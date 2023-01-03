尖端扭转型室性心动过速是一种发生于长QT间期患者的特殊类型的多形性室性心动过速。它的特点为快速、不规则的QRS波群，此QRS波群似乎围绕心电图（ECG）的基线扭转。这种心律失常可自发地终止或蜕变成心室颤动。它可引起明显的血流动力学损害，常致死亡。诊断靠心电图。治疗是静脉推注镁剂，缩短QT间期的处理措施，当诱发心室颤动时应用非同步心脏电复律。

导致尖端扭转性室性心动过速（TdeP-VT）的长QT间期可以是后天性的、先天性的或两者皆有。

QT 间期延长易导致早期后去极化和心室不应性的空间离散，这会导致心律失常。（关于先天性原因的讨论，见 长 QT 间期综合征, 另见 心律失常概述)。

尖端扭转型室性心动过速的病理生理学 TdeP室性心动过速是由任何延长心室肌细胞动作电位持续时间的心脏离子通道功能或调节障碍引起的，如心电图上速率校正的QT间期（QTc，通常使用Bazett公式计算）的延长所证明的。TdeP室性心动过速的风险取决于QTc延长的程度，尤其是当QTc延长时间大于0.50秒时。 TdeP-VT可能是由于 复极化钾电流通道功能丧失或

去极化钠或去极化钙电流通道的功能增益 这些因素中的每一个都通过延长复极化来诱发 TdeP VT，这会导致早期后去极化（动作电位平稳期的二次去极化事件）和心室不应期的空间离散。难治性的分散允许早期去极化后的传播和尖端扭转型室性心动过速的开始。 诱发因素 获得性 TdeP VT最常见的因素是 QT 间期延长药物，尤其是 Ia、Ic 或 III 类药物 抗心律失常药 其他可以诱导TdeP-VT的药物包括三环类抗抑郁药、吩噻嗪类药物以及某些抗病毒和抗真菌药物（见 CredibleMeds 获取最新信息）。 在大多数情况下，有几个诱发因素，其中可能包括：女性、年龄较大、 低钾血症, 低镁血症, 甲减, 慢心室率, 不规则心室率, 急性颅内疾病 (如, 出血, 中风, 创伤性脑损伤), 饮食失调, 有机磷中毒和结构性心脏病（尤其是急性缺血、心肌炎和心室肥大）。

尖端扭转型室性心动过速的症状和体征 TdeP-VT通常会引起晕厥，因为潜在的心率（200至250次/分）是不稳定的。在意识清醒的患者中常有心悸的症状。由于 QT 间期随着心室率 增加而缩短，因此TdeP VT通常会自行终止。然而，它反而可能退化为 心室颤动 并导致猝死。有时在复苏之后检查心电图见到QT间期延长。

尖端扭转型室性心动过速的诊断 心电图 （ECG） 通过心电图表现为QRS电轴呈波浪状起伏，QRS波群的极性围绕基线移动可见诊断（见图尖端扭转型室速）。在发作之间的心电图显示心率校正后的QT间期（QTc）延长。正常的QTc值男性约为0.40秒，女性约为0.41秒，当男性>0.47秒或女性>0.48秒时被认为是延长的。有家族史的患者可能提示为先天性综合征。 除 QT 间期延长外，即将发生的 TdeP VT 的 心电图警告标志 包括 T 波和 U 波融合（有时伴有巨大的 T型波）

收缩后复极模式的变化

宏观 T 波交替（两个不同出现的 T 波的可见交替）

频繁多形性室性早搏，代表单次TdeP（通常为二联律）

重复性短时间多形性室性心动过速 TdeP-VT本身是一种快速的多态性VT，倾向于自我终止。发作通常遵循短-长-短RR间期起始序列（尽管该序列对TdeP-VT不特定）：第一个短RR间期介于基线搏动（通常为正常搏动）和早搏（通常为室性早搏）之间。长RR间期是收缩后暂停，以基线搏动（通常为正常搏动）结束。暂停进一步延长了该基线搏动的QT间期，随后是TdeP VT开始时的短RR间期。尽管患者在其他时间可能具有正常的QTc，但QTc通常在TdeP VT前后显著延长，并且TdeP VT前最后一个QRS波群的QT间期必须较长（通常具有巨大的TU波）。 尖端扭转型室速 临床计算器 QT间期校正（EKG）

尖端扭转型室性心动过速的治疗 室速采用非同步直流电复律

纠正电解质异常，尤其是低钾血症

硫酸镁（MgSO4）IV

增加基础心率的治疗方法，包括起搏或静脉注射异丙肾上腺素

对因治疗 急性发作的时间长到足以引起血流动力学损害时，要采用非同步心脏电复律治疗，初始能量100J。然而很容易早期复发。 电解质异常（例如, 低钾血症），这可能会加剧室性心律不齐的风险，应予以纠正。患者常对镁剂治疗有效：可给予硫酸镁2g，静脉注射大于1～2分钟。如果此治疗不成功，在5～10分钟后给予第2次注射，并可在无肾功能不全的患ftj中开始滴注硫酸镁3～20mg/min。 利多卡因（Ⅰb类抗心律失常药物）可缩短QT间期，可能对药物诱发的尖端扭转型室性心动过速尤其有效。应该避免用Ⅰa、Ⅰc或Ⅲ类抗心律失常药。 如果是药物所引起，应予以停药，但直到药物完全清除前仍有频繁或长时间发作的尖端扭转型室性心动过速的患者，需要缩短QT间期的治疗。因为增快心率可缩短QT间期，所以临时起搏、静滴异丙基肾上腺素、或两者共用常有效。增加心率也会缩短 TdeP VT 的“短-长-短”启动序列中的“长”。 长期治疗是避免延长 QT 间期的条件。一些获得性长QT间期综合征患者有潜在的亚临床先天性长QT区间综合征，其表现为在消除外源性QTc延长影响后持续的QTc间期延长。