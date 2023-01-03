室上性病灶（通常在心房）引起各种心律。诊断依靠心电图。无症状不需要治疗。
(参见心律失常概述。）
异位室上性心律包括
房性早搏
房性心动过速
多源性房性心动过速
非阵发性交界性心动过速
游走性心房起搏点
房性早搏
房性早搏（atrial premature beats，APBs）或房性期前收缩（premature atrial contractions， PACs）是常见的异位冲动。 它们可能发生在正常心脏，伴或不伴有诱发因素（如咖啡、茶、酒精、伪麻黄碱）或可能是心肺疾病的一个体征。慢性阻塞性肺疾病（COPD）患者常见。它们偶尔引起心悸。
诊断通过心电图检查（ECG，见图心房过早搏动)。
房性早搏（APB）
在Ⅱ导联中，起自窦性的第2个心动后，T波由于房性早搏而变形。因为房性早搏发生在窦性周期的相对早期，窦房结起搏点被重整，在下一窦性心动前出现一个不完全代偿的间歇期。
Image courtesy of L.Brent Mitchell, MD.
房性期前收缩的下传可能是正常传导，差异传导或未下传，通常后面跟随着不完全代偿间歇。差异传导的房性期前收缩（通常伴有右束支传导阻滞的形态）必须同心室起源的期前收缩相鉴别。
心房逸搏是出现在长窦性暂停或窦性停搏之后的异位心房搏动，它们可能是单个的或多个的；来自于一个单一局灶的的逸搏可能引起连续的逸搏节律（称为房性逸搏节律）。心率通常较慢，P波常形态不同，PR间期比窦性心律稍短。
房性心动过速
房性心动过速是一种规则的心律，由一单个心房局灶引起的持续快速心房活动所导致，心率通常是150~200次/分；然而，在心房率非常快、淋巴结功能障碍和/或洋地黄毒性的情况下，可能存在房室传导阻滞，心室率可能较慢。机制包括心房自律性增加和心房内折返。
房性心动过速是阵发性室上性心动过快中最不常见的形式（5%），通常发生在结构性心脏病患者身上。 其他原因包括心房颤动（如心包炎）、药物（如地高辛）、酒精和毒性气体吸入。
症状是其他心动过速的症状（例如，轻度头昏，头晕，心悸，很少晕厥）。
诊断依靠心电图；P波在形态上与正常窦性P波不同，处在QRS波群之前，但可能隐藏在前一T波之内（见图真性房性心动过速）。
真性房性心动过速
这种窄QRS波群心动过速起源于异常的自律性病灶或心房内折返。P波在QRS波群之前；常是长R-P间期心动过速（PR<RP），但如果房室结传导缓慢，则可能是短RP心动过速。
可应用刺激迷走神经的动作以减慢心率，使被隐藏的P波得以可见，但这些动作通常不能终止心律失常（证明房室结不是心律失常环节中不可或缺的部分）。
治疗包括处理原因和应用beta-阻断剂或钙通道阻断剂来减慢心室反应速率。用直流电心脏转复可能终止一次发作。终止和预防房性心动过速的药物措施包括Ⅰa、Ⅰc和Ⅲ类抗心律失常药物。 如果这些非侵入性的方法无效，替代方法包括超速起搏和对异位病灶的消融。
多源性房性心动过速
非阵发性交界性心动过速
非阵发性交界性心动过速是由房室结或其邻近组织的异常自律性所致，通常发生在心脏直视手术、急性下壁心肌梗死、心肌炎或洋地黄中毒后。心率60~120次/分，因而常无症状。心电图表现为规则的、正常形态的QRS波群，无可识别出的P波或伴有逆行P波（在下壁导联中倒置），其出现于QRS波群之前（<0.1秒）或之后。与阵发性室上性心动过速的鉴别在于其心率较慢，且表现为逐渐地发作和终止。治疗需针对病因。
游走性心房起搏点
游走性心房起搏点（多源性房性心律）是一种不整齐的不规则心律，由多个异位心房局灶随机放电所致。根据其定义，心率≤100次/分。除心率外，其他特征与多灶性心房性心动过速相同。直接针对病因的治疗。