糖尿病神经病变是微血管病变所致的神经缺血，高血糖对神经元的直接作用，及细胞内代谢异常损害神经功能的结果。该病变有多种类型，包括：

对称性多发性神经病变（可累及大、小神经纤维）

自主神经病变

神经根病变

脑神经病变

单神经病变

对称性多发性神经病变最为常见，主要影响手足远端（呈手套、袜子样分布）；表现为感觉异常，感觉迟钝，触觉、振动觉、本体感觉或温度觉的丧失。在下肢，这些症状可导致足部对不合脚的鞋和不适当的承重所造成的创伤感觉迟钝，从而引发足部溃疡和感染，或导致骨折、半脱位、脱位或正常足部结构的破坏（Charcot关节病）。小纤维神经病变的特征为疼痛、麻木及温度觉消失，而振动觉和本体感觉正常。患者容易出现足部溃疡和神经性关节退化，自主神经病变的发病率较高。 大纤维神经病的主要特征是肌无力、振动觉和位置觉缺失、深层肌腱反射缺如。可发生足内肌萎缩和足下垂。

自主神经病变 可引起 直立性低血压 、运动不耐受、静息性心动过速、吞咽困难、恶心和呕吐(由于胃瘫)、便秘和/或腹泻(包括倾倒综合征)、大便失禁、尿潴留和/或尿失禁、勃起功能障碍和逆行射精以及阴道润滑度降低。

神经根病变 最常累及近端腰（L2~L4）神经根，引起下肢疼痛、无力和萎缩（糖尿病性肌萎缩），或近端胸（T4~T12）神经根，引起腹痛（胸廓多神经根病变）。

脑神经病变累及第3对时可出现复视，上睑下垂，和瞳孔不等，若累及第4或第6对脑神经，则出现运动麻痹。

单神经病变可导致手指无力与麻木（正中神经），或足下垂（腓神经）。糖尿病患者也易出现神经压迫症状，如腕管综合征。单神经病变可同时出现在多个部位（多发性神经炎）。上述症状主要发生于老年人，数月后可自然缓解。

对称性多发性神经病变可通过检测到感觉缺失和踝反射减退来诊断。 单纤维尼龙丝轻触觉检查提示轻触觉消失的患者发生足部溃疡的风险最大（见图糖尿病足的筛查）。此外，可将一个128赫兹音叉置于第一足趾的背侧，以此评估振动觉。

肌电图和神经传导速度检查适用于所有类型的神经病变，有时也用于排除其他原因造成的神经症状，例如非糖尿病引起的神经根病变和腕管综合征。

神经病变的治疗涉及多个方面，包括控制血糖、定期足部护理以及疼痛管理。严格的血糖控制可减轻神经病变。缓解症状的治疗方法有局部应用辣椒膏，服用三环类抗抑郁药（如丙咪嗪）、5-羟色胺-去甲肾上腺素药物（如度洛西汀）、抗惊厥药（如普加巴林、加巴喷丁）。感觉消失的患者应该每天检查足部，以便及时发现足部的微小损伤，防止其发展成为危害肢体的感染。