儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物

儿童外阴阴道瘙痒（瘙痒症）和/或阴道分泌物是由于皮肤或粘膜的感染性或非感染性炎症引起的。症状还可能包括刺激和灼伤。
外阴阴道瘙痒或分泌物的病因、诊断和治疗因生殖阶段或状态而异：初潮前、育龄、妊娠或更年期。本文将讨论初潮前儿童的外阴阴道症状。（有关非妊娠育龄妇女和绝经后妇女症状的讨论，请参阅 外阴阴道瘙痒或阴道分泌物。)
儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的病因
儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物最常见的原因是外部刺激物或感染（见表格 儿童外阴阴道瘙痒和阴道分泌物增多的一些病因）。
非特异性 外阴阴道炎 很常见，通常是由于胃肠道或呼吸道菌群感染引起的。 2～6岁的女孩的常见病因是会阴卫生状况差（如，排便后从后向前擦，排便后不洗手）。
外阴阴道念珠菌病在儿童中并不常见（除非近期接受抗生素治疗或免疫功能低下的患者），并且往往被过度诊断和治疗（1）。
沐浴露和肥皂中的化学物质可引起外阴炎症和瘙痒，通常会复发。
异物（例如，儿童玩具或阴道内的其他物品）可能导致非特异性阴道炎，常伴有少量血性分泌物。
罕见的是儿童阴道分泌物是由于性虐待造成的。如果怀疑有虐待行为，必须采取措施确保儿童的安全，并向国家当局报告。
病因参考文献
1.Banerjee K, Curtis E, de San Lazaro C, Graham JC: Low prevalence of genital candidiasis in children. Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2004;23(9):696-698.doi:10.1007/s10096-004-1189-2
儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物的评估
病史
获得一般病史；对于婴儿，包括出生史和母亲的产科史。家族癌症史很重要。如果年龄合适，可以从父母（或看护人）和孩子那里获得病史。
现病史包括症状的性质（如瘙痒、烧灼感、疼痛、分泌物、出血）、持续时间和严重程度。如果有阴道分泌物，应询问任何加剧和缓解的因素，包括接触肥皂或洗衣产品。
系统回顾需寻找能提示潜在病因的症状，包括
发烧或发冷及腹痛： 盆腔炎
阴道出血：异物或性虐待
如果怀疑儿童遭受性虐待，可以根据National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Protocol进行程序化的法医访谈。 它有助于孩子报告经历的有关事件信息，并提高所获信息的质量。
体格检查
进行了一般身体检查。
如果一个盆腔检查 是必需的，它应该由经验丰富的临床医生进行。应该对父母和孩子进行有关检查的教育，以便他们知道会发生什么，并建立患者和临床医生之间的信任。检查的目的应该是获取必要的信息，而不会让孩子感到恐惧或不必要的不适。
检查外生殖器、会阴和腹股沟区域应注意是否有出血、分泌物、瘀伤或损伤。
对于儿童，盆腔内部检查通常在麻醉下进行。可以使用 Killian 鼻窥器、光纤阴道镜、膀胱镜或柔性宫腔镜及盐水灌洗来检查阴道和宫颈。
危险信号
要特别注意以下情况：
阴道分泌物、发烧、发冷、下腹部压痛和/或生殖器损伤迹象：可能存在盆腔感染，并可能存在输卵管卵巢脓肿和/或性虐待
临床表现解析
在儿童中，阴道分泌物通常是炎症或感染的症状，如果分泌物持续存在、带血或伴有其他症状（例如发烧或严重的外阴红斑、水肿或瘙痒），则需要进行评估。例外情况是，由于血清雌激素水平升高，孩子出现生理性阴道分泌物（透明或白色，每天量很少）是正常的。这包括出生后的前两周，那时 雌激素 由于接触母体 雌激素，它可以穿过胎盘。有时婴儿经常会出现轻微的阴道出血，因为 雌激素 水平急剧下降，因为接触母体 雌激素 停止。月经初潮前几个月也可能会出现分泌物，因为 雌激素 产量增加。
阴道分泌物不伴有发烧或寒战，且盆腔检查未发现其他异常，则可能是 阴道炎 或异物。
全身感染的迹象或疑似性虐待需要立即就医。
检查
如果有阴道分泌物，可以使用适合儿童的方法采集样本进行培养，而无需进行窥器检查。对样本进行检测，以查明是否存在常见的阴道细菌感染或念珠菌病。如果 性虐待 怀疑患有性传播感染，可通过血液检查、尿液或阴道标本进行检测（宫颈标本应仅在儿童麻醉状态下采集）（1）。
全血细胞计数（CBC）如果症状和体征与盆腔感染一致，则进行检查。
如果怀疑有盆腔感染并伴有脓肿， 成像 已经完成了。对于幼儿和青春期前的青少年，经腹部超声检查比经阴道超声检查更可取。如果超声波不能清楚地描述肿块的大小、位置和一致性，则可能需要进行另一项影像学检查（通常是 MRI）。如果有卵巢肿块并且怀疑是非上皮性肿瘤，则需要测量肿瘤标志物（例如，甲胎蛋白、乳酸脱氢酶、抑制素）。
评估参考文献
1. Chiesa A, Goldson E.Child Sexual Abuse. Pediatr Rev.2017;38(3):105-118.doi:10.1542/pir.2016-0113
治疗儿童外阴阴道瘙痒或阴道分泌物
治疗瘙痒或分泌物的任何特定原因。
避免使用肥皂和不必要的局部制剂 。如需要，应使用防过敏的肥皂。间断使用冰袋和温水坐浴 能减轻疼痛和瘙痒。用温水冲洗生殖器区域也可以缓解症状。
青春期前的女孩应该接受良好的外阴卫生教育（如排便和排尿后前后擦拭）。
如果未确定特定病因，且症状为中度或重度，或对其他措施没有反应，则可能需要药物治疗。如果适合的话，对于瘙痒，局部抗真菌药或低效皮质类固醇（如1%氢化可的松，根据需要每天两次）可涂抹于外阴，但不可涂抹于阴道。
关键点
外阴阴道瘙痒和阴道分泌物的原因因患者的年龄而异。
阴道炎、阴道异物和不良卫生习惯是儿童外阴阴道刺激或阴道分泌物的常见原因。
通过对外阴和阴道口的外部检查进行评估；如果需要，内部检查通常在麻醉下进行。
如果已确定病因，则根据病因进行治疗，或采用非特异性外阴阴道炎的一般卫生和舒适措施（如坐浴）。