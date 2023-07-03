看法 进行患者培训
自主神经病是一类不同程度累及自主神经纤维的周围神经病变。
(参见自主神经系统概述。）
最常见的自主神经病是伴发于糖尿病的周围神经病变、淀粉样变性或自身免疫疾病介导的周围神经病。
其中，免疫介导的自主神经病往往在一次病毒感染后发生，起病可以是亚急性的。
自主神经功能障碍在酒精性周围神经病中多属于晚期表现。
其他原因包括中毒、药物和副肿瘤综合征。
自主神经病的症状和体征
自主神经病的诊断
临床评估
诊断自主神经病时，需明确是否存在自主神经功能障碍，及有无一些特殊的引起的周围神经病的病因（如糖尿病、淀粉样变性等）。
病毒感染后发生自主神经病需考虑免疫介导的可能。
可以进行检测血清神经节烟碱乙酰胆碱受体抗体α-3（抗神经节AChR[α3-AChR]抗体）的测试。这种抗体存在于大约一半的自身免疫性自主神经病变患者中，偶尔也存在于其他自主神经病变患者中。
自主神经病的治疗
治疗潜在疾病
有时免疫疗法、血浆置换或静脉注射丙种球蛋白
治疗潜在的疾病，和症状一样。
对于免疫介导的自主神经病，免疫治疗可能有效；血浆置换或静注gamma-丙球可用于重症病例。
关键点
根据自主神经功能衰竭的症状（如体位性低血压、神经源性膀胱、性功能障碍、胃轻瘫和顽固性便秘等）和神经病变的原因进行诊断。
如果确定，则治疗潜在的疾病；如果诊断出自身免疫性自主神经功能不全，请尝试免疫疗法，或者如果症状严重，则尝试进行血浆置换或静脉注射丙种球蛋白。