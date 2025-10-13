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儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的一些病因

儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的一些病因

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法

会阴卫生状况差

瘙痒、外阴阴道红斑、阴道异味，有时有尿痛，无排液

盆腔检查

异物（通常是卫生纸或小物件）

阴道排液，通常有异味和阴道点滴出血

盆腔检查（可能需要在麻醉下进行检查）

感染（例如 链球菌葡萄球菌

伴有外阴红斑和肿胀的瘙痒和阴道排液，通常有尿痛。

明显的红斑和外阴水肿，伴有排液 。

显微镜下检查阴道分泌物，寻找酵母菌和菌丝并通过培养证实。

蛲虫感染

肛周瘙痒，夜间加重

检查外阴和肛门，寻找蛲虫。

性虐待*

外阴阴道痛、血性或有异味的阴道排液

通常主诉模糊、没有特异性（如，乏力、腹痛）或行为改变（如，发脾气）。

体格检查

检测性传播感染

超敏反应

外阴阴道红斑、水肿、瘙痒（通常比较重）、阴道排液

近期使用卫生喷雾和香水、沐浴水添加剂、用于念珠菌感染的局部治疗、织物柔顺剂、漂白剂或洗衣皂史

单独体检

皮肤疾病（如，银屑病硬化性苔藓扁平苔藓

特征性的生殖器与生殖器外皮肤病损

通常单独进行体格检查

有时需行活检

* 如果怀疑儿童遭受性虐待，可以根据National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol进行程序化的法医访谈。

* 如果怀疑儿童遭受性虐待，可以根据National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol进行程序化的法医访谈。

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