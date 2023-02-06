尽管情感障碍如抑郁也可以扰乱认知，但谵妄（有时称为急性精神错乱）与痴呆是导致认知功能受损的最常见原因。两者是不同的疾病，有时却又很难区分。两者都有认知的受损，但以下方法可帮助区分两者。
谵妄主要影响注意li和意识。
痴呆 主要影响记忆和其他认知功能。
还有用于帮助区分谵妄与痴呆的其他特征（见表谵妄和痴呆的区别）。
谵妄 通常是由急性疾病或药物毒性（有时危及生命）造成的，通常是可逆的。
痴呆 典型地通过在大脑解剖学变化引起的，具有起病缓慢，并且通常是不可逆的。
将老年患者的谵妄误认为痴呆是一个常见的临床错误。
没有实验室检查可以明确认知受损的原因；这时，完整的病史，体格检查及对基础状况的了解是非常必要的。
谵妄和痴呆的区别*
特征
谵妄
痴呆
发病
突然起病，起病时间明确
缓慢、逐渐起病，起病时间不明确
持续时间
以天或周计，或者更长
通常持续发展
病因
多数以其他发病条件为基础（如：感染、脱水、特定药物的使用或撤药）
通常为慢性大脑功能障碍（如Alzheimer病，路易斯小体痴呆，血管性痴呆等）
病程
通常可逆
慢性进展
夜晚病情
总是较差
经常较差
注意力
严重受损
当病情较严重时才受损
意识水平
受损不同
当病情较严重时才受损
时间、地点定向
不定
减弱
语言能力
缓慢、不连贯、使用不当
有时找词困难
记忆
不定
丧失，尤其近期记忆
医疗需要
立即
需要治疗，而非急迫
治疗效果
通常可以逆转症状
可能减慢病情进展，但无法逆转或治愈疾病
*总体而言以上区别正确而有助于诊断，但例外也不少见。例如，突发的脑外伤可以导致永久的重度痴呆；甲状腺功能减退可能导致慢性进展性的痴呆，但治疗后仍能痊愈。
尽管谵妄和痴呆被认为是不同的疾病，但它们之间有着复杂的相互关系。痴呆病人经常伴发谵妄;这被称为痴呆叠加谵妄（DSD）；这被称为痴呆叠加谵妄（DSD）。高达 49% 的痴呆患者在住院期间会出现 DSD。此外，谵妄患者患痴呆症的风险较高（1)。
参考文献
1.Fong TG, Inouye SK:The inter-relationship between delirium and dementia: The importance of delirium prevention.Nat Rev Neurol 18 (10):579–596, 2022.doi: 10.1038/s41582-022-00698-7