液和止吐治疗后，如果患者无法耐受任何口服补液，需要住院或在家静脉补液治疗，延长禁食时间（有时需要几天或更长时间）。当患者能够耐受口服液体时，可以开始进食少量软食，随着耐受力增强，逐渐增加饮食。治疗开始时需要静脉给予维生素治疗，直到能够口服为止。 如果治疗无效，皮质激素治疗可以尝试；如甲泼尼龙16mg，8小时1次，口服或静脉给药，持续3天，在此后的2周时间内逐渐减量至最低有效剂量。皮质激素的使用应非常小心，并且使用时间<6周。不能在胎儿器官形成期间（受精后20～56天内）使用皮质激素；早孕期间使用这些药物与面裂关系不大。皮质激素治疗恶心的机制仍不清楚。 极端情况下可使用全胃肠外营养（TPN），一般不鼓励采取TPN。 尽管进行了治疗，但极少数情况下仍可能出现进行性体重减轻、黄疸或持续性心动过速。在这种情况下，如果可以的话，可以提出终止妊娠。 治疗参考文献 1.American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG): Committee on Practice Bulletins-Obstetrics.ACOG Practice Bulletin No. 189: Nausea And Vomiting Of Pregnancy. Obstet Gynecol.2018;131(1):e15-e30.doi:10.1097/AOG.0000000000002456