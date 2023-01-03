房性早搏（atrial premature beats，APBs）或房性期前收缩（premature atrial contractions， PACs）是常见的异位冲动。 它们可能发生在正常心脏，伴或不伴有诱发因素（如咖啡、茶、酒精、伪麻黄碱）或可能是心肺疾病的一个体征。慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者常见。它们偶尔引起心悸。

诊断通过心电图检查（ECG，见图心房过早搏动)。

房性早搏（APB）

窦性心律伴心房早搏（箭头） 图片 Image courtesy of L.Brent Mitchell, MD.

房性期前收缩的下传可能是正常传导，差异传导或未下传，通常后面跟随着不完全代偿间歇。差异传导的房性期前收缩（通常伴有右束支传导阻滞的形态）必须同心室起源的期前收缩相鉴别。

心房逸搏是出现在长窦性暂停或窦性停搏之后的异位心房搏动，它们可能是单个的或多个的；来自于一个单一局灶的的逸搏可能引起连续的逸搏节律（称为房性逸搏节律）。心率通常较慢，P波常形态不同，PR间期比窦性心律稍短。