脑膜炎有时是由非感染性疾病（如非感染性疾病，药物，疫苗）引起的。非感染性脑膜炎很多情况下亚急性或慢性。

(参见 脑膜炎概述。）

表格 脑膜炎的一些非感染性原因 表格

非传染性脑膜炎的症状与其他类型脑膜炎（如头痛、发热、颈强直）引起的症状相似。严重程度可以不同，但非感染性脑膜炎较急性细菌性脑膜炎程度轻。

非感染性脑膜炎的诊断是基于腰穿后获得的脑脊液（CSF）分析（若怀疑存在颅内压增高或颅内占位效应，应首先完成神经影像学检查）脑脊液表现可能包括

淋巴细胞或中性粒细胞数增多

蛋白升高

葡萄糖水平通常正常

如果微生物检测没有发现任何病原体的证据，特别是在已知会导致脑膜炎的疾病（如Behçet综合征、干燥综合征）患者中，则可以怀疑是非传染性脑膜炎。然而，在这些患者中，传染性脑膜炎可能是由非典型或难以培养的生物体引起的。如果脑膜炎发作在时间上与接触潜在致病药物有关，也可以怀疑是非传染性脑膜炎。

非传染性脑膜炎的治疗包括病因治疗和停用致病药物。其他为支持治疗。

如果患者病情严重，应立即起始适当的抗生素和皮质类固醇治疗（而不等待测试的结果），并一直持续到急性细菌性脑膜炎被排除（即，脑脊液被示为是无菌的）。