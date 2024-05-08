在骨关节炎中手关节累及极为常见。

（参见手部疾病的概述与评估）。

手部骨关节包括无痛性的近端指间关节瘤样膨大（Bouchard结节）或者远端指间关节瘤样膨大（Heberden结节）或是这些关节成角畸形。这些关节和拇指基底部的疼痛和僵硬感都很常见。 腕关节通常不受累（除非有陈旧性损伤）。掌指关节通常轻微受累或不受累，除非患者存在代谢性疾病（例如 血色病)。

骨关节炎与类风湿性关节炎手部改变鉴别在关节症状患者的评估中讨论。痛风 会影响手部的远端指间关节，应与结节性手部骨关节炎相鉴别。

以指节为例 Heberden结节（骨关节炎） 图片显示的是赫伯登结节，是骨关节炎患者的远端指间关节的硬组织（骨性）突起。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 赫伯登结节 赫伯登结节是远端指间关节的硬组织（骨性）突起，在这张照片中可以很好地看到双手的第2和第3指。 By permission of the publisher.摘自 Myers S: Atlas of Rheumatology.Edited by G Hunder.Philadelphia, Current Medicine, 2005. 布夏尔结节 布夏尔结节是近端指间关节的硬组织（骨性）突起，在这张照片中最明显的是右手指和左手第一、二指。 © Springer Science+Business Media Heberden结节（骨关节炎） 图片显示的是赫伯登结节，是骨关节炎患者的远端指间关节的硬组织（骨性）突起。 DR P.MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY 赫伯登结节 赫伯登结节是远端指间关节的硬组织（骨性）突起，在这张照片中可以很好地看到双手的第2和第3指。 By permission of the publisher.摘自 Myers S: Atlas of Rheumatology.Edited by G Hunder.Philadelphia, Current Medicine, 2005. 布夏尔结节 布夏尔结节是近端指间关节的硬组织（骨性）突起，在这张照片中最明显的是右手指和左手第一、二指。 © Springer Science+Business Media