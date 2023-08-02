神经系统疾病的磁共振成像（MRI）

MRI与CT相比能提供更好的神经结构分辨率。临床上这种可视化差异最显著之处在于：

颅神经

脑干病变

后颅窝异常

脊髓

这些区域的CT图像经常被颅骨伪影干扰。 对于需急诊处理的脊髓压迫性病变（如肿瘤、脓肿），MRI尤其有价值。MRI也能更好地显示脱髓鞘病变、早期脑梗死、无症状性脑水肿、脑挫伤、早期小脑幕疝、颅颈交界畸形和脊髓空洞症等。

正常脑MRI（矢状） 正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4 正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 1 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 2 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑部 MRI（矢状面）——幻灯片 3 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 4 正常脑MRI（矢状）– 幻灯片 5 © 2017 Elliot K.Fishman, MD. 正常脑MRI（矢状） – 幻灯片 6 © 2017 Elliot K.Fishman, MD.

若患者有以下情况，MRI检查是禁忌：

<6周内植入心脏起搏器、冠脉或颈动脉支架

安装磁性铁动脉瘤夹子及有其他金属置入物的患者禁忌，因为在强磁场作用下，上述金属物体会过热或移位。

为了更好地观察炎性、脱髓鞘性或占位性病变，有时需静脉注射造影剂（如钆剂）后做增强扫描。尽管钆剂被认为比CT造影剂更安全，但在肾功能不全和酸中毒的患者中，曾有报道发生肾源性系统纤维化（肾源性纤维性皮肤病）。肾脏病患者使用钆之前，临床医生应咨询放射科医生和肾脏科医生。

MRI有多种技术，根据特定的组织、部位和所怀疑的疾病，选择合适的MRI技术。

磁共振动脉造影（MRA）能在注射或不注射造影剂的条件下，显示脑内主要血管及脑部、颈部主要动脉及其分支。 虽然目前MRA还不能替代脑血管造影，但在不能行脑血管造影的患者中（如病人拒绝或风险较大），还是十分有应用价值的。对于脑卒中病人，MRA显示的血管狭窄往往比实际严重，因此一般不会遗漏大血管的闭塞性病变。当怀疑有脑血管夹层时，它能提供比CT血管造影术更好的图像。

敏感性加权血管造影（SWAN）可用于评估出血。它可以更好地显示大血管和小血管，微出血以及脑中钙和铁的沉积情况。它还可以显示多发性硬化症 患者脱髓鞘病变中心最常见的微小血管（如小静脉），从而区分多发性痴呆症引起的病变和缺血性病变。

磁共振静脉造影（MRV） 使用MRI显示颅骨的主要静脉和硬脑膜窦。MRV不需要脑血管造影来诊断脑静脉血栓形成，并且可用于监测溶栓和指导抗凝的持续时间。

磁共振波谱学可以测量大脑区域内的代谢产物，以鉴别肿瘤、脓肿或卒中。