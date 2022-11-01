看法 进行患者培训
脑膜炎有时是由非感染性疾病（如非感染性疾病，药物，疫苗）引起的。非感染性脑膜炎很多情况下亚急性或慢性。
(参见 脑膜炎概述。）
表格
脑膜炎的一些非感染性原因
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脑膜炎的一些非感染性原因
类型
示例
疾病
转移性癌症
系统性红斑狼疮（SLE）
颅内囊虫病灶或表皮样囊肿破裂
具有抗炎或免疫调节作用的药物
硫唑嘌呤
环孢霉素
阿糖胞苷
静注免疫球蛋白
非甾体类抗炎药（最常见的是，布洛芬）
其他药物
某些抗生素（例如，环丙沙星，异烟肼，青霉素，甲氧/磺胺甲恶唑）
卡马西平
非那吡啶
雷尼替丁（在美国不可用）
注射进入蛛网膜下腔的物质。
麻醉药
抗生素治疗
化疗药物
造影剂
非传染性脑膜炎的症状与其他类型脑膜炎（如头痛、发热、颈强直）引起的症状相似。严重程度可以不同，但非感染性脑膜炎较急性细菌性脑膜炎程度轻。
非感染性脑膜炎的诊断是基于腰穿后获得的脑脊液（CSF）分析（若怀疑存在颅内压增高或颅内占位效应，应首先完成神经影像学检查）脑脊液表现可能包括
淋巴细胞或中性粒细胞数增多
蛋白升高
葡萄糖水平通常正常
如果微生物检测没有发现任何病原体的证据，特别是在已知会导致脑膜炎的疾病（如Behçet综合征、干燥综合征）患者中，则可以怀疑是非传染性脑膜炎。然而，在这些患者中，传染性脑膜炎可能是由非典型或难以培养的生物体引起的。如果脑膜炎发作在时间上与接触潜在致病药物有关，也可以怀疑是非传染性脑膜炎。
非传染性脑膜炎的治疗包括病因治疗和停用致病药物。其他为支持治疗。
如果患者病情严重，应立即起始适当的抗生素和皮质类固醇治疗（而不等待测试的结果），并一直持续到急性细菌性脑膜炎被排除（即，脑脊液被示为是无菌的）。