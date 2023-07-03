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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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自主神经病

作者：Elizabeth Coon, MD, Mayo Clinic
已审核/已修订 7月 2023
看法 进行患者培训

自主神经病是一类不同程度累及自主神经纤维的周围神经病变。

(参见自主神经系统概述。）

最常见的自主神经病是伴发于糖尿病的周围神经病变淀粉样变性自身免疫疾病介导的周围神经病。

其中，免疫介导的自主神经病往往在一次病毒感染后发生，起病可以是亚急性的。

自主神经功能障碍在酒精性周围神经病中多属于晚期表现。

其他原因包括中毒、药物和副肿瘤综合征

自主神经病的症状和体征

自主神经病变的常见症状包括体位性低血压神经源性膀胱勃起功能障碍、胃肠道麻痹和顽固性便秘等。

当躯体感觉或运动神经同时受累时，会出现手套-袜子样感觉缺失和远端肢体无力。

自主神经病的诊断

  • 临床评估

诊断自主神经病时，需明确是否存在自主神经功能障碍，及有无一些特殊的引起的周围神经病的病因（如糖尿病、淀粉样变性等）。

病毒感染后发生自主神经病需考虑免疫介导的可能。

可以进行检测血清神经节烟碱乙酰胆碱受体抗体α-3（抗神经节AChR[α3-AChR]抗体）的测试。这种抗体存在于大约一半的自身免疫性自主神经病变患者中，偶尔也存在于其他自主神经病变患者中。

自主神经病的治疗

  • 治疗潜在疾病

  • 有时免疫疗法、血浆置换或静脉注射丙种球蛋白

治疗潜在的疾病，和症状一样。

对于免疫介导的自主神经病，免疫治疗可能有效；血浆置换或静注gamma-丙球可用于重症病例。

关键点

  • 根据自主神经功能衰竭的症状（如体位性低血压、神经源性膀胱、性功能障碍、胃轻瘫和顽固性便秘等）和神经病变的原因进行诊断。

  • 如果确定，则治疗潜在的疾病；如果诊断出自身免疫性自主神经功能不全，请尝试免疫疗法，或者如果症状严重，则尝试进行血浆置换或静脉注射丙种球蛋白。

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版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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