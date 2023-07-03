自主神经病是一类不同程度累及自主神经纤维的周围神经病变。

(参见自主神经系统概述。）

最常见的自主神经病是伴发于糖尿病的周围神经病变、淀粉样变性或自身免疫疾病介导的周围神经病。

其中，免疫介导的自主神经病往往在一次病毒感染后发生，起病可以是亚急性的。

自主神经功能障碍在酒精性周围神经病中多属于晚期表现。

其他原因包括中毒、药物和副肿瘤综合征。

自主神经病的症状和体征 自主神经病变的常见症状包括体位性低血压、神经源性膀胱、勃起功能障碍、胃肠道麻痹和顽固性便秘等。 当躯体感觉或运动神经同时受累时，会出现手套-袜子样感觉缺失和远端肢体无力。

自主神经病的诊断 临床评估 诊断自主神经病时，需明确是否存在自主神经功能障碍，及有无一些特殊的引起的周围神经病的病因（如糖尿病、淀粉样变性等）。 病毒感染后发生自主神经病需考虑免疫介导的可能。 可以进行检测血清神经节烟碱乙酰胆碱受体抗体α-3（抗神经节AChR[α3-AChR]抗体）的测试。这种抗体存在于大约一半的自身免疫性自主神经病变患者中，偶尔也存在于其他自主神经病变患者中。

自主神经病的治疗 治疗潜在疾病

有时免疫疗法、血浆置换或静脉注射丙种球蛋白 治疗潜在的疾病，和症状一样。 对于免疫介导的自主神经病，免疫治疗可能有效；血浆置换或静注gamma-丙球可用于重症病例。