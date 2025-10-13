‡用于原发性免疫缺陷和特定疾病（例如CVID或SCID）的基因检测组合可商购获得。有关解释这些疾病中基因研究的信息，请参阅Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al：原发性免疫缺陷病患者基因研究的诊断解释：美国过敏、哮喘和免疫学学会原发性免疫缺陷病委员会的工作组报告。J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009