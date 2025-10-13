失语的类型
类型
责任病变的位置*
常见病因
语言模式
命名性失语
病变（通常很小）可存在于左侧半球语言区的任意位置
命名性失语(对物品命名功能的缺失)既表现在口语表达上（导致空洞的、累赘的、错乱的语言†) 又表现在书面语方面，言语流利、听力理解和阅读理解好、复述正常
Broca失语（非流利性、表达性、运动性）
位于左侧额叶或额顶叶（包括Broca区）的大病变
梗死
出血
外伤
肿瘤
口语及书面语均有命名性失语，语言不流畅（表达缓慢、费力，语句简短，语言韵律受损，介词和连词的使用减少），理解能力好，复述受损，写作受损（迟滞型失写症）
传导
左侧大脑半球皮层下的病变，常在颞上回或顶下小叶之下
梗死
出血
肿瘤
命名性失语（语言错乱突出†），但语言流畅，理解能力好，复述受损（伴有频繁的语言错乱），阅读理解能力好
写作能力未受影响
完全性失语
左侧额颞顶区大病变，包括Broca区和Wernicke区
梗死
出血
外伤
肿瘤
口语和书面语都有严重的命名不能，语言不流利（常伴有表达稀少），理解能力差，复述受损，失读症，失写症
经皮层运动性失语
左侧额叶病变，不包括Broca区和Wernicke区
梗死
出血
外伤
肿瘤
和Broca失语类似，但复述正常
发音常常不受影响
经皮层感觉性失语
左侧颞顶叶病变，不包括Broca区和Wernicke区
梗死
脑炎
出血
外伤
肿瘤
和Wernicke失语类似，但是复述正常
Wernicke失语（流利性、接收性、感觉性）
左侧颞顶叶大面积病变，包括Wernicke区
梗死
肿瘤
口语及书面语均有命名障碍，言语流利（伴有言语错乱†，多种语法形式，但通常几乎无法传达任何意义），听觉和书面理解差，复述受损，阅读错误（失读），流利性失写
*责任病变位于语言主导的半球（一般在左半球）。
†错乱性言语（语词错乱）是指使用错误或错误发音的单词，或使用无意义的单词组合。