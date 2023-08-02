COVID相关神经精神症状

新冠肺炎 主要是一种急性呼吸系统综合症，但它也会导致包括大脑和周围神经系统在内的多个器官和身体系统功能障碍。

新冠肺炎可分类为

急性 COVID-19：发病后的前 4 周

亚急性 COVID-19：急性 COVID-19 发作后 4 至 12 周出现症状和异常

慢性 COVID-19（COVID-19 后综合征）：症状和异常在急性 COVID-19 发作后持续 ≥ 12 周，并且未被替代诊断解释

长期新冠肺炎是一个常用术语，广泛定义为在最初的、通常是轻微的感染阶段后持续或发展≥4周的症状、体征和状况。

COVID-19 的神经和神经精神表现已被广泛报道，可发生在急性期和/或恢复期，恢复期可能会延长。

新冠肺炎相关神经精神表现的诊断 临床评估

检测其他致病性疾病 如果患者有局灶性神经功能缺损，并且如果临床医生怀疑神经精神症状是由急性 COVID 引起的，则需要进行脑部 MRI 检查。 如果患者在急性 COVID 期间或之后出现神经精神症状，还必须进行适当的实验室检查以排除其他诊断（例如，代谢紊乱、CNS 感染和结构紊乱、精神疾病）。 COVID 患者特定心境障碍（如重度抑郁症）和焦虑症的诊断标准与其他人相同。如果患者在急性新冠肺炎后出现认知障碍，神经心理测试可能有助于定义认知缺陷并衡量其严重程度。应使用标准筛查工具来识别患有焦虑、抑郁、睡眠障碍、PTSD、自主神经功能障碍和疲劳的患者。

新冠肺炎相关神经精神症状的治疗 支持治疗

有时抗抑郁药 对于大多数 COVID-19 的神经精神后遗症，支持性护理是主要干预措施。旨在优化管理长期新冠肺炎患者合并症的综合性多学科方法很重要。 对于患有抑郁症或焦虑症的患者，缺乏治疗的对照试验。然而，由于选择的血清素再摄取抑制剂 (SSRIs) 和血清素-去甲肾上腺素再摄取抑制剂 (SNRIs) 具有抗炎特性，因此假设这些药物可以改善伴随 COVID-19 的炎症状态以及共存的抑郁症。

新型冠状病毒相关神经精神表现的预后 从 COVID-19 的神经精神后遗症中恢复的持续时间和程度尚不清楚。需要进行长期随访的前瞻性研究。