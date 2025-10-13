免疫缺陷的特异性和高级实验室检查*
检查
适应证
解释
体液免疫缺陷
IgE水平检测
脓肿
脓肿和肺气囊（高IgE综合征）、部分T细胞缺陷、高IgG4相关疾病、过敏性疾病或寄生虫感染患者的水平较高。
部分B细胞缺陷患者可能升高或降低。
75%的CVID患者检测不到该水平。†
单纯缺乏无临床意义。
流式细胞仪B细胞计数
低免疫球蛋白水平
< 1% B细胞提示X连锁无丙种球蛋白血症。
Omenn综合征，无B细胞
淋巴结活检
对于某些淋巴结肿大的患者，用于确定生发中心是否正常并排除癌症和感染
根据组织学结果判断
基因检测（基因测序或突变分析）‡
B细胞<1%（流式细胞仪检测）
怀疑具有一个或多个特征性突变的疾病
基因异常可提示或确诊疾病，例如以下众多例子中的少数几个：
结果还可以提供预后信息。
T细胞缺陷
流式细胞仪和单克隆抗体进行T细胞计数¶
淋巴细胞减少，疑似SCID或完全性DiGeorge综合征
根据SCID的分子基础判断
对丝裂原、抗原或经放射线照射的同种异体白细胞的T细胞增殖试验
T细胞比例减低，淋巴细胞减少，怀疑SCID或完全性DiGeorge综合征
细胞分裂期间放射性胸苷摄取降低或缺失提示存在T细胞或联合免疫缺陷。
单克隆抗体检测抗原（如MHC II类分子）或血清学HLA分型
怀疑MHC缺陷，缺少细胞的MHC刺激
血清学HLA分型时HLA I类或II类分子缺如可诊断为MHC抗原缺陷
红细胞腺苷脱氨酶检测
严重淋巴细胞减少
在一种特定类型的SCID中水平较低。
嘌呤核苷磷酸化酶检测
严重持续的淋巴细胞减少
在免疫球蛋白水平正常或升高的联合免疫缺陷中降低
T细胞受体和信号转导检测
表型正常但在丝裂原抗原刺激下不能正常增殖的T细胞
不同检测方法的解释各异。
T细胞受体删除环（TREC）检测
筛查重症联合免疫缺陷和其他T细胞疾病
数量低表明，T细胞的发育或成熟缺陷，或引起T细胞凋亡的缺陷。
体液和细胞免疫联合缺陷
基因检测
怀疑联合免疫缺陷病
基因异常提示或确证某些疾病；例如，NEMO 异常提示NF-κB调节缺陷的联合免疫缺陷，IL-2RG 异常提示SCID。
吞噬细胞缺陷
氧化产物（过氧化氢、超氧化物）或蛋白（CR3[CD11]黏附糖蛋白、NADPH氧化酶成分）检测
葡萄球菌脓肿或某些革兰氏阴性菌或真菌感染（如Serratia marcescens（粘质沙雷氏菌）、曲霉病）病史
异常结果证实吞噬细胞缺陷或功能障碍
对信号转导和转录激活剂（STAT），包括STAT1和STAT4进行的磷酸化分析
反复分枝杆菌感染
这是第一个进行孟德尔易感性分枝杆菌病（MSMD）检测的实验。
补体缺陷
检测某一补体成分水平
怀疑补体疾病
结果判读因检测而异。
*一些测试可用于筛查或初始检测。
† Data from Lawrence MG, Palacios-Kibler TV, Workman LJ, et al: Low serum IgE is a sensitive and specific marker for common variable immunodeficiency (CVID).J Clin Immunol 38(3):225–233, 2018. doi: 10.1007/s10875-018-0476-0
‡用于原发性免疫缺陷和特定疾病（例如CVID或SCID）的基因检测组合可商购获得。有关解释这些疾病中基因研究的信息，请参阅Chinn IK, Chan AY, Chen K, et al：原发性免疫缺陷病患者基因研究的诊断解释：美国过敏、哮喘和免疫学学会原发性免疫缺陷病委员会的工作组报告。J Allergy Clin Immunol 145(1):46–69, 2020. doi: 10.1016/j.jaci.2019.09.009
§SAP也被称为SH2结构域蛋白1A [SH2D1A]或DSHP。
¶ 检测使用抗CD3抗体检测所有T细胞，抗CD4抗体检测辅助性T细胞，抗CD8抗体检测细胞毒性T细胞，抗CD45RO或抗CD45RA抗体检测活化的和初始的T细胞，抗CD25抗体检测调节性T细胞，以及抗CD16和抗CD56抗体检测自然杀伤细胞。
BTK = Bruton tyrosine kinase（布鲁顿酪氨酸激酶）; CH = hemolytic complement（溶血性补体); CR = complement receptor(补体受体); CVID = common variable immunodeficiency(常见可变免疫缺陷); HLA = human leukocyte antigen(人类白细胞抗原)；Ig = immunoglobulin(免疫球蛋白); IL2RG = interleukin-2 receptor gamma(白介素-2 受体gamma链); MHC = major histocompatibility complex(主要组织相容性复合体); NADPH = nicotinamide adenine dinucleotide phosphate(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸）; NEMO = NF–kappa-B essential modifier（NF-κB必需调节剂）; NF–kappa-B = nuclear factor-kappa-B（核因子-κB）; RBC = red blood cell（红细胞）; SAP = SLAM-associated protein（SLAM相关蛋白）; SCID = severe combined immunodeficiency（重症联合免疫缺陷）; SLAM = signaling lymphocyte activation molecule（信号淋巴细胞活化分子）；WBC = white blood cell（白细胞）。