儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的一些病因
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法
会阴卫生状况差
瘙痒、外阴阴道红斑、阴道异味，有时有尿痛，无排液
盆腔检查
异物（通常是卫生纸或小物件）
阴道排液，通常有异味和阴道点滴出血
盆腔检查（可能需要在麻醉下进行检查）
伴有外阴红斑和肿胀的瘙痒和阴道排液，通常有尿痛。
明显的红斑和外阴水肿，伴有排液 。
显微镜下检查阴道分泌物，寻找酵母菌和菌丝并通过培养证实。
肛周瘙痒，夜间加重
检查外阴和肛门，寻找蛲虫。
性虐待*
外阴阴道痛、血性或有异味的阴道排液
通常主诉模糊、没有特异性（如，乏力、腹痛）或行为改变（如，发脾气）。
体格检查
超敏反应
外阴阴道红斑、水肿、瘙痒（通常比较重）、阴道排液
近期使用卫生喷雾和香水、沐浴水添加剂、用于念珠菌感染的局部治疗、织物柔顺剂、漂白剂或洗衣皂史
单独体检
特征性的生殖器与生殖器外皮肤病损
通常单独进行体格检查
有时需行活检
* 如果怀疑儿童遭受性虐待，可以根据National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol进行程序化的法医访谈。