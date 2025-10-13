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一些与肌肉痉挛相关的药物、疾病和其他病症

一些与肌肉痉挛相关的药物、疾病和其他病症

病因

有提示意义的临床表现

诊断方法*

药物和物质

起作用的药物：血管紧张素II受体阻滞剂、顺铂、利尿剂、多奈哌齐、具有β-肾上腺素能激动剂作用的药物(包括支气管扩张剂和一些β-受体阻滞剂)、洛伐他汀、口服避孕药、吡嗪酰胺、雷洛昔芬、兴奋剂(如安非他命、咖啡因可卡因、麻黄素、尼古丁、伪麻黄素)、特立帕肽、托卡泊酮、长春新碱

戒断综合征：酒精、巴比妥类、苯二氮卓类、镇静催眠药

在使用致病药物或物质的患者中

仅病史和体格检查，有时还需停用可疑药物

疾病和其他状况

良性特发性腿部痉挛

不明原因的痉挛，通常发生于小腿肌肉和晚上

小腿肌肉通常紧张

仅病史和体格检查

运动相关的肌肉痉挛

在运动中或运动后数小时，出现肌肉痉挛

仅病史和体格检查

细胞外液容量不足和/或电解质异常（如血清离子钙水平降低）

有时多汗、呕吐、腹泻、使用利尿剂、出现脱水迹象

有时发生于血液透析期间或之后、妊娠后期（可能与低有关）

检测血清及离子化

影响肌肉代谢功能的疾病（例如，酒精使用障碍甲状腺功能减退

酒精使用障碍：有过量饮酒史；有时伴腹水、男性乳房发育症、蜘蛛痣、睾丸萎缩

甲状腺功能减退：怕冷、便秘、疲劳乏力、反应迟缓

酒精使用障碍： 仅病史和体格检查

甲状腺功能减退：检测甲状腺功能

肌肉骨骼异常

小腿肌肉紧张，久坐史

结构性病变（如扁平足、膝反屈）

仅病史和体格检查

运动神经元病

肌病

周围神经病

神经丛病

神经根病

在周围神经、神经丛或神经根分布区域，存在无力、感觉丧失、疼痛和/或反射减退

肌束震颤

在运动神经元疾病中，一只手或一只脚开始出现无力，并伴有反射减弱或反射亢进

通常需行肌电图、神经传导检查和/或脊髓MRI检查

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

EMG =肌电图。

* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。

EMG =肌电图。

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