心律失常的治疗
疾病状态
治疗*
窄QRS综合波心动过速
多源性 房性早搏
安抚解释、非二氢吡啶类钙通道阻滞剂或β受体阻滞剂
抗凝
用于控制心率:
对于心律控制:
有时需要Maze干预
抗凝
射频消融（往往是最好的治疗）
有时采用直流电复律、地高辛、β受体阻滞剂和/或维拉帕米
异位室上性心动过速(如房性心动过速)
有时，直流电复律、心率控制药物（地高辛除外）、抗心律失常药、超速起搏和/或消融
折返性室上性心动过速（如房室结折返性心动过速）
加强迷走神经张力动作
房室结阻滞药物（例如，beta阻滞剂，维拉帕米）
消融（往往是最好的治疗）
宽QRS综合波心动过速
立即药物治疗或直流电复律
胺碘酮、索他洛尔、普罗帕酮、利多卡因、美西律、氟卡尼、射频消融术
有时是植入性除颤器
如果不稳定，立即进行直流电复律，镁和/或钾，有时会植入除颤器
持续进行必要的镁，钾，beta-受体阻滞剂，异丙肾上腺素或超速心脏起搏治疗
有时是植入性除颤器
除颤
有时也可用药（如胺碘酮）
有时是植入性除颤器
通常是直流电复律或植入性除颤器
*总是需要识别和纠正病因及加重因素（如电解质异常，低氧血症，药物）。
AV=房室；DC=直流电