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心律失常的治疗

心律失常的治疗

疾病状态

治疗*

窄QRS综合波心动过速

多源性 房性早搏

安抚解释、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或β受体阻滞剂

心房颤动

抗凝

用于控制心率:

  • beta受体阻断剂

  • 维拉帕米

  • 地尔硫䓬

  • 地高辛

对于心律控制:

  • 抗心律失常药物（例如伊布利特，胺碘酮，普罗帕酮，决奈达隆，索他洛尔，多非利特）

  • 心脏电复律

  • 射频消融

有时需要Maze干预

心房扑动

抗凝

射频消融（往往是最好的治疗）

有时采用直流电复律、地高辛、β受体阻滞剂和/或维拉帕米

异位室上性心动过速(如房性心动过速)

有时，直流电复律、心率控制药物（地高辛除外）、抗心律失常药、超速起搏和/或消融

折返性室上性心动过速（如房室结折返性心动过速）

加强迷走神经张力动作

房室结阻滞药物（例如，beta阻滞剂，维拉帕米）

消融（往往是最好的治疗）

宽QRS综合波心动过速

室性心动过速

立即药物治疗或直流电复律

胺碘酮、索他洛尔、普罗帕酮、利多卡因、美西律、氟卡尼、射频消融术

有时是植入性除颤器

尖端扭转型室性心动过速

如果不稳定，立即进行直流电复律，镁和/或钾，有时会植入除颤器

持续进行必要的镁，钾，beta-受体阻滞剂，异丙肾上腺素或超速心脏起搏治疗

有时是植入性除颤器

心室颤动

除颤

有时也可用药（如胺碘酮）

有时是植入性除颤器

Brugada综合征

通常是直流电复律或植入性除颤器

*总是需要识别和纠正病因及加重因素（如电解质异常，低氧血症，药物）。

AV=房室；DC=直流电

*总是需要识别和纠正病因及加重因素（如电解质异常，低氧血症，药物）。

AV=房室；DC=直流电

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