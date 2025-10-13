一些与肌肉痉挛相关的药物、疾病和其他病症
病因
有提示意义的临床表现
诊断方法*
药物和物质
起作用的药物：血管紧张素II受体阻滞剂、顺铂、利尿剂、多奈哌齐、具有β-肾上腺素能激动剂作用的药物(包括支气管扩张剂和一些β-受体阻滞剂)、洛伐他汀、口服避孕药、吡嗪酰胺、雷洛昔芬、兴奋剂(如安非他命、咖啡因、可卡因、麻黄素、尼古丁、伪麻黄素)、特立帕肽、托卡泊酮、长春新碱
戒断综合征：酒精、巴比妥类、苯二氮卓类、镇静催眠药
在使用致病药物或物质的患者中
仅病史和体格检查，有时还需停用可疑药物
疾病和其他状况
良性特发性腿部痉挛
不明原因的痉挛，通常发生于小腿肌肉和晚上
小腿肌肉通常紧张
仅病史和体格检查
运动相关的肌肉痉挛
在运动中或运动后数小时，出现肌肉痉挛
仅病史和体格检查
细胞外液容量不足和/或电解质异常（如血清离子钙、钾或镁水平降低）
有时多汗、呕吐、腹泻、使用利尿剂、出现脱水迹象
有时发生于血液透析期间或之后、妊娠后期（可能与低镁有关）
检测血清钾、镁及离子化钙
酒精使用障碍：有过量饮酒史；有时伴腹水、男性乳房发育症、蜘蛛痣、睾丸萎缩
甲状腺功能减退：怕冷、便秘、疲劳乏力、反应迟缓
酒精使用障碍： 仅病史和体格检查
甲状腺功能减退：检测甲状腺功能
肌肉骨骼异常
小腿肌肉紧张，久坐史
结构性病变（如扁平足、膝反屈）
仅病史和体格检查
肌病
在周围神经、神经丛或神经根分布区域，存在无力、感觉丧失、疼痛和/或反射减退
肌束震颤
在运动神经元疾病中，一只手或一只脚开始出现无力，并伴有反射减弱或反射亢进
通常需行肌电图、神经传导检查和/或脊髓MRI检查
* 临床检查总是进行，但仅在可以作为唯一诊断手段的情况下才会在本栏中提及。
EMG =肌电图。