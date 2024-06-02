儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物

儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物最常见的原因是外部刺激物或感染（见表格 儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的一些病因）。

非特异性 外阴阴道炎 很常见，通常是由于胃肠道或呼吸道菌群感染引起的。 2～6岁的女孩的常见病因是会阴卫生状况差（如，排便后从后向前擦，排便后不洗手）。

外阴阴道念珠菌病在儿童中并不常见（除非近期接受抗生素治疗或免疫功能低下的患者），并且往往被过度诊断和治疗（1）。

沐浴露和肥皂中的化学物质可引起外阴炎症和瘙痒，通常会复发。

异物（例如，儿童玩具或阴道内的其他物品）可能导致非特异性阴道炎，常伴有少量血性分泌物。

罕见的是儿童阴道分泌物是由于性虐待造成的。如果怀疑有虐待行为，必须采取措施确保儿童的安全，并向国家当局报告。