谵妄与痴呆的概述

尽管情感障碍如抑郁也可以扰乱认知，但谵妄（有时称为急性精神错乱）与痴呆是导致认知功能受损的最常见原因。两者是不同的疾病，有时却又很难区分。两者都有认知的受损，但以下方法可帮助区分两者。

谵妄 主要影响注意li和意识。

痴呆 主要影响记忆和其他认知功能。

还有用于帮助区分谵妄与痴呆的其他特征（见表谵妄和痴呆的区别）。

谵妄 通常是由急性疾病或药物毒性（有时危及生命）造成的，通常是可逆的。

痴呆 典型地通过在大脑解剖学变化引起的，具有起病缓慢，并且通常是不可逆的。

将老年患者的谵妄误认为痴呆是一个常见的临床错误。

没有实验室检查可以明确认知受损的原因；这时，完整的病史，体格检查及对基础状况的了解是非常必要的。

表格 谵妄和痴呆的区别* 表格

尽管谵妄和痴呆被认为是不同的疾病，但它们之间有着复杂的相互关系。痴呆病人经常伴发谵妄;这被称为痴呆叠加谵妄（DSD）；这被称为痴呆叠加谵妄（DSD）。高达 49% 的痴呆患者在住院期间会出现 DSD。此外，谵妄患者患痴呆症的风险较高（1)。