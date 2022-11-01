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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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非感染性脑膜炎

作者：John E. Greenlee, MD, University of Utah Health
已审核/已修订 11月 2022
看法 进行患者培训

    脑膜炎有时是由非感染性疾病（如非感染性疾病，药物，疫苗）引起的。非感染性脑膜炎很多情况下亚急性或慢性

    (参见 脑膜炎概述。）

    表格
    表格

    脑膜炎的一些非感染性原因

    类型

    示例

    疾病

    白塞病

    转移性癌症

    结节病

    干燥综合征

    系统性红斑狼疮（SLE）

    类风湿关节炎（RA）

    颅内囊虫病灶或表皮样囊肿破裂

    具有抗炎或免疫调节作用的药物

    硫唑嘌呤

    环孢霉素

    阿糖胞苷

    静注免疫球蛋白

    非甾体类抗炎药（最常见的是，布洛芬）

    其他药物

    某些抗生素（例如，环丙沙星，异烟肼，青霉素，甲氧/磺胺甲恶唑）

    卡马西平

    非那吡啶

    雷尼替丁（在美国不可用）

    注射进入蛛网膜下腔的物质。

    麻醉药

    抗生素治疗

    化疗药物

    造影剂

    非传染性脑膜炎的症状与其他类型脑膜炎（如头痛、发热、颈强直）引起的症状相似。严重程度可以不同，但非感染性脑膜炎较急性细菌性脑膜炎程度轻。

    非感染性脑膜炎的诊断是基于腰穿后获得的脑脊液（CSF）分析（若怀疑存在颅内压增高或颅内占位效应，应首先完成神经影像学检查）脑脊液表现可能包括

    • 淋巴细胞或中性粒细胞数增多

    • 蛋白升高

    • 葡萄糖水平通常正常

    如果微生物检测没有发现任何病原体的证据，特别是在已知会导致脑膜炎的疾病（如Behçet综合征、干燥综合征）患者中，则可以怀疑是非传染性脑膜炎。然而，在这些患者中，传染性脑膜炎可能是由非典型或难以培养的生物体引起的。如果脑膜炎发作在时间上与接触潜在致病药物有关，也可以怀疑是非传染性脑膜炎。

    非传染性脑膜炎的治疗包括病因治疗和停用致病药物。其他为支持治疗。

    如果患者病情严重，应立即起始适当的抗生素和皮质类固醇治疗（而不等待测试的结果），并一直持续到急性细菌性脑膜炎被排除（即，脑脊液被示为是无菌的）。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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