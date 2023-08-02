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MSD默沙东 诊疗手册医学专业人士版
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神经系统疾病的磁共振成像（MRI）

作者：Mark Freedman, MD, MSc, University of Ottawa
已审核/已修订 8月 2023
看法 进行患者培训

    MRI与CT相比能提供更好的神经结构分辨率。临床上这种可视化差异最显著之处在于：

    • 颅神经

    • 脑干病变

    • 后颅窝异常

    • 脊髓

    这些区域的CT图像经常被颅骨伪影干扰。 对于需急诊处理的脊髓压迫性病变（如肿瘤、脓肿），MRI尤其有价值。MRI也能更好地显示脱髓鞘病变、早期脑梗死、无症状性脑水肿、脑挫伤、早期小脑幕疝、颅颈交界畸形和脊髓空洞症等。

    正常脑MRI（矢状）
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3
    正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3
    正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5
    正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6
    正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6

    © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

    若患者有以下情况，MRI检查是禁忌

    • <6周内植入心脏起搏器、冠脉或颈动脉支架

    • 安装磁性铁动脉瘤夹子及有其他金属置入物的患者禁忌，因为在强磁场作用下，上述金属物体会过热或移位。

    为了更好地观察炎性、脱髓鞘性或占位性病变，有时需静脉注射造影剂（如钆剂）后做增强扫描。尽管钆剂被认为比CT造影剂更安全，但在肾功能不全和酸中毒的患者中，曾有报道发生肾源性系统纤维化（肾源性纤维性皮肤病）。肾脏病患者使用钆之前，临床医生应咨询放射科医生和肾脏科医生。

    MRI有多种技术，根据特定的组织、部位和所怀疑的疾病，选择合适的MRI技术。

    • 弥散加权成像（DWI）能早期快速地发现缺血性卒中并有助于区分脑脓肿和肿。它还可以帮助诊断 Creutzfeld-Jacob 病

    • 灌注加权成像（PWI）可识别早期缺血性卒中的低灌注区域，但还无法可靠地区分良性缺血和最终的梗死区域。

    • 弥散张量成像（DTI）是DWI的延伸技术，可三维显示白质传导束（纤维示踪成像），用于监测老龄和疾病情况下中枢神经系统纤维束的完整性。

    • 流量衰减反转恢复 (FLAIR) 用于区分脱髓鞘病变，例如多发性硬化症中观察到的脱髓鞘病变与来自脑脊液的水信号；通过这种技术，脑脊液看起来是深色的，而脱髓鞘病变看起来是白色的。

    • 双翻转恢复序列成像（DIR）应用于研究中心，可以比其他MRI技术更好的检测灰质的脱髓鞘改变；灰质脱髓鞘改变目前被认为在多发性硬化中很常见。

    • 功能磁共振成像（fMRI）可识别特定认知或运动任务下，脑区的激活（表现为氧合血流量的增加），但其临床应用价值仍有待明确。

    磁共振动脉造影（MRA）能在注射或不注射造影剂的条件下，显示脑内主要血管及脑部、颈部主要动脉及其分支。 虽然目前MRA还不能替代脑血管造影，但在不能行脑血管造影的患者中（如病人拒绝或风险较大），还是十分有应用价值的。对于脑卒中病人，MRA显示的血管狭窄往往比实际严重，因此一般不会遗漏大血管的闭塞性病变。当怀疑有脑血管夹层时，它能提供比CT血管造影术更好的图像。

    敏感性加权血管造影（SWAN）可用于评估出血。它可以更好地显示大血管和小血管，微出血以及脑中钙和铁的沉积情况。它还可以显示多发性硬化症 患者脱髓鞘病变中心最常见的微小血管（如小静脉），从而区分多发性痴呆症引起的病变和缺血性病变。

    磁共振静脉造影（MRV） 使用MRI显示颅骨的主要静脉和硬脑膜窦。MRV不需要脑血管造影来诊断脑静脉血栓形成，并且可用于监测溶栓和指导抗凝的持续时间。

    磁共振波谱学可以测量大脑区域内的代谢产物，以鉴别肿瘤、脓肿或卒中。

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    版权所有 © 2024 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA 及其附属公司。保留所有权利。

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